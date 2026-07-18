„Aici e Universitatea Craiova, nu Celta Brașov!” Daniel Mogoșanu îi atacă pe Mario Felgueiras și Eduardo Covelo după demiterea de la Academie

Fostul antrenor al grupei U17, vicecampioană națională în 2026, susține că directorul tehnic Eduardo Covelo și directorul sportiv Mario Felgueiras au impus un model care nu se potrivește Academiei Universității Craiova.

Daniel Mogoșanu acuză lipsa unei metodologii adaptate și spune că a fost îndepărtat după ce și-a exprimat public nemulțumirile.

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere Universității Craiova cu privire la afirmațiile lui Daniel Mogoșanu. Îl vom publica imediat ce va fi transmis.

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Demis de la Academia Universității Craiova după sezonul în care a cucerit titlul de vicecampion național cu grupa U17, Daniel Mogoșanu (58 de ani) lansează cel mai dur atac de până acum la adresa conducerii tehnice a clubului.

Daniel Mogoșanu pune tunurile pe conducerea Academiei Universitatea Craiova

Într-un interviu acordat GOLAZO.ro, fostul antrenor îl critică direct pe directorul tehnic Eduardo Covelo (48 de ani) și îl include în mesajul său și pe directorul sportiv Mario Felgueiras (39 de ani).

„La Academie au fost aduși antrenori spanioli și portughezi. Sunt curios ce CV-uri au. Pe unii dintre ei nu-i găsești nici pe google.

Aș vrea să-i spun lui Eduardo Covelo și lui Mario Felgueiras că aici e Universitatea Craiova, nu Academia Celta Brașov”.

Aluzia lui Mogoșanu vizează trecutul lui Eduardo Covelo, care înainte de a ajunge la Universitatea Craiova a coordonat proiectul Academiei Celta Vigo din Brașov, dezvoltat în parteneriat cu clubul spaniol.

„La 17-18 ani nu poți face zilnic preluare-pasă 45 de minute”

Cea mai mare nemulțumire a lui Mogoșanu privește metodologia implementată de Eduardo Covelo, instalat în funcția de director tehnic al Academiei în august 2025.

Antrenorul spune că programele impuse grupelor de elită grupele U17, U19 și echipa secundă a Universității Craiova, din Liga 3, nu țineau cont de nivelul și particularitățile jucătorilor.

„În fiecare săptămână trebuia să lucrăm zilnic câte 45 de minute aceeași temă: preluare-pasă, conducerea mingii, respingeri sau șuturi. Exact așa.

I-am explicat lui Covelo că aceste metode nu pot duce la dezvoltarea personală a jucătorilor și că trebuie creat un plan individual specific vârstei pentru fiecare fotbalist, pe posturi”.

Provocarea de la Universitatea Craiova o văd ca pe o oportunitate fantastică de a ajuta clubul să construiască o fundație solidă pentru viitor. Provocarea este de a dezvolta o metodologie clară și consistentă care să conecteze toate categoriile de grupe de juniori între ele cu prima echipă, îmbunătățind în același timp parcursul pentru jucătorii talentați Eduardo Covelo, director tehnic al Academiei Universității Craiova (august 2025)

„Sunt licențiat A Elite Juniori și știu ce înseamnă un plan de dezvoltare personală”

Potrivit lui Mogoșanu, astfel de exerciții sunt potrivite pentru grupele de copii, nu pentru juniori aflați aproape de fotbalul de seniori.

„Sunt jucători de 17-18 ani, unii convocați la loturile naționale. Lucrurile acestea se fac la 12 ani, nu la această vârstă.

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro dacă nivelul jucătorilor putea justifica astfel de exerciții, Mogoșanu a răspuns:

„Când ai jucători convocați la loturile naționale, înseamnă că nivelul nu este scăzut. Sunt licențiat A Elite Juniori și știu ce înseamnă un plan de dezvoltare personală.

În principiu, Covelo a fost de acord cu mine, numai că nu s-a schimbat nimic.”

„Covelo nu a fost niciodată la antrenamentele mele”

Daniel Mogoșanu afirmă că, deși era responsabil de metodologia Academiei, Eduardo Covelo nu a urmărit direct activitatea echipei sale.

„Nu a fost niciodată prezent la antrenamentele mele, nu a participat la ședințele tehnice, la analizele video și nu a comunicat niciodată cu jucătorii echipei mele. Nu mi se pare în regulă”.

Antrenorul oltean admite că nu a respectat întotdeauna întocmai metodologia impusă.

„Am încercat să aplic metodele impuse, dar recunosc că nu întotdeauna le-am dus până la capăt. Am considerat că nu ajutau la dezvoltarea jucătorilor și afectau programul de pregătire”.

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Contestă tratamentul diferențiat din Academie

Mogoșanu folosește exemplul echipei secunde pentru a susține că în Academie au existat criterii diferite de evaluare a antrenorilor.

Tehnicianul afirmă că proiectul formației din Liga 3, care avea ca obiectiv promovarea în Liga 2, a eșuat, în ciuda investițiilor importante făcute de club.

„S-au investit sume destul de mari pentru contractele jucătorilor, prime, refacere și cantonament în Antalya. Întrebarea mea este unde sunt jucătorii în care s-a investit. Majoritatea au plecat”.

În opinia lui Mogoșanu, deși echipa secundă nu și-a îndeplinit obiectivul, antrenorul Ștefan Florescu nu doar că a rămas în Academie, ci a fost numit la grupa pe care el o dusese pe locul 2 în campionatul național.

Mogoșanu: „Promisiunea făcută antrenorilor nu a fost respectată în cazul meu”

Mogoșanu spune că rezultatele obținute cu grupa U17 nu au contat deloc în momentul în care s-a decis despărțirea de el și acuză conducerea că nu și-a respectat promisiunea în ceea ce-l privește.

„Noi, antrenorii de la Academie, am avut o înțelegere cu managerul Lucian Pretorian că celor care terminau Licența A Elite Juniori le vor fi prelungite contractele cu doi ani. În cazul meu, această înțelegere nu a fost respectată”, susține fostul antrenor al echipei de juniori U17 a Universității Craiova .

„Bogdan Vrăjitoarea jignește jucătorii”

Mogoșanu afirmă că, în schimb, alți colegi au beneficiat de prelungiri de contract, situație pe care o consideră un nou exemplu de tratament diferențiat în cadrul Academiei.

„Lui Bogdan Vrăjitoarea i s-a prelungit contractul pe trei ani. Eu am trimis jucători de la grupa mea, deși erau eligibili pentru o categorie de vârstă mai mică, să evolueze la echipa U16 pregătită de el.

Unul dintre obiectivele de instruire era ca înainte și după fiecare meci să fie făcute analize video. Acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că jocurile nu erau pregătite, iar atunci când rezultatele erau negative, jucătorii erau jigniți de antrenor”, susține Mogoșanu.

„Bogdan Budescu, profesor, diriginte, secund la tineret, principal la juniori și antrenor la privat”

Acesta a continuat: „Mai ciudat este că și lui Bogdan Budescu i-a fost prelungit contractul, deși este profesor și diriginte la un liceu, antrenor secund la echipa de tineret, antrenor principal la o grupă de juniori și mai lucrează și cu grupe de copii la un club privat.

Mă întreb când poate să le facă pe toate?”, spune indignat Mogoșanu.

„Am fost singurul antrenor ignorat”

Fostul tehnician al grupei U17 susține că a fost exclus inclusiv din promovarea rezultatelor Academiei.

Potrivit acestuia, după încheierea sezonului, pe canalele oficiale ale clubului au fost prezentate toate grupele și antrenorii, însă interviul său nu a fost publicat.

Mai mult, spune că informațiile tehnice despre echipa vicecampioană au fost publicate inițial fără ca numele său să apară ca antrenor.

„L-am sunat pe Lucian Pretorian și i-am spus că nu este normal ce se întâmplă. După discuție s-a făcut modificarea și a apărut și numele meu. Știu de ce s-a întâmplat așa, dar prefer să nu spun”.

„ M-am simțit nedreptățit! Am deranjat cu personalitatea mea”

Tehnicianul afirmă că nu a urmărit un conflict public, însă consideră că era necesar să vorbească.

„Mă doare sufletul că trebuie să spun toate aceste lucruri, dar m-a durut mult modul în care s-au comportat cu mine. M-am simțit nedreptățit! Chiar am muncit.

Consider că mi-am îndeplinit obiectivele de performanță și cele de instruire. Am deranjat cu personalitatea mea.

Prin spate, toți colegii mei se plângeau, dar niciunul nu a avut curajul să spună public aceste probleme. Eu am fost singurul. Acum mulți dintre ei sunt secunzi”.

Conflictul a început în mai: „Voi spune tot! Eu nu sunt venit cu bușteanul pe Jiu”

Conflictul dintre Daniel Mogoșanu și conducerea Academiei a izbucnit la finalul lunii mai, după un interviu acordat GOLAZO.ro.

Antrenorul a criticat public modul în care este organizată Academia Universității Craiova și a avertizat că centrul de juniori nu mai produce jucători pentru prima echipă.

Fostul fundaș al Științei dezvăluia că îl informase pe managerul Academiei, Lucian Pretorian, despre nemulțumirile sale și transmitea un avertisment conducerii, lăsând să se înțeleagă că este pregătit să vorbească public dacă situația nu se va schimba.

„Am avut niște discuții cu dânsul, pentru că am personalitate, nu sunt venit cu bușteanul pe Jiu. Am discutat, numai că, în perspectivă, nu vreau să văd mișcări ciudate și de aceea vreau să-i avertizez de pe acum.

Nu sunt prieten cu nimeni, eu sunt prieten cu fotbalul! Dacă lucrurile continuă la fel, atunci eu merg mai departe și voi spune totul”, declara Daniel Mogoșanu pentru GOLAZO.ro.

La scurt timp după acele declarații, Mogoșanu a fost demis.

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