Tot mai puține minute în Iordania Fosta speranță a lui Dinamo a intrat într-un con de umbră la Al-Hussein

- Ahmed Bani (23 de ani), fostul jucător al lui Dinamo, trece printr-o perioadă dificilă la Al-Hussein, formație din Iordania la care a ajuns în vara anului trecut.
- Fotbalistul a prins puține minute la noua echipă.
Bani a fost format la Dinamo și a debutat la prima echipă în 2019, când era considerat unul dintre tinerii de perspectivă ai clubului.
Pentru formația alb-roșie, acesta a adunat 135 de meciuri, 13 goluri și 19 pase decisive
Ahmed Bani, fosta speranță a lui Dinamo a intrat într-un con de umbră la Al-Hussein
După perioada petrecută la Dinamo, Ahmed Bani s-a transferat la Oțelul Galați, unde a jucat 10 meciuri și a marcat un gol. Ulterior, acesta a plecat în Iordania, la Al-Hussein.
La Al-Hussein, fostul dinamovist are până acum cifre modeste: 8 meciuri, 2 goluri, un assist și 285 de minute jucate.
Conform informațiilor disponibile, în 2026 Bani nu a bifat încă niciun meci oficial pentru echipa din Iordania, iar ultimele sale minute au venit pe 23 decembrie, în Liga Campionilor Asiei 2.
- În primul meci din Grupa C a Ligii Campionilor Asiei 2 a rămas pe bancă, dar apoi a jucat 66 de minute cu Ahal FK, în victoria cu 4-1, partidă în care a reușit să marcheze și să ofere o pasă de gol.
- În ciuda evoluției bune, Bani a fost jucat doar 12 minute în următorul meci, cu Sepahan, scor 0-2, și a mai bifat doar 8 minute în returul cu Ahal FK, câștigat cu 3-1.
- Ulterior, în faza eliminatorie, nu a mai jucat deloc.
Ahmed Bani este extremă dreapta de meserie, dar poate evolua și în banda stângă sau ca mijlocaș ofensiv.
Titular pe postul lui Bani este Aref Al-Haj, iar concurența este ridicată, în condițiile în care alți șapte jucători pot fi folosiți pe aceeași poziție.
Al-Hussein este lideră în campionat, cu 55 de puncte acumulate în 24 de meciuri. Al-Faisaly Amman, echipa de pe locul doi, are 53 de puncte și un meci în plus disputat.