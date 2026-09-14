Reacția Ligii și a Federației  Au luat măsuri după scandările oribile din weekend
Ruben Neves. Captură x.com/ActuFoot_
Campionate

Reacția Ligii și a Federației Au luat măsuri după scandările oribile din weekend

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 16:23
  • Forurile de conducere ale fotbalului saudit au emis un comunicat comun legat de scandările de la meciul Al Taawon - Al Hilal
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mai mulți suporteri ai lui Al-Taawon au scandat numele lui Diogo Jota, decedat anul trecut, în timpul meciului pierdut, scor 0-6, în fața celor de la Al-Hilal pentru a-l provoca pe fostul coleg și prieten al acestuia, Ruben Neves.

Handbalul românesc la TV În afară de TVR, încă un post a obținut drepturile de televizare
Citește și
Handbalul românesc la TV În afară de TVR, încă un post a obținut drepturile de televizare
Citește mai mult
Handbalul românesc la TV În afară de TVR, încă un post a obținut drepturile de televizare

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, au murit pe 3 iulie 2025, într-un accident rutier care a avut loc în Spania.

„Incompatibil cu valorile fotbalului saudit”

„Federația Arabă Saudită de Fotbal (SAFF) și Liga Profesională Saudită (SPL) condamnă comportamentul inacceptabil al unor suporteri prezenți în timpul meciului din Liga Saudită Roshn dintre Al Taawon și Al Hilal, care este incompatibil cu valorile fotbalului saudit și cu principiile sportivității.

SAFF și SPL subliniază că exploatarea tragediilor personale în scopul abuzului sau provocării este un comportament inacceptabil, care nu își are locul în fotbalul saudit.

SAFF confirmă că, în conformitate cu reglementările și procedurile aplicabile, comitetele relevante au identificat conduita în cauză și vor lua măsurile necesare. Rezultatul va fi anunțat la finalizarea procesului” este comunicatul oficial al forurilor saudite.

Cristiano Ronaldo a răbufnit, după ce suporterii lui Al-Taawon i-au scandat numele lui Diogo Jota: „Trebuie să existe limite”

Coleg cu Ruben Neves la naționala Portugaliei, Ronaldo a intervenit și a solicitat oficialilor Ligii din Arabia Saudită să ia măsuri drastice împotriva fanilor care au scandat numele lui Jota.

„Liga trebuie să ia măsuri și să pedepsească acest tip de comportament al fanilor. Acesta nu mai este fotbal și trebuie să existe limite.

Persoanele care se comportă așa nu ar trebui să mai aibă voie niciodată să intre pe un stadion”, a fost comentariul lăsat de Ronaldo la o postare pe Instagram, potrivit ESPN.

Fanii lui Al-Taawon au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves

În imaginile devenite virale pe rețelele de socializare, fanii lui Al-Taawoun pot fi auziți scandând în repetate rânduri „Jota, Jota, Jota!”.

Neves a reacționat arătând mai întâi spre ochii săi, apoi spre cer și către suporteri. Gestul a fost tradus ca: „Dumnezeu vede ce faceți”.

La finalul meciului, în zona mixtă, portughezul a avut și o replică scurtă:

„Sper să nu se ducă apoi la rugăciune”, a spus Neves.

Citește și

Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
cristiano ronaldo Arabia Saudita al hilal Diogo Jota Al Taawon ruben neves
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:33
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
08:00
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
06:45
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
00:45
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB: „Trebuie să ajung repede la 100%”
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB : „Trebuie să ajung repede la 100%”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Top stiri
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Superliga
14.09
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Citește mai mult
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Superliga
14.09
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Citește mai mult
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Superliga
14.09
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Citește mai mult
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
B365
14.09
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
Citește mai mult
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share