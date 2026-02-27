Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”

Ciprian Ciucu (47 de ani), primarul general al Capitalei, a vorbit despre posibilitatea de a interzice jocurile de noroc în București, după ordonanța de urgență adoptată marți de Guvern.

Pe lângă autorizația națională, companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc trebuie să obțină și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Primarii din Slatina, Brăila și Ploiești au anunțat deja că doresc interzicerea păcănelelor în orașele lor, în timp ce Mihai Chirica, edilul Iașiului, susține că va introduce reguli foarte stricte.

Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern

Întrebat dacă și Bucureștiul își propune să interzică păcănelele, primarul Ciprian Ciucu așteaptă să discute întâi cu Consiliul General și cu primarii de sector.

O soluție înaintată de edil ar fi mutarea jocurilor de noroc în Centrul Vechi al Bucureștiului. Decizia finală ar urma însă să fie luată abia după ce se va analiza și impactul financiar pe care îl va avea asupra veniturilor Capitalei.

„Aici trebuie să avem o discuție și o dezbatere întreagă inclusiv în Consiliul General. Știu de unde vine această idee, de la domnul Ilie Bolojan, care a zis că sunt orașe care sunt foarte afectate de aceste jocuri de noroc și poate vor să le elimine cu totul.

Sunt orașe stațiune precum Constanța, Sinaia, care poate vor să le permită, dar sunt orașe care vor să le localizeze undeva. Adică să nu mai fie la parterul blocurilor păcănele.

Deci eu nu mă arunc acum să vă zic care este soluția. Este o discuție pe care va trebui să o avem în Consiliul General cu toți cei afectați, inclusiv reprezentanți ai persoanelor care au avut de suferit din cauza acestor practici.

Trebuie să vedem, poate vrem să le localizăm doar în Centrul Vechi, nu știu, poate zic o prostie, dar vă dau doar un exemplu teoretic. Plus că trebuie să fie o discuție și cu sectoarele. Trebuie să vedem și câți bani aduc la buget și care ar fi impactul financiar” , a spus Ciprian Ciucu, conform Buletin de București.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport