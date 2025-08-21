Shearer, sfat pentru Isak Legenda lui Newcastle a intervenit în cazul atacantului suedez: „Ce harababură! L-aș concedia”

Alan Shearer (55 de ani), legenda lui Newcastle, l-a sfătuit pe Alexander Isak (25 de ani) să-și concedieze impresarul cât mai repede.

Atacantul suedez forțează transferul la Liverpool.

Alan Shearer a intervenit în „Cazul Isak”, care devine din ce în ce mai tensionat pe măsură ce perioada de mercato din Premier League se apropie de final (1 septembrie).

Alan Shearer: „O, Doamne, ce harababură a făcut impresarul lui”

Golgeterul all-time al lui Newcastle, în prezent analist TV, a catalogat situația lui Isak drept o „harababură”. Mai mult, fostul jucător consideră că impresarul jucătorului aflat în grevă este principalul motiv pentru care clubul nu îl lasă pe suedez să plece la Liverpool.

Shearer consideră că atacantul ar trebui să-și concedieze imediat agentul.

„Ce harababură a făcut agentul lui, sincer. Dacă aș fi în locul lui Isak, l-aș concedia pe loc, pentru că l-a sfătuit să semneze contractul pe șase ani (n.r. - din 2022 până în 2028) și nu există nicio clauză de ieșire!

E ridicol să crezi pe cineva pe cuvânt în fotbal... nu are rost să spui că cineva a zis: «Vei putea pleca la sfârșitul sezonului»”, a declarat Shearer, citat de marca.com

206 goluri a marcat Alan Shearer pentru Newcastle în 405 partide. A adunat și 58 de pase decisive

Isak: „Când promisiunile sunt încălcate, relația nu poate continua”

Marți seară, după ce a aflat că Asociația Fotbaliștilor Profesioniști din Anglia l-a ales în echipa sezonului, Isak a postat un mesaj dur pe InstaStory împotriva propriului club.

„Nu puteam merge la ceremonie. Cu tot ce se întâmplă, nu ar fi fost potrivit. Am păstrat tăcerea mult timp, în timp ce alții au vorbit.

Mesajul lui Isak Foto: InstaStory

Tăcerea mea le-a permis unora să-și impună propria versiune, deși eu știu că această variantă nu reflectă ce s-a spus și s-a convenit în spatele ușilor închise”, a scris vârful nordic.

Realitatea este că s-au făcut promisiuni, iar clubul cunoaște poziția mea. A acționa acum de parcă aceste probleme apar peste noapte e incorect. Când promisiunile sunt încălcate și încrederea e pierdută, relația nu poate continua. Așa stau lucrurile pentru mine, de aceea schimbarea e în interesul tuturor, nu doar al meu. Alexander Isak, atacant Newcastle

Reacția lui Newcastle: „Isak rămâne sub contract”

Newcastle a vrut să ia alt atacant, Benjamin Sesko (Leipzig), dar Manchester United a fost mai rapidă și mai convingătoare. Nici pe Yoane Wissa nu l-a putut lua de la Brentford.

Isak mai are 3 ani de contract cu Newcastle Foto: Imago

Newcastle a reacționat prompt.

„Suntem dezamăgiți de această postare. Răspundem clar că Alex rămâne sub contract și că niciun oficial al clubului nu și-a luat vreodată angajamentul că el ar putea părăsi Newcastle în această vară”.

I s-a explicat lui Alex Isak că trebuie să luăm în considerare întotdeauna interesul clubului Newcastle, al echipei, al fanilor. I s-a spus clar că nu s-au îndeplinit condițiile vânzării sale. Și nici nu credem că aceste condiții vor fi realizate în această vară. Comunicat Newcastle

Isak nu renunță însă. Nu ar fi exclus ca, pe ultima sută de metri, să se finalizeze acest transfer pentru 140 de milioane de euro. Ar fi un nou record în Premier League.

120 de milioane de euro este cota lui Alexander Isak, potrivit transfermarkt.ro

