Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?”

Siyabonga Ngezana (28 de ani) o poate costa pe FCSB o sumă importantă pentru că refuză să se opereze la genunchi.

Staff-ul medical al campioanei nu a reușit să-l convingă pe fundașul sud-african că intervenția chirurgicală nu poate fi evitată.

Continuă bătăile de cap cu Ngezana la FCSB. N-a mai jucat de la sfârșitul lui ianuarie, de la egalul cu Fenerbahce (1-1) din Europa League, și continuă să respingă indicațiile clubului.

Haos cu Ngezana la FCSB! Fundașul refuză să se opereze

Deși a fost avertizat că trebuie să se opereze din cauza unei leziuni la menisc, Ngezana refuză. Motivul? Nu vrea să-și compromită prezența la CM 2026 alături de Africa de Sud.

MM Stoica a dezvăluit că l-a avertizat că nu va mai juca la FCSB până nu se va opera, însă fundașul nu a fost înduplecat.

„Ngezana trage de timp. Tot speră să scape de operație. Lucrurile n-au cum să meargă spre bine la el. Dacă nu înțelege, noi nu putem să-l obligăm să se opereze. Când se va antrena și nu se va mai feri de contacte, probabil că i se va bloca piciorul și va ajunge la operație. Pierde timp.

Dacă mă întrebi pe mine, prezența lui la Mondial e compromisă total. El nu va putea să joace. I-am explicat foarte clar, el nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează. Este decizia pe care a luat-o el. El are o leziune de menisc și nu poate fi reparată antrenându-te la sală, pentru că la un moment dat meniscul se rupe.

I-a explicat staff-ul medical și nu numai. Și noi, și colegii, toți i-am explicat, dar el crede că va juca. E un caz unic de când sunt eu în fotbal. I-am explicat că are o vârstă, nu s-a accidentat niciodată, e normal să fie reținut, dar nu are nicio șansă. Ce pot să fac?”, a explicat MM Stoica la Prima Sport.

FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de Ngezana

Întrebat și despre pierderea pe care absența lui Ngezana de la Mondial o va genera pentru FCSB, oficialul campioanei a replicat: „Banii de la Mondial sunt ultima problemă la Gigi, că pierde 200 și ceva de mii de euro că nu se duce Ngezana la Mondial. Era vorba să fie sănătos ca să joace la noi”.

FIFA plătește cluburilor o sumă pentru fiecare zi petrecută de un jucător la Campionatul Mondial. Suma totală se ridică la 355 de milioane de dolari, însă forul internațional nu a anunțat încă și cum vor fi împărțiți. La ediția din 2022, găzduită de Qatar, cluburile au primit 10.950 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător la turneul final.

Cum numărătoarea zilelor începe înainte de startul turneului, FCSB ar putea primi, în cazul în care Ngezana ar fi convocat și eliminat încă din faza grupelor, cel puțin 200.000 de euro,

