„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri

Lucian Filip, 35 de ani, s-a simțit bine la FCSB - Petrolul 3-1 și anunță ce își dorește cel mai mult ca antrenor.

Ce a apreciat la jucători, ce are nevoie Tavi Popescu, de ce l-a deranjat golul primit și cum a ajuns să încheie meciul cu patru roș-albaștri U21 pe teren.

Primul meci pentru Lucian Filip ca antrenor la FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi. Joc bun și victorie, 3-1 cu Petrolul pe Arena Națională.

Acum, tehnicianul în vârstă de 35 de ani vrea mai mult. Să fie pe banca roș-albaștrilor și în viitor.

Lucian Filip: „Îmi doresc să fiu antrenor principal la FCSB”

„Îmi doresc foarte mult să rămân la acest club și să fac performanță. Sunt de foarte mult timp aici, am crescut aici, am avut performanțe ca jucător și vreau să am și ca antrenor”, a declarat acesta la conferință.

A accentuat: „Îmi doresc să fiu antrenor principal la FCSB”.

Nu ascunde că „am avut emoții, dar emoții pozitive, eram nerăbdător să văd cum răspund jucătorii la ceea ce le-am cerut noi. Au făcut-o foarte bine, au experiență de nivel european”.

Ne-am prezentat foarte bine, am fost agresivi, am avut ritm, sunt foarte mulțumit Lucian Filip, antrenor FCSB

„Tavi Popescu are nevoie de susținere”. Și cum a ajuns cu 4 U21 pe teren

Întrebat de primul gol al lui Tavi Popescu în acest sezon, Filip a răspuns:

„Și-a crescut nivelul de joc în ultima perioadă.

Are nevoie de susținerea noastră, emoțional în primul rând. S-a antrenat foarte bine și a jucat bine astăzi”.

A mirat că antrenorul a lansat încă trei tineri în ultima parte, încheind meciul cu 4 fotbaliști U21 pe teren:

Matei Popa (18 ani), portarul titular.

Alexandru Stoian (18, atacant), David Popa (19, mijlocaș) și Mihai Toma (19, mijlocaș). Cei trei împreună după minutul 66.

Știm toți că patronul nu e de acord cu regula U21. Ne-a permis si jocul să introducem atâția copii. Sunt de viitor, avem mare încredere în ei, de-asta au și jucat astăzi, sper să ne ajute mai mult în sezonul următor Lucian Filip, antrenor FCSB

Filip: „Jucătorii nu sunt roboți, și ei au momentele lor proaste”

Un singur lucru nu i-a plăcut vineri seară pe Arena Națională. Golul marcat de Petrolul, în minutul 90, după un corner.

A încercat totuși să înțeleagă jucătorii, la final de meci.

„Întotdeauna când primești un gol te deranjează, dar jucătorii nu sunt roboți, și ei au momentele lor proaste, poate au momente în care nu sunt concentrați”.

