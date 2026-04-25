Ahmed Bani. Foto: Sportpictures
Tot mai puține minute în Iordania Fosta speranță a lui Dinamo a intrat într-un con de umbră la Al-Hussein

Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 10:38
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 10:38
  • Ahmed Bani (23 de ani), fostul jucător al lui Dinamo, trece printr-o perioadă dificilă la Al-Hussein, formație din Iordania la care a ajuns în vara anului trecut.
  • Fotbalistul a prins puține minute la noua echipă.

Bani a fost format la Dinamo și a debutat la prima echipă în 2019, când era considerat unul dintre tinerii de perspectivă ai clubului.

Pentru formația alb-roșie, acesta a adunat 135 de meciuri, 13 goluri și 19 pase decisive

După perioada petrecută la Dinamo, Ahmed Bani s-a transferat la Oțelul Galați, unde a jucat 10 meciuri și a marcat un gol. Ulterior, acesta a plecat în Iordania, la Al-Hussein.

La Al-Hussein, fostul dinamovist are până acum cifre modeste: 8 meciuri, 2 goluri, un assist și 285 de minute jucate.

Conform informațiilor disponibile, în 2026 Bani nu a bifat încă niciun meci oficial pentru echipa din Iordania, iar ultimele sale minute au venit pe 23 decembrie, în Liga Campionilor Asiei 2.

  • În primul meci din Grupa C a Ligii Campionilor Asiei 2 a rămas pe bancă, dar apoi a jucat 66 de minute cu Ahal FK, în victoria cu 4-1, partidă în care a reușit să marcheze și să ofere o pasă de gol.
  • În ciuda evoluției bune, Bani a fost jucat doar 12 minute în următorul meci, cu Sepahan, scor 0-2, și a mai bifat doar 8 minute în returul cu Ahal FK, câștigat cu 3-1.
  • Ulterior, în faza eliminatorie, nu a mai jucat deloc.
300.000 de euro
este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com. În decembrie 2024, când evolua încă pentru Dinamo, fotbalistul era evaluat la 500.000 de euro, cel mai ridicat nivel al carierei sale

Ahmed Bani este extremă dreapta de meserie, dar poate evolua și în banda stângă sau ca mijlocaș ofensiv.

Titular pe postul lui Bani este Aref Al-Haj, iar concurența este ridicată, în condițiile în care alți șapte jucători pot fi folosiți pe aceeași poziție.

Al-Hussein este lideră în campionat, cu 55 de puncte acumulate în 24 de meciuri. Al-Faisaly Amman, echipa de pe locul doi, are 53 de puncte și un meci în plus disputat.

