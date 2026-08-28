Universitatea Craiova va evolua pentru al doilea an la rând în Conference League, iar încasările ar putea fi mult mai mari față de sezonul precedent.

Oltenii au ratat joi calificarea în Europa League, după 0-1 cu Ararat-Armenia la Erevan (1-1 în tur), și au retrogradat în ECL.

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Campioana României pornește în faza principală din Conference League cu 4,955 milioane de euro asigurate de UEFA. Suma poate crește însă considerabil în funcție de rezultatele obținute și de poziția finală în clasament.

Craiova va disputa șase partide: acasă cu Copenhaga, Egnatia și Getafe, respectiv în deplasare cu Kairat Almaty, Brighton și Inter Club d'Escaldes.

Câți bani va încasa Craiova în Conference League

Banii garantați oltenilor provin din 4 categorii stabilite de UEFA:

3,17 milioane de euro - suma fixă acordată fiecărei echipe calificate în faza principală;

700.000 de euro - bonusul pentru participarea în preliminarii, câte 175.000 de euro pentru fiecare tur;

28.000 de euro - suma pe care o va primi ultima clasată la finalul celor 6 etape. Fiecare loc în plus aduce încă 28.000;

1,057 milioane de euro - calculată în baza unei ierarhii care ia în considerare suma plătită pentru drepturilor TV de țara fiecărui club și coeficienții UEFA ai echipei din ultimii 5 și 10 ani.

Craiova, locul 23 în clasamentul bonusurilor

Cele aproape 5 milioane de euro o plasează pe Universitatea Craiova pe locul 23 în clasamentul financiar al echipelor prezente în faza principală din Conference League.

Ajax pornește de pe primul loc, cu 6,679 milioane de euro garantate, în timp ce Kauno se află la polul opus, cu 4,030 milioane de euro.

Suma încasată de Craiova va putea crește considerabil în următoarele luni, pentru că UEFA oferă în continuare bonusuri consistente:

400.000 de euro pentru fiecare victorie;

133.000 de euro pentru fiecare egal;

28.000 de euro în plus pentru fiecare poziție câștigată în clasamentul final;

400.000 de euro pentru clasarea pe locurile 1-8;

200.000 de euro pentru clasarea pe locurile 9-16;

200.000 de euro pentru calificarea în șaisprezecimi;

800.000 de euro pentru calificarea în optimi;

1,3 milioane de euro pentru calificarea în sferturile de finală;

2,5 milioane de euro pentru calificarea în semifinale;

4 milioane de euro pentru calificarea în finală;

7 milioane de euro pentru câștigarea trofeului.

La aceste sume se vor adăuga veniturile obținute de club din bilete la meciurile de pe teren propriu. Craiova va avea disputa 3 partide pe „Ion Oblemenco” în faza ligii, cu Copenhaga, Egnatia și Getafe.

Mai mulți bani decât sezonul trecut

Universitatea Craiova se află pentru al doilea an consecutiv în faza principală din Conference League.

În sezonul trecut, oltenii au obținut 7 puncte în cele șase etape și au terminat pe locul 25. Campioana a ratat dramatic calificarea în primăvara europeană, departajarea făcându-se la numărul de goluri marcate.

Parcursul i-a adus 5,77 milioane de euro din partea UEFA. Chiar și așa, Craiova a fost abia pe locul 31 în clasamentul încasărilor dintre participantele în Conference League.

În actuala ediție, oltenii pornesc deja de la 4,955 milioane de euro și au șansa să depășească rapid suma încasată anul trecut dacă vor obține rezultate în cele șase partide din faza principală.

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