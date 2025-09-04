Fiul lui Gică Popescu, în Liga 2  Nicolas a semnat cu CSA Steaua » De când nu mai jucase pentru Farul

Nicolas Popescu (22 de ani), fiul lui Gheorghe Popescu, a fost împrumutat de Farul Constanța la CSA Steaua.

Anunțul mutării a fost făcut de „militari” pe rețelele de socializare.

Nicolas Popescu s-a despărțit de echipa pentru care a debutat la nivel de seniori. Mijlocașul defensiv va evolua, sub formă de împrumut, la CSA Steaua.

„Pe urmele tatălui! Steaua București este încântată să anunțe transferul mijlocașului Nicolas Popescu, de la Farul Constanța. La 22 de ani, Nicolas este fiul fostului internațional Gheorghe Popescu, care a îmbrăcat și el tricoul Stelei, pentru șase luni, în 1988.

Îi urăm și noi bun venit și meciuri cât mai bune în tricoul roșu-albastru. Forța, Steaua!”, se arată în comunicatul emis de CSA Steaua.

Clubul Armatei nu are drept de promovare în Superliga și a fost eliminat din Cupa României, după ce a pierdut play-off-ul, împotriva celor de la UTA Arad, 0-3.

În anunțul făcut de trupa din Ghencea, Nicolas Popescu a oferit prima reacție din postura de fotbalist al celor de la CSA Steaua.

„Sunt încântat să joc la Steaua, un nume uriaș în fotbalul românesc. Am venit să mă pregătesc, să joc și să avem rezultate cât mai bune. Abia aștept să debutez pentru noua echipă”, a spus Nicolas Popescu, conform sursei menționate anterior.

Decizia împrumutului a fost luată după ce jucătorul de 22 de ani nu a evoluat în nicio partidă din actuala stagiune. Ultimul meci în care a evoluat Nicolas Popescu datează la începutul lunii mai.

Atunci, a jucat 60 de minute împotriva celor de la UTA Arad, în etapa 8 a play-out-ului Superligii, 1-2.

Gică Hagi a identificat punctul slab al lui Nicolas Popescu

Întrebat despre punctele slabe ale fiului său, Gheorghe Popescu a dezvăluit că Gică Hagi, antrenorul lui Nicolas de la momentul respectiv, l-a analizat.

„Îl vede la fel de talentat, însă crede în continuare că din punct de vedere fizic mai are anumite lipsuri pe care e normal ușor-ușor să le acopere.

E un tip longilin, pe ăștia cu segmente lungi e greu să pui mușchi repede, e nevoie de timp mai mult decât la unul cu centrul de greutate jos. Eu am avut o discuție cu Gică pe subiectul Nico”, a spus Gheorghe Popescu, potrivit gsp.ro.

Nicolas Popescu, de la Farul la Voluntari și după la CSA Steaua

Nicolas Popescu a fost format la Academia „Gică Hagi”, unde și-a petrecut întregul juniorat. Ajuns la vârsta de 18 ani, a debutat în Superliga, pentru Farul, în sezonul 2021-2022, într-un duel împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș, 2-0.

Mijlocașul defensiv a jucat 7 partide și a oferit o pasă decisivă, înainte de a fi împrumutat la FC Voluntari. Pentru ilfoveni, a evoluat în numai 4 meciuri, în 4 luni, și contractul său a fost reziliat.

Revenit la Farul, Nicolas Popescu a jucat 33 de meciuri în 3 sezoane, fără să contribuie la vreo reușită a „marinarilor”.

400.000 de euro este cota de piață a lui Nicolas Popescu, potrivit Transfermarkt

