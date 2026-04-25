„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională

Florin Tănase, încă supărat că joacă doar în play-out cu FCSB în acest an.

Știe că, pentru a ajunge în Europa, trebuie să treacă de două baraje și avertizează: „Dacă o lăsăm mai moale, va fi dificil”.

Posibilitatea de a lucra din nou cu Gică Hagi, acum la națională, îl bucură mult: „E o onoare”.

Florin Tănase a alternat stările la zona mixtă, după FCSB - Petrolul 3-1.

Când zâmbitor, când serios, când supărat.

„Am avut puține emoții la penalty”

A zâmbit amintindu-și „scărița” sa la penalty, bară-gol.

„Când am văzut traiectoria, am avut puține emoții, m-am gândit că nu mai pot să reiau tot eu.

O execuție în stilul lui Zidane, unii mă strigau Zidane”, a spus decarul roș-albastru.

Tănase, despre anul greu: „ S-au făcut multe greșeli încă de la început”

A devenit serios cu perspectiva dublului baraj pentru Europa. „Trebuie să rămânem la forma asta până la final. Dacă o vom lăsa moale, va fi dificil, vor fi meciuri complicate și trebuie să fim pregătiți”.

Întrebarea despre absența FCSB din play-off l-a supărat: „Cel mai dezamăgitor sezon, dar s-au făcut multe greșeli încă de la început. Dacă eram în play-off, era altceva”.

Tănase: „Hagi m-a învățat fotbal”

Supărarea s-a transformat în ironie după ce i s-a spus că Arena Națională se închide și vor juca pe Ghencea.

Când și-a revenit gazonul, bagă să danseze pe el Florin Tănase, mijlocaș FCSB

Ideea de a-l avea din nou pe Gică Hagi antrenor, acum la națională, i-a luminat însă chipul.

„Îmi doresc foarte mult să mai lucrez cu dânsul, am făcut-o în trecut, am învățat extraordinar de multe lucruri.

Practic, m-a învățat fotbal, e o onoare să lucrez din nou cu dânsul”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport