Alessandro Bellemo (30 de ani), mijlocașul Sampdoriei, a salvat viața unei femei care fusese înjunghiată.

Totul s-a întâmplat luni seara, în Sottomarina, în apropiere de Veneția, atunci când turista poloneză își plimba câinele și a fost atacată de un bărbat cu probleme psihice.

Alessandro Bellemo a salvat viața unei femei

Alessandro Bellemo se afla în vacanță, alături de familie, în apropiere de locul în care s-a născut.

Luni seară, Monika Grimm, o poloneză de 34 de ani care locuiește în Germania și era venită în vacanță în Sottomarina, își plimba câinele în momentul în care a fost înjunghiată în cap, gât și spate de un bărbat mascat cu probleme psihice , anunță sport.sky.it.

Fotbalistul și fratele său, Stefano, au fost primii care au intervenit atunci când au auzit țipetele femeii, au salvat-o și au însoțit-o până acasă, acolo unde au chemat ambulanța.

După incident, mijlocașul Sampdoriei și fostul căpitan al echipei Como a declarat:

„ Am însoțit-o aproape până acasă și am chemat ajutor , grație unor locatari din clădire care vorbeau limba germană. La început era conștientă, dar apoi a devenit din ce în ce mai puțin receptivă. Cu toate acestea, continua să întrebe de cățelul ei”, a declarat Alessandro Bellemo, conform sursei citate.

Poliția a identificat agresorul, care este un bărbat de 25 de ani cu probleme psihice, iar femeia este în afara oricărui pericol.

Alessandro Bellemo este un mijlocaș central italian care evoluează în acest moment la Sampdoria, în Serie B. Acesta a fost cumpărat în această vară de la Como pentru 2 milioane de euro.

De-a lungul carierei, jucătorul în vârstă de 30 de ani a mai jucat pentru Padova, SPAL, AJ, Fano și Pro Vercelli.

800.000 de euro valorează Alessandro Bellemo, conform Transfermarkt

