Fostul internațional e dat dispărut Poliția îl caută de o săptămână: s-a luptat cu dependența. Tatăl lui a aflat din presă

Fostul fotbalist maghiar Ákos Buzsáky, în vârstă de 44 de ani, este căutat de poliție după ce a fost raportat dispărut.

Fostul mijlocaș, care a strâns 20 de selecții pentru naționala Ungariei, figurează în continuare pe lista persoanelor dispărute publicată de autoritățile maghiare.

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Potrivit informațiilor oficiale, Buzsáky nu mai este de găsit din 18 august. Până în acest moment nu au fost făcute publice informații clare despre locul în care a fost văzut ultima dată sau despre persoana care a sesizat dispariția.

Familia lui Ákos Buzsáky, îngrijorată

Situația a devenit cu atât mai neobișnuită pentru familia fostului internațional, după ce tatăl său a aflat despre căutările poliției din presă.

„Nu știam că poliția îl caută pe fiul meu”, a declarat Ákos Buzsáky senior pentru presa din Ungaria.

Tatăl fostului fotbalist a explicat că fiul său își petrece o parte importantă din timp în Grecia, unde este implicat în afaceri în domeniul construcțiilor. Potrivit acestuia, Buzsáky a locuit o perioadă îndelungată în Grecia, însă la ultima discuție dintre cei doi se afla în Ungaria.

„În general, petrece mult timp în Grecia, unde lucrează ca antreprenor în construcții. Anul trecut și l-a petrecut aproape în întregime acolo. Pentru că nu locuim sub același acoperiș, nu este neobișnuit să vorbim mai rar.”

„Eu am vorbit cu el ultima dată săptămâna trecută, iar atunci era în țară”, a mai spus tatăl fostului internațional.

Buzsáky, carieră importantă în Anglia

Buzsáky și-a construit cea mai mare parte a carierei în fotbalul britanic. A evoluat pentru Queens Park Rangers și Plymouth Argyle, iar perioada petrecută la QPR a reprezentat unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale.

Fostul mijlocaș a jucat și pentru naționala Ungariei, pentru care a adunat 20 de selecții. După retragerea din activitate, a rămas implicat în fotbal, inclusiv în activități legate de pregătirea jucătorilor.

În prezent, autoritățile încearcă să stabilească unde s-a aflat Buzsáky în perioada de dinaintea dispariției. Informațiile disponibile indică faptul că fostul fotbalist are legături atât cu Ungaria, cât și cu Grecia, însă nu există, deocamdată, o confirmare oficială privind locul în care a fost văzut ultima dată.

Ákos Buzsáky. Fotó Police.hu

Ancheta continuă

Presa maghiară notează că nici apropiații fostului jucător nu au reușit să ofere informații concrete despre locul în care acesta s-ar putea afla. O fostă parteneră a lui Buzsáky, cu care acesta are doi copii, a fost contactată de jurnaliști, însă a ales să nu facă declarații.

Autoritățile îl tratează în continuare drept persoană dispărută, iar fotografia și datele sale sunt menținute pe site-ul poliției. Până la acest moment, anchetatorii nu au oferit public detalii suplimentare privind circumstanțele dispariției.

Buzsáky s-a luptat cu dependența în ultimii ani

Roland Juhász, care a fost coechipierul lui Buzsáky atât în ​​echipa națională, cât și la MTK, a declarat:

„Avem un grup de WhatsApp cu mai mulți prieteni, unde subiectul este dispariția lui Ákos, dar suntem dezorientați. Am vorbit cu el acum mult timp, nu am avut o relație apropiată.

Totuși, de-a lungul carierelor noastre, am jucat în multe meciuri importante în aceeași echipă. L-am cunoscut pe Ákos ca pe un băiat vesel și amuzant, iar ca fotbalist era echilibrat.”

Index.hu mai notează că este bine cunoscut în cercurile fotbalistice că Buzsáky s-a luptat cu dependența în ultimii ani.

Juhász a comentat informația: „Am auzit și eu asta, dacă aceste rapoarte sunt adevărate, e îngrijorător. Să sperăm că nu i s-a întâmplat ceva rău și că va fi găsit curând. Deocamdată, putem doar specula. De când a terminat de jucat fotbal, s-a distanțat de foștii săi coechipieri”.

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