„Nu am simțit nicio amenințare" Jesse Marsch, la București, despre reacția lui Trump la criticile sale. Selecționerul Canadei, despre România și Lucescu
Jesse Marsch
„Nu am simțit nicio amenințare” Jesse Marsch, la București, despre reacția lui Trump la criticile sale. Selecționerul Canadei, despre România și Lucescu

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 16:17
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 20:16
  • Jesse Marsch, 51 de ani, selecționerul Canadei, nu a evitat niciun subiect la conferința de joi, de la Arena Națională, comentând inclusiv duelul lui cu președintele american Donald Trump.

Canada e la București pentru primul amical al toamnei. Calificată la Mondial direct, ca țară gazdă, alături de SUA și Mexic, continuă pregătirea.

Vineri seară, împotriva „tricolorilor”, pe Arena Națională. Și, pe 9 septembrie, la Swansea, cu Țara Galilor.

Nemulțumirea lui Lucescu Selecționerul României nu și-a dorit amicalul cu Canada, dar a trebuit să se conformeze: „FIFA nu acceptă"
Nemulțumirea lui Lucescu Selecționerul României nu și-a dorit amicalul cu Canada, dar a trebuit să se conformeze: „FIFA nu acceptă”
Nemulțumirea lui Lucescu Selecționerul României nu și-a dorit amicalul cu Canada, dar a trebuit să se conformeze: „FIFA nu acceptă”

Jesse Marsch: „Românii ne vor provoca. Man, explozie și creativitate”

Jesse Marsch, antrenorul american devenit selecționerul „Frunzei de Arțar” în primăvara lui 2024, locul 4 la Copa America, a fost joi după-amiază la conferința de la Arenă.

L-a avut alături pe Stephen Eustaquio, 28 de ani, unul dintre vice-căpitanii naționalei roș-albe, care va purta banderola la acest amical.

Stephen Eustaquio și Jesse Marsch la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro) Stephen Eustaquio, la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro) Jesse Marsch, la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro) Stephen Eustaquio, la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro) Jesse Marsch, la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro)
Marsch a spus de ce crede că testul cu noi îl ajută.

„Românii au jucători de calitate, sunt la cluburi din campionate importante. Foarte buni pe tranziții, tehnici. Ne vor provoca. Suntem nerăbdători să-i înfruntăm”, a afirmat tehnicianul în vârstă de 51 de ani.

Man e omul periculos, pe partea dreaptă a atacului se dictează modul în care joacă România. Explozie și creativitate, va trebui să le lăsăm cât mai puține spații acolo. Jesse Marsch, selecționerul Canadei

Marsch, despre Lucescu: „E o onoare”. Dar nu i-a spus numele: „Nu vreau să pronunț greșit”

A fost întrebat și despre Mircea Lucescu. I s-a luminat fața când a vorbit despre selecționerul nostru.

„E o onoare să fiu alături de el. Un nume important în fotbalul românesc.

Are încă foarte multă energie la 80 de ani. Și, pe deasupra, inteligență”, l-a descris americanul pe Lucescu.

Și totuși, a ezitat să-i zică numele selecționerului. Nu a făcut-o deloc în timpul conferinței.

A explicat, ușor jenat, că „nu vreau să-i pronunț greșit numele”.

Marsch, legat de Trump: „Ei știu cine sunt și ce am spus. Nu am fost în pericol să fiu deportat”

Marsch nu a refuzat subiectul Donald Trump, chiar dacă l-a ocolit cu abilitate.

În februarie 2025, când președintele de la Casa Albă a sugerat că ar vrea să anexeze Canada, transformându-l în al 51-lea stat american, Jesse a avut o reacție de impact.

L-a criticat dur pe Trump. A vorbit de insultă, de aroganță, de lipsă de respect, de „rușinea simțită” atunci.

O lună mai târziu, a dezvăluit că a fost avertizat de 50 de persoane că „s-ar putea să vină după tine”. Să se aștepte la replici dure.

Joi, la București, întrebat dacă a simțit vreo amenințare în ultima jumătate de an, a evitat o declarație directă, aspră, precum cea din februarie.

„Nu voi spune nimic ca să polarizez discuția. Dar nu am simțit nicio amenințare. Oricum, am fost destul de puțin în Statele Unite în ultimul timp”. Accentuând ironia: „Nu am fost în pericol să fiu deportat”.

A adăugat: „Ei știu cine sunt și ce am spus, toată lumea știe că eu sunt acela”.

Cu toată politica, va fi un Mondial în America, iar pe 5 decembrie va fi tragerea la sorți la Washington. Toată regiunea e nerăbdătoare, oamenii realizează și ei, în sfârșit, că vom avea un Mondial în zece luni. Jesse Marsch, selecționerul Canadei

Ianis, prezentat oficial Hagi și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers! Îi calcă pe urme tatălui său: „E timpul să scriu o altă poveste"
Stranieri
14:44
Ianis, prezentat oficial Hagi și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers! Îi calcă pe urme tatălui său: „E timpul să scriu o altă poveste”
Ianis, prezentat oficial Hagi și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers! Îi calcă pe urme tatălui său: „E timpul să scriu o altă poveste”
Pentru cine face Vassaras jocurile?  Cum aplică șeful CCA sancțiuni în funcție de numele echipelor împotriva cărora se greșește + Cele mai dezavantajate cluburi
Superliga
14:11
Pentru cine face Vassaras jocurile? Cum aplică șeful CCA sancțiuni în funcție de numele echipelor împotriva cărora se greșește + Cele mai dezavantajate cluburi
Pentru cine face Vassaras jocurile?  Cum aplică șeful CCA sancțiuni în funcție de numele echipelor împotriva cărora se greșește + Cele mai dezavantajate cluburi

 „Am fost violată și terorizată psihic" O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
15:44
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Campionate
13:04
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta" » Ardelenii, greu de convins
Superliga
12:00
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Nationala
10:11
17:50
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB"
19:16
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Mihnea Rădulescu și Rareș Burnete încearcă poarta oaspeților
18:34
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii" + ce le reproșează jucătorilor
18:55
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!" » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui"
Box
12:57
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul" după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Diverse
10:35
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
09:28
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie"
Campionate
10:00
