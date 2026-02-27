FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele

U Cluj - Oțelul Galați 4-0. „Șepcile roșii” au obținut matematic biletele pentru play-off, iar șansele ca FCSB să mai ajungă în lupta pentru titlu au scăzut dramatic.

Meciul care putea readuce destinul FCSB în propriile mâini s-a încheiat prost pentru campioană. U Cluj a învins-o pe Oțelul și a devenit a patra echipă calificată în play-off, după U Craiova, Dinamo și Rapid.

FCSB, cu un pas în play-out ! Campioana are nevoie de un miracol pentru a ajunge în play-off

Veștile sunt tot mai proaste pentru echipa lui Charalambous, care are acum nevoie de un miracol pentru a nu rata în premieră play-off-ul.

La finalul etapei #28, FCSB mai avea 22,8% șanse să ajungă în play-off. Acum, conform Football Meets Data, acestea aproape că s-au înjumătățit: 14,8%!

Cum arată șansele de calificare în play-off :

U Craiova - CALIFICATĂ

Rapid - CALIFICATĂ

Dinamo - CALIFICATĂ

U Cluj - CALIFICATĂ

CFR Cluj - 94,6%

FC Argeș - 83,3%

FCSB - 14,8%

UTA - 7,3%

Clasamentul Superligii

U Craiova - 56p Dinamo - 52p Rapid - 52p U Cluj - 51p* CFR Cluj - 47p FC Argeș - 46p FCSB - 43p

*un meci în plus disputat

Cum mai ajunge FCSB în play-off

În acest moment, FCSB ar trebui să depășească cel puțin una dintre CFR Cluj și FC Argeș. Și o poate face doar cu două victorii în ultimele runde, care i-ar aduce un total de 49 de puncte.

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a trece peste...

CFR Cluj (47p): cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a);

cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a); FC Argeș (46p): cel mult două puncte cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Practic, cele două contracandidate au două șanse să câștige un meci pentru a-și asigura prezența în play-off.

FCSB depinde de rivalele Farul și Dinamo, dar și de o surpriză provocată de Slobozia.

CFR are cel mai greu program, deplasare la Farul, care le-a învins pe Craiova (4-1) și Rapid (3-1) la Ovidiu, apoi meci acasă cu Dinamo.

Deși FC Argeș e la doar 3 puncte distanță, pentru ca FCSB să treacă peste ar avea nevoie ca piteștenii să se încurce în ambele partide. Iar în ultima etapă au programat unul dintre cele mai ușoare meciuri posibile, cu Slobozia, acasă.

Ce se întâmplă la egalitate de puncte

Pe scurt, FCSB e trimisă în play-out dacă încheie la egalitate de puncte cu CFR Cluj sau/și FC Argeș.

Rezultatele directe sunt împotriva campioanei: doar un punct în fața ardelenilor și zero cu piteștenii.

CFR Cluj

0-2 și 0-3 cu FC Argeș (0p)

2-2 și 4-1 cu FCSB (4p)

FC Argeș

2-0 și 3-0 cu CFR (6p)

2-0 și 1-0 cu FCSB (6p)

FCSB

2-2 și 1-4 cu CFR (1p)

0-2 și 0-1 cu FC Argeș (0p)

Programul ultimelor două runde

Etapa #29

Farul - CFR Cluj

Dinamo - FC Argeș

UTA - FCSB

Etapa #30

CFR Cluj - Dinamo

- Dinamo FC Argeș - Unirea Slobozia

- Unirea Slobozia FCSB - U Cluj

