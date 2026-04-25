Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului: „N-am știut. Am văzut și noi în presă”

Mihai Popescu și Florin Tănase nu au ocolit subiectul rupturii de Mirel Rădoi, care a părăsit FCSB după doar 42 de zile și a semnat cu Gaziantep.

Și jucătorii lui FCSB au fost surprinși de plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi, care le-a fost antrenor în prima parte a play-out-ului Ligii 1.

Acesta a semnat cu Gaziantep și a anunțat vestiarul printr-un simplu mesaj pe telefon.

Mihai Popescu și plecarea lui Rădoi: „ N-am știut. Am văzut în presă”

A confirmat Mihai Popescu la zona mixtă, după 3-1 cu Petrolul, vineri seară.

„Sincer, n-am știut. Am văzut și noi în presă, după care ne-a transmis un mesaj”, a declarat stoperul roș-albastru.

Am primit un mesaj pe WhatsApp, cu baftă și urările care sunt mereu spuse la plecări. Și noi îi urăm baftă la noua echipă și să ne vedem sănătoși Mihai Popescu, apărător FCSB

Apărătorul care împlinește 33 de ani pe 7 mai a adăugat: „Ce pot spune eu? A fost alegerea dânsului.

Ne bucurăm că am lucrat împreună cât am făcut-o, sper că am făcut-o destul de bine și a fost mulțumit de toți”.

Tănase: „Ne pare rău, dar fiecare trebuie să ia decizii în viață”

Florin Tănase a comentat și el despărțirea de Rădoi. Destul de sec și rece.

„Ne pare rău, dar fiecare trebuie să ia decizii în viață.

Dacă aceasta a fost decizia sa, trebuie să o respectăm”, a declarat decarul FCSB.

Ăsta este fotbalul, fiecare merge pe drumul lui, noi avem o treabă de dus la capăt aici. Îi mulțumim că a venit să ne ajute atât timp cât a făcut-o Mihai Popescu, apărător FCSB

