Tratament special pentru U-BT Cluj Campioana en-titre, acceptată direct în play-off-ul Ligii Naționale, fără să joace

  • Federația Română de Baschet a decis ca, în sezonul 2025-2026, U-BT Cluj-Napoca să fie calificată automat în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin.
  • Ardelenii vor trebui să câștige trei runde eliminatorii pentru a cuceri trofeul național.
  • Elevii lui Mihai Silvășan vor participa în două competiții continentale.

U-BT Cluj-Napoca a câștigat ultimele 5 ediții ale campionatului intern.

FRB a decis: U-BT Cluj-Napoca, calificată automat în play-off-ul LNBM

U-BT Cluj-Napoca va lua startul în Liga Națională de Baschet Masculin direct în play-off. Decizia a fost luată în urma solicitării campioanei en-titre și cu acordul majorității cluburilor.

Gruparea ardeleană și alte 7 echipe vor participa în a doua fază a competiției, unde se vor lupta pentru trofeul național.

Măsura a fost aprobată de către Federația Română de Baschet, care a adăugat decizia în regulamentul competiției.

„Echipa U-BT Cluj-Napoca, la propunerea clubului si cu acordul majoritar al echipelor participante, va evolua direct din a doua fază a competiţiei – Faza 2 de Play-off.

După finalizarea sezonului regular LNBM, sezonul 2025-2026, echipele clasate pe locurile 1-7, impreună cu U-BT Cluj-Napoca, vor juca în Play-off pentru stabilirea locurilor 1-8 din clasamentul final al sezonului LNBM 2025-2026.

Echipa U-BT Cluj-Napoca intră în play-off de pe poziţia 1, dar NU va beneficia de avantajul terenului propriu la jocul decisiv din toate disputele cu următorii adversari din tururile Play-off (sferturi, semifinale si finale)”, se arată în documentul LNBM.

U-BT Cluj-Napoca va juca în campionat începând cu luna aprilie

Campionatul național de baschet aliniază 16 echipe la startul competiției. Prima etapă va avea loc pe 1 octombrie 2025.

La aceeași dată, campioana României va debuta în BKT Eurocup, împotriva formației turce Bahceșehir College Istanbul.

De asemenea, trupa pregătită de Mihai Silvășan va evolua și în Liga Adriatică, unde va debuta pe 11 octombrie, împotriva celor de la KK Krka.

Clujenii vor juca primul meci în LNBM de abia pe 24 aprilie, când va începe play-off-ul competiției.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REGULAMENT u-bt cluj-napoca liga nationala de baschet masculin
