Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat partida cu Brighton, din etapa #4 a fazei principale din Conference League.

Brighton - U Craiova se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Pentru campioana României urmează cel mai dificil duel din această campanie europeană, împotriva lui Brighton, echipa de pe locul secund din Premier League.

Brighton - U Craiova. Filipe Coelho: „Avem și noi punctele noastre forte și venim cu ambiție”

„Este un meci extraordinar pentru noi, o mare provocare. Știm că întâlnim una dintre echipele de top ale lumii în acest moment. Am reușit să ajungem în acest punct prin prisma muncii noastre, nu prin noroc. Mâine seară trebuie să luptăm, să muncim și să demonstrăm tot ce avem mai bun pe teren.

Adversarul are multe absențe din cauza accidentărilor în ultima lună, dar chiar și așa a concurat la un nivel foarte înalt în Premier League și Conference League. Avem și noi punctele noastre forte și venim cu ambiție. Provocarea este să ne jucăm fotbalul așa cum ne place.

Sper și îmi doresc ca în anumite momente să putem ține de minge și să dominăm jocul. Sunt foarte mândru de jucătorii mei, de echipă și de club că avem oportunitatea să concurăm aici”, a declarat Coelho la conferința de presă.

Filipe Coelho a fost întrebat și despre absența lui Assad Al-Hamlawi, care nu a făcut deplasarea în Anglia din cauza unei accidentări.

„Sunt foarte fericit cu jucătorii pe care îi avem la dispoziție. Din păcate, nu putem conta pe Assad în această partidă, dar avem alți jucători pe care ne putem baza.

Urmează să mai facă teste medicale pentru a vedea exact starea lui, însă este clar că nu va putea evolua nici în următorul meci din campionat, cel cu Dinamo”.

Modul în care joacă Brighton este entuziasmant. Noi vom încerca să fim noi înșine și să ne facem jocul. Cu tot respectul pentru adversarii din trecut, cred că în ultimii 20–30 de ani Brighton este cel mai puternic adversar pe care îl întâlnește Craiova. Avem și noi atuurile noastre. Reprezentăm nu doar Craiova, ci și fotbalul românesc, fiind singura echipă rămasă în competițiile europene, iar asta este o mare responsabilitate și o onoare. Filipe Coelho, antrenor Craiova

Filipe Coelho: „Dacă venim aici doar cu gândul să ne apărăm încontinuu, nu avem nicio șansă”

Antrenorul Universității Craiova crede în șansa echipei sale în fața unui adversar de calibru precum Brighton.

„Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să fim noi înșine, să avem curaj și să ne facem jocul. Dacă venim aici doar cu gândul să ne apărăm încontinuu, nu avem nicio șansă.

Pentru mine există două lucruri: performanța și rezultatul. De regulă, când performăm bine pe teren, ne atingem și obiectivele. Am încredere totală în jucători”, a mai spus Coelho.

Întotdeauna sunt lucruri de îmbunătățit. Cu șase luni în urmă era un vis să fim aici în Anglia să jucăm, iar acum e o realitate. Indiferent de ce se va întâmpla mâine, un rezultat bun sau unul mai puțin bun, noi trebuie să mergem mai departe pe drumul nostru. Filipe Coelho, antrenor Craiova

Filipe Coelho a mai fost întrebat și cum va aborda meciul de joi cu Brighton.

„Nu vorbim despre filozofia lui Filipe Coelho, ci despre filozofia Craiovei. Suntem o echipă căreia îi place să aibă posesia balonului.

Am pregătit meciul strategic, deși nu am avut foarte mult timp la dispoziție, dar detaliile tactice nu le pot divulga la conferință. Important este să fim o echipă unită pe teren”, a mai adăugat portughezul.

Vladimir Screciu: „Am venit aici cu gânduri pozitive, cu ambiție”

Vladimir Screciu, fundașul Craiovei, a vorbit la rândul său despre confruntarea dificilă din Anglia.

„Suntem conștienți că ne așteaptă un meci foarte greu, având în vedere adversarul pe care îl întâlnim, locul doi din cel mai puternic campionat al lumii, părerea mea.

Dar am venit aici cu gânduri pozitive, cu ambiție, cu determinare să facem tot ce depinde de noi, să luăm punct sau puncte, de ce nu? Nu am venit să străbatem drumul degeaba. Am venit să luăm un punct cel puțin”, a spus Screciu.

Nu știu dacă am putea neapărat să-i surprindem cu ceva. Noi încercăm să ne facem jocul pe cât de bine putem, dar o să fie mult mai greu, pentru că întâlnim cu totul și cu totul alt adversar. Nu am avut parte de un asemenea adversar de când sunt eu la Universitatea până acum, de un adversar cu o asemenea intensitate, cu un asemenea joc, mai ales că joacă și acasă. Cred că era diferit dacă jucam noi acasă. Vladimir Screciu, jucător Craiova

Cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, oltenii lui Filipe Coelho sunt în grafic inclusiv pentru clasarea în primele 8 echipe, care ar asigura calificarea directă în optimile de finală.

În plus, pentru o clasare în primele 24 de echipe care merg în primăvara europeană, un singur punct ar asigura calificarea Craiovei în proporție de 99,9%.

„Nu știm dacă ne calificăm cu un punct sau, nu știu, poate e posibil cu trei să fim calificați, dar gândul nostru este să ne gândim cum putem face să luăm măcar un punct în acest meci.

După mai sunt încă două meciuri, dar gândul nostru nu stă acolo. Mâine (n.r. - joi) avem un meci important și trebuie să ne bucurăm, să facem tot ce depinde de noi, să facem un meci mare”, a mai adăugat Screciu.

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