Reacția Ligii și a Federației  Au luat măsuri după scandările oribile din weekend

Forurile de conducere ale fotbalului saudit au emis un comunicat comun legat de scandările de la meciul Al Taawon - Al Hilal

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Mai mulți suporteri ai lui Al-Taawon au scandat numele lui Diogo Jota, decedat anul trecut, în timpul meciului pierdut, scor 0-6, în fața celor de la Al-Hilal pentru a-l provoca pe fostul coleg și prieten al acestuia, Ruben Neves.

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, au murit pe 3 iulie 2025, într-un accident rutier care a avut loc în Spania.

„Incompatibil cu valorile fotbalului saudit”

„Federația Arabă Saudită de Fotbal (SAFF) și Liga Profesională Saudită (SPL) condamnă comportamentul inacceptabil al unor suporteri prezenți în timpul meciului din Liga Saudită Roshn dintre Al Taawon și Al Hilal, care este incompatibil cu valorile fotbalului saudit și cu principiile sportivității.

SAFF și SPL subliniază că exploatarea tragediilor personale în scopul abuzului sau provocării este un comportament inacceptabil, care nu își are locul în fotbalul saudit.

SAFF confirmă că, în conformitate cu reglementările și procedurile aplicabile, comitetele relevante au identificat conduita în cauză și vor lua măsurile necesare. Rezultatul va fi anunțat la finalizarea procesului” este comunicatul oficial al forurilor saudite.

Cristiano Ronaldo a răbufnit, după ce suporterii lui Al-Taawon i-au scandat numele lui Diogo Jota: „Trebuie să existe limite”

Coleg cu Ruben Neves la naționala Portugaliei, Ronaldo a intervenit și a solicitat oficialilor Ligii din Arabia Saudită să ia măsuri drastice împotriva fanilor care au scandat numele lui Jota.

„Liga trebuie să ia măsuri și să pedepsească acest tip de comportament al fanilor. Acesta nu mai este fotbal și trebuie să existe limite.

Persoanele care se comportă așa nu ar trebui să mai aibă voie niciodată să intre pe un stadion ”, a fost comentariul lăsat de Ronaldo la o postare pe Instagram, potrivit ESPN.

Fanii lui Al-Taawon au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves

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🚨❌🇸🇦 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 𝗦𝗔𝗨𝗗𝗜 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗘𝗠𝗡𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗔𝗜𝗠𝗘𝗗 𝗔𝗧 𝗥𝗨́𝗕𝗘𝗡 𝗡𝗘𝗩𝗘𝗦!



The Saudi Arabian Football Federation and Saudi Pro League have condemned the chants referencing the death of Diogo Jota… — Pitch Wire (@wire_pitch) September 14, 2026

În imaginile devenite virale pe rețelele de socializare, fanii lui Al-Taawoun pot fi auziți scandând în repetate rânduri „Jota, Jota, Jota!”.

Neves a reacționat arătând mai întâi spre ochii săi, apoi spre cer și către suporteri. Gestul a fost tradus ca: „Dumnezeu vede ce faceți”.

La finalul meciului, în zona mixtă, portughezul a avut și o replică scurtă:

„Sper să nu se ducă apoi la rugăciune”, a spus Neves.

😡💔 DISGUSTING scenes from Al-Taawoun.



🇸🇦 Al-Taawoun supporters reportedly chanted about Rúben Neves’ late friend Diogo Jota in an attempt to provoke him.



🇵🇹 Neves responded after the match:



🗣️ “After what they did, I hope they don’t go and pray…”



Absolutely classless.… — Turk Scout (@ScouTurk) September 14, 2026

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