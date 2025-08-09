Alexandru Băluță (31 de ani), rămas recent liber de contract, a postat o serie de fotografii în timp ce se antrena singur într-o zonă de țară, la Drăgănești-Vlașca.

Fotbalistul nu a mai jucat într-un meci oficial de la începutul lunii aprilie.

Alexandru Băluță este liber de contract și își caută un nou angajament, după ce a semnat rezilierea contractului cu FCSB.

Alexandru Băluță, antrenament individual în pădure

Deși momentan nu are echipă, Alexandru Băluță nu ia pauză de la antrenamente.

Astăzi, extrema dreapta a repostat o serie de clipuri, pe Instagram, din timpul unui antrenament individual de pregătire fizică.

El a putut fi văzut când alerga pe drumuri de țară, îmbrățișa un stejar vechi de 300 de ani, ridica greutăți sau făcea o baie de gheață la finalul pregătirii:

„La Drăgănești-Vlașca există un stejar impresionant, vechi de peste 300 de ani, care a devenit o adevărată legendă. Se spune că sub ramurile lui bătrâne se adunau haiducii, iar cântece populare au fost inspirate de acest copac falnic.

Astăzi, stejarul este ocrotit, recunoscut ca parte din patrimoniul natural și înscris la arborii ocrotiți, un martor tăcut al istoriei și al poveștilor care s-au țesut în jurul său de-a lungul secolelor”, a explicat pe InstaStory antrenorul lui Băluță, Sasha.

Pe lângă videoclipurile de la antrenament, Alexandru Băluță a repostat și un colaj video cu toate golurile marcate în tricoul lui FCSB.

Alexandru Băluță a reziliat contractul cu FCSB

În cursul acestei săptămâni, Mihai Stoica a clarificat situația lui Alexandru Băluță, care nu a mai jucat din etapa #3 a play-off-ului din sezonul anterior al Superligii.

„Pe lista de campionat sunt 21 de jucători în afara celor formați de club. Edjouma, Băluță și Gele nu și-au găsit locul. A plecat Ștefănescu, a intrat Edjouma acum. Pleacă Gheorghiță, trebuie să ținem locul pentru Dawa.

Băluţă a încheiat contractul cu noi. În seara aceasta (n.r. - vineri) a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil va semna în străinătate. Sunt multe echipe care îl doresc în străinătate.

Rămâne de văzut cu Gele (n.r. - dacă va fi trecut pe lista de campionat). Nu prea cred, asta rămâne de discutat cu Gigi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

În play-off-ul sezonului trecut, jucătorul a evoluat numai 47 de minute, dintre care 45 în derby-ul cu Dinamo, din etapa #2, 2-1.

Pentru „roș-albaștri”, Alexandru Băluță a jucat 81 de meciuri, a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive.

