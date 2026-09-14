Handbalul românesc la TV În afară de TVR, încă un post a obținut drepturile de televizare
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Handbal

Handbalul românesc la TV În afară de TVR, încă un post a obținut drepturile de televizare

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 15:57
  • Pe lângă TVR, o altă televiziune a obținut drepturile de televizare pentru Liga Florilor și Liga Zimbrilor, campionatele naționale de handbal feminin și masculin.
  • Detalii, mai jos în articol
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La finalul lunii august, TVR a primit gratis drepturile TV pentru Liga Florilor și Liga Zimbrilor, dar și pentru partidele reprezentativelor României.

Contractul este valabil pentru următoarele trei sezoane.

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Digi Sport a obținut drepturile TV pentru Liga Florilor și Liga Zimbrilor

După ce TVR a obținut drepturile TV pentru campionatele naționale de handbal, masculin și feminin, și Digi Sport a a ajuns la un acord cu Federația Română de Handbal, anunță gsp.ro.

Postul TV va difuza câte una sau două partide pe etapă din Liga Florilor, în funcție de disponibilitate. Ar putea fi transmis și câte un meci din Liga Zimbrilor.

Digi Sport va alege ce partide să difuzeze, după ce TVR va anunța meciurile pe care le va transmite.

Primul meci pe care Digi Sport îl va transmite din Liga Florilor este Corona Brașov - Rapid, programat joi de la ora 19:00, în etapa #4. Partida va putea fi urmărită pe Digi Sport 4.

FRH s-a înțeles cu Digi Sport și pentru difuzarea partidelor din EHF Euro Cup de la București, din perioada 26-27 septembrie.

Sâmbătă, 26 septembrie

  • Ora 14:15 - Norvegia – Ungaria
  • Ora 17:00- Danemarca – România

Duminică, 27 septembrie

  • Ora 14:15 - Finala mică
  • Ora 17:00 - Finala mare

Lotul României pentru Final 4-ul EHF Euro Cup

  • Portari: Diana Ciucă (Rapid București), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM București).
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Dunărea Brăila)
  • Interi stânga: Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Sorina Grozav (Corona Brașov), Ștefania Stoica (SCM Rm. Vâlcea)
  • Interi dreapta: Elena Roșu (Dunărea Brăila), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Alina Ilie (Știința Politehnica București)
  • Extreme stânga: Eva Kerekes (Corona Brașov), Alexandra Szoke (CSM București)
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila).
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București)

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