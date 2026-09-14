„Tu ești talismanul” VIDEO După ce a câștigat US Open, Zverev s-a întors către iubita adversarului și i-a transmis un mesaj +16 foto
Ben Shelton si Trinity Rodman FOTO Instagram
Tenis

„Tu ești talismanul” VIDEO După ce a câștigat US Open, Zverev s-a întors către iubita adversarului și i-a transmis un mesaj

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 16:06
  • Alexander Zverev a câștigat finala masculină de la US Open în fața lui Ben Shelton, scor 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2, iar după meci a avut un mesaj pentru Trinity Rodman, iubita americanului.
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Fotbalista lui Washington Spirit a făcut un efort important pentru a ajunge la New York și a urmări finala lui Shelton.

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Rodman a avut programat în aceeași zi un meci pentru Washington Spirit, împotriva formației Boston Legacy, iar partida s-a disputat aproape în același timp cu finala de la Flushing Meadows.

După înfrângerea echipei sale, scor 0-3, internaționala americană a plecat imediat spre New York. Rodman a parcurs aproximativ 200 de mile pentru a ajunge la arena „Arthur Ashe” și a reușit să intre în loja lui Shelton înainte de finalul partidei. Ea a purtat un tricou pe care era imprimată imaginea iubitului său.

Trinity Rodman a mers la New York pentru Ben Shelton

Shelton a apreciat efortul făcut de Rodman, chiar dacă aceasta a ajuns în tribună în timp ce el se afla deja în dificultate în fața lui Zverev.

„Știam că avea să fie aproape imposibil să ajungă aici, dar chiar și simplul fapt că a făcut efortul și a încercat este nebunie”, a declarat Shelton. „A apărut când eu pierdeam, ceea ce probabil a fost nasol pentru ea”.

Prezența lui Rodman nu a trecut neobservată nici în timpul festivității de după finală. Zverev a făcut referire la fotbalista americană chiar în discursul său de pe teren, într-un moment care a stârnit zâmbete în tribune.

„Trinity, credeam că ai meci astăzi”, a glumit germanul. „Tu ești talismanul… nu și astăzi, dar de obicei”.

Rodman și Shelton, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din sportul american

Trinity Rodman și Ben Shelton și-au făcut publică relația în martie 2025. De atunci, cei doi au devenit unul dintre cele mai vizibile cupluri tinere din sportul american și au fost prezenți în mod constant la competițiile celuilalt.

Rodman a mers la mai multe turnee ale lui Shelton, inclusiv la competițiile în care acesta a triumfat la Dallas și Stuttgart în acest an. La rândul său, tenismenul american a fost prezent la meciurile celor de la Washington Spirit pentru a-și susține partenera.

Fotbalista a urmărit și mai multe dintre partidele disputate de Shelton la actuala ediție de US Open. Printre acestea s-a numărat și victoria din sferturile de finală împotriva campionului en titre, Carlos Alcaraz, meci care s-a încheiat la ora 3:33 dimineața și a stabilit un record pentru cel mai târziu final din istoria turneului.

Ben Shelton si Trinity Rodman FOTO Instagram (8).jpg
Ben Shelton si Trinity Rodman FOTO Instagram (8).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Ben Shelton si Trinity Rodman FOTO Instagram (1).jpg Ben Shelton si Trinity Rodman FOTO Instagram (2).jpg Ben Shelton si Trinity Rodman FOTO Instagram (3).jpg Ben Shelton si Trinity Rodman FOTO Instagram (4).jpg Ben Shelton si Trinity Rodman FOTO Instagram (5).jpg
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Ben Shelton: „Am făcut multe sacrificii unul pentru celălalt”

Relația dintre cei doi presupune numeroase deplasări și perioade în care fiecare trebuie să-și adapteze programul pentru a putea fi prezent la competițiile celuilalt.

Shelton a vorbit despre acest aspect după finala pierdută în fața lui Zverev.

„Am făcut multe sacrificii unul pentru celălalt”, a spus americanul. „Am călătorit în toată lumea pentru a încerca să ne susținem unul pe celălalt atunci când putem”.

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