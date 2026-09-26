„Dacă nu-i place lui Gigi...” Mihai Stoica, despre schimbul Boutoutaou - Nsimba: „Mi se pare un jucător de foarte mare valoare”

Mihai Stoica (61 de ani), oficialul FCSB, a vorbit despre potențialul schimb de jucători cu Universitatea Craiova.

GOLAZO.ro a dezvăluit că Aymen Boutoutaou (25 de ani) ar putea fi transferat în Bănie, în timp ce Steven Nsimba (30 de ani) ar putea ajunge sub comanda lui Reghecampf.

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Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat vineri că pregătește o afacere cu Mihai Rotaru, omologul său de la Universitatea Craiova.

Mihai Stoica, despre schimbul Boutoutaou - Nsimba: „Dacă va pleca… depinde de el”

Mihai Stoica a comentat acest potențial schimb de jucători și a explicat că Gigi Becali are ultimul cuvânt de spus în privința plecării lui Boutoutaou.

„Gigi a plătit ca Boutoutaou să vină și a plătit o sumă importantă (n.r. - 1,35 milioane de euro). Are un salariu mare. Eu am avut foarte mare încredere în el, nu mi-am pierdut-o, doar că eu consider că unui jucător, mai ales unuia cu calitățile lui, trebuie să-i dai continuitate.

Dacă îl scoți la pauză, după nu îl bagi în alte meciuri, sau dacă are un meci în care arată mai bine decât alții, iar după aia nu îl mai bagi, asta e situația.

Lui Gigi nu-i place (n.r. - de Boutoutaou), și dacă nu-i place aici se închide orice discuție. În momentul în care omul care dă banii are o părere despre tine, trebuie neapărat să faci ceva în sensul ăsta.

Dacă nu va juca, clar va suferi. Dacă va pleca… nu știu, depinde de el”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, pe lângă Boutoutaou, roș-albaștrii vor achita și o sumă de aproximativ 800.000 de euro pentru a obține transferul lui Nsimba.

Mihai Stoica: despre Boutoutaou „Nu e un jucător pe care l-am văzut doar eu”

Întrebat dacă Gigi Becali are o problemă cu jucătorii pe care îi aduce el la FCSB. Mihai Stoica a răspuns:

„Nu merg atât de departe. Eu nu aduc niciun fotbalist pentru că nu eu plătesc. La Boutoutaou am spus-o și o repet pentru ultima oară: 6 persoane l-au considerat cel mai bun jucător dintre toți pe care i-au urmărit.

Din 43 de jucători, pe el l-au considerat numărul 1. Abia după aia m-am uitat eu la Boutoutaou. Nu e un jucător pe care l-am văzut doar eu. L-au văzut toți drept un jucător foarte bun.

Eu zic că are niște calități extraordinare, mi se pare un jucător de foarte mare valoare. Poate că are nevoie de adaptare ”, a precizat Stoica.

Aymen Boutoutaou a fost transferat în vara aceasta de la Sochaux, formație care evoluează în liga secundă din Franța.

Algerianul a jucat până acum 11 meciuri pentru gruparea roș-albastră, reușind să înscrie 2 goluri.

Steven Nsimba este atacantul Craiovei din vara anului trecut. Vârful francez a jucat 63 de meciuri pentru olteni, în care a marcat 21 de goluri și a livrat 7 pase decisive.

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