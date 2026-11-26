Alexander Zverev (29 de ani, #1 ATP) a reacționat după ce Brenda Patea, fosta iubită a tenismenului și mama fiicei sale în vârstă de cinci ani, l-a dat în judecată.

Germanul a fost acționat în instanță pentru declarațiile făcute în legătură cu acuzațiile de violență domestică formulate împotriva sa.

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Cazul inițial s-a încheiat printr-un acord extrajudiciar, în baza căruia Zverev a plătit 218.000 de dolari, fără ca instanța să pronunțe un verdict privind vinovăția sau nevinovăția sa.

Alexander Zverev, reacție după ce a fost dat în judecată de fosta sa iubită: „Nu sunt prea îngrijorat”

Noua acțiune civilă a fost depusă pe 18 septembrie, la Berlin, și vizează afirmațiile făcute de Zverev în luna iunie, publicației franceze L’Équipe, potrivit cărora nevinovăția sa ar fi fost dovedită în instanță.

Brenda Patea susține că aceste declarații i-au afectat reputația, motiv pentru care îi cere despăgubiri financiare. Alexander Zverev a reacționat înaintea meciurilor din Cupa Davis.

„Nu este un caz în instanță. Cum se numește? Nu este un proces. Este vorba despre o declarație pe care se presupune că am făcut-o. După părerea mea, nu am făcut-o.

Cred că avocații mei au trimis o declarație. Sincer să fiu, nu sunt prea implicat în asta în momentul de față, așa că nu știu prea multe detalii, ca să fiu sincer. Dar nu, nu sunt prea îngrijorat din cauza asta, sincer”, a declarat Zverev, conform ubitennis.net.

Cred că sunt nevinovat. Am vorbit destul despre asta. Sincer, am terminat cu acest subiect pentru că, da, au trecut cinci ani sau șase ani, așa că... am vorbit suficient despre asta. Alexander Zverev, liderul clasamentului ATP

Alexander Zverev, dat în judecată după un interviu acordat publicației L’Equipe

La o zi după ce a cucerit primul său titlu de Grand Slam, la Roland Garros, Alexander Zverev i-a acordat un interviu jurnalistului francez Quentin Moynet, în drum spre ședința foto cu trofeul, organizată în apropierea Turnului Eiffel.

Discuția a devenit tensionată în momentul în care jurnalistul a adus în atenție acuzațiile de violență domestică formulate în trecut împotriva tenismenului.

„ Stați puțin. În primul rând, acesta nu este genul acela de interviu. În al doilea rând, știți că s-a dovedit că acuzațiile sunt false? ”, a spus Zverev.

Jurnalistul a încercat să afle dacă germanul consideră nedrept faptul că presa continuă să vorbească despre acuzațiile respective și i-a amintit că L’Équipe nu i-a dedicat întreaga primă pagină după triumful de la Paris.

„Nu a fost decizia mea. Am făcut tot ce am putut, iar nevinovăția mea a fost dovedită”, a răspuns Zverev.

FOTO. Momentul în care Zverev a câștigat Roland Garros

Deși jurnalistul a încercat ulterior să schimbe subiectul, liderul mondial a decis să pună capăt interviului.

„Nu știu. Cred că ar trebui să ne oprim. E mai bine așa”, a mai spus germanul, conform benrothenberg.com.

Alexander Zverev a plătit pentru închiderea procesului penal din 2024

Brenda Patea l-a acuzat pe Alexander Zverev că a agresat-o fizic în timpul unui conflict din 2020.

Potrivit documentelor instanței, tenismenul ar fi împins-o de perete și ar fi strâns-o de gât cu ambele mâini, provocându-i dificultăți de respirație și dureri puternice. Zverev a negat în repetate rânduri acuzațiile.

În octombrie 2023, autoritățile germane au emis pe numele tenismenului o ordonanță penală care prevedea plata unei amenzi de 450.000 de euro.

Acesta a contestat decizia, iar procesul a început în mai 2024, în perioada în care germanul participa la Roland Garros.

Pe 7 iunie 2024, chiar în ziua în care Zverev s-a calificat în finala turneului de la Paris, procesul penal a fost închis cu acordul părților implicate.

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