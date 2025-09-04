„Nu am simțit nicio amenințare” Jesse Marsch, la București, despre reacția lui Trump la criticile sale. Selecționerul Canadei, despre România și Lucescu

Jesse Marsch, 51 de ani, selecționerul Canadei, nu a evitat niciun subiect la conferința de joi, de la Arena Națională, comentând inclusiv duelul lui cu președintele american Donald Trump.

Canada e la București pentru primul amical al toamnei. Calificată la Mondial direct, ca țară gazdă, alături de SUA și Mexic, continuă pregătirea.

Vineri seară, împotriva „tricolorilor”, pe Arena Națională. Și, pe 9 septembrie, la Swansea, cu Țara Galilor.

Jesse Marsch: „Românii ne vor provoca. Man, explozie și creativitate”

Jesse Marsch, antrenorul american devenit selecționerul „Frunzei de Arțar” în primăvara lui 2024, locul 4 la Copa America, a fost joi după-amiază la conferința de la Arenă.

L-a avut alături pe Stephen Eustaquio, 28 de ani, unul dintre vice-căpitanii naționalei roș-albe, care va purta banderola la acest amical.

Marsch a spus de ce crede că testul cu noi îl ajută.

„Românii au jucători de calitate, sunt la cluburi din campionate importante. Foarte buni pe tranziții, tehnici. Ne vor provoca. Suntem nerăbdători să-i înfruntăm”, a afirmat tehnicianul în vârstă de 51 de ani.

Man e omul periculos, pe partea dreaptă a atacului se dictează modul în care joacă România. Explozie și creativitate, va trebui să le lăsăm cât mai puține spații acolo. Jesse Marsch, selecționerul Canadei

Marsch, despre Lucescu: „E o onoare”. Dar nu i-a spus numele: „Nu vreau să pronunț greșit”

A fost întrebat și despre Mircea Lucescu. I s-a luminat fața când a vorbit despre selecționerul nostru.

„E o onoare să fiu alături de el. Un nume important în fotbalul românesc.

Are încă foarte multă energie la 80 de ani. Și, pe deasupra, inteligență”, l-a descris americanul pe Lucescu.

Și totuși, a ezitat să-i zică numele selecționerului. Nu a făcut-o deloc în timpul conferinței.

A explicat, ușor jenat, că „nu vreau să-i pronunț greșit numele”.

Marsch, legat de Trump: „Ei știu cine sunt și ce am spus. Nu am fost în pericol să fiu deportat”

Marsch nu a refuzat subiectul Donald Trump, chiar dacă l-a ocolit cu abilitate.

În februarie 2025, când președintele de la Casa Albă a sugerat că ar vrea să anexeze Canada, transformându-l în al 51-lea stat american, Jesse a avut o reacție de impact.

L-a criticat dur pe Trump. A vorbit de insultă, de aroganță, de lipsă de respect, de „rușinea simțită” atunci.

O lună mai târziu, a dezvăluit că a fost avertizat de 50 de persoane că „s-ar putea să vină după tine”. Să se aștepte la replici dure.

Joi, la București, întrebat dacă a simțit vreo amenințare în ultima jumătate de an, a evitat o declarație directă, aspră, precum cea din februarie.

„Nu voi spune nimic ca să polarizez discuția. Dar nu am simțit nicio amenințare. Oricum, am fost destul de puțin în Statele Unite în ultimul timp”. Accentuând ironia: „Nu am fost în pericol să fiu deportat”.

A adăugat: „Ei știu cine sunt și ce am spus, toată lumea știe că eu sunt acela”.

Cu toată politica, va fi un Mondial în America, iar pe 5 decembrie va fi tragerea la sorți la Washington. Toată regiunea e nerăbdătoare, oamenii realizează și ei, în sfârșit, că vom avea un Mondial în zece luni. Jesse Marsch, selecționerul Canadei

