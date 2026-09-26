Nu se înțeleg pe teren! Momentul care a arătat că jucătorii naționalei au o problemă. Ce au făcut Razvan Marin și Ianis Hagi cu Suedia +5 foto
Ianis a șutat mult pe lângă poarta Suediei în minutul 59, după lovitura liberă la care i-a pasat Răzvan Marin. Foto: Iosif Popescu
Nationala

Nu se înțeleg pe teren! Momentul care a arătat că jucătorii naționalei au o problemă. Ce au făcut Razvan Marin și Ianis Hagi cu Suedia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 10:32
  • Răzvan Marin și Ianis Hagi au avut o fază în repriza a doua a meciului din Suedia când n-au știut ce soluție să ia și nu s-a terminat bine, căpitanul șutând greșit. Și Marin a reacționat. 
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Am pierdut în Suedia, 1-2 la startul Ligii Națiunilor B, și au fost unele momente de joc la Solna când „tricolorii” au arătat că n-au soluții și nu se înțeleg pe teren. Și se supără unii pe alții.

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Lovitura liberă la care Ianis Hagi și Răzvan Marin nu s-au înțeles

Unul dintre acestea a fost în repriza a doua. În minutul 59, am avut o lovitură liberă indirectă de la 35 de metri, vertical pe poartă.

Lângă minge, Ianis Hagi și Răzvan Marin, căpitanul și unul dintre vicecăpitani. În fața lor, un singur adversar, Ayari, printre cei mai buni scandinavi.

Hagi se pregătește să șuteze după ce Marin i-a pasat cu călcâiul în minutul 59. Fotografii Iosif Popescu
Hagi se pregătește să șuteze după ce Marin i-a pasat cu călcâiul în minutul 59. Fotografii Iosif Popescu

Galerie foto (5 imagini)

Hagi se pregătește să șuteze după ce Marin i-a pasat cu călcâiul în minutul 59. Fotografii Iosif Popescu Hagi se pregătește să șuteze după ce Marin i-a pasat cu călcâiul Răzvan Marin, dezamăgit de continuarea fazei Ianis, înlocuit de selecționer în minutul 67 Marin a purtat banderola după ce a fost înlocuit Hagi. I-a cedat-o și el lui Stanciu după înlocuirea din minutul 81
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Câteva secunde, Hagi și Marin au discutat cum să continue jocul, dar au părut să nu ajungă la o concluzie care să-i mulțumească pe amândoi.

Ianis a finalizat greșit, Marin s-a supărat. Nici selecționerul nu a apreciat momentul

În cele din urmă, Răzvan i-a pasat cu călcâiul lui Ianis, care a decis să încheie imediat acțiunea. A șutat cu stângul, însă total greșit, departe de poarta nordicilor. Deși Ayari nu l-a jenat deloc.

Imediat, imaginea TV l-a surprins pe Marin reacționând. Dezamăgit, frustrat, enervat.

Nici lui Gică Hagi nu i-a plăcut ce a văzut la acea fază. Selecționerul a dat dezaprobator din cap.

Ianis, înlocuit de selecționer în minutul 67
Ianis, înlocuit de selecționer în minutul 67

Galerie foto (5 imagini)

Hagi se pregătește să șuteze după ce Marin i-a pasat cu călcâiul în minutul 59. Fotografii Iosif Popescu Hagi se pregătește să șuteze după ce Marin i-a pasat cu călcâiul Răzvan Marin, dezamăgit de continuarea fazei Ianis, înlocuit de selecționer în minutul 67 Marin a purtat banderola după ce a fost înlocuit Hagi. I-a cedat-o și el lui Stanciu după înlocuirea din minutul 81
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Opt minute mai târziu, Ianis a fost înlocuit cu Tănase și banderola de căpitan a ajuns chiar la Marin. Care a cedat-o și el când a fost schimbat cu Stanciu (81).

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