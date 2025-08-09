Imagini inedite Antrenamentul lui Băluță, după plecarea de la FCSB: de la îmbrățișat copaci   și baie de gheață, la alergat pe drumuri de țară +19 foto
Alex Băluță. FOTO instagram.com/sashacalisthenic
Superliga

Imagini inedite Antrenamentul lui Băluță, după plecarea de la FCSB: de la îmbrățișat copaci și baie de gheață, la alergat pe drumuri de țară

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 20:53
alt-text Actualizat: 10.08.2025, ora 00:25
  • Alexandru Băluță (31 de ani), rămas recent liber de contract, a postat o serie de fotografii în timp ce se antrena singur într-o zonă de țară, la Drăgănești-Vlașca.
  • Fotbalistul nu a mai jucat într-un meci oficial de la începutul lunii aprilie.

Alexandru Băluță este liber de contract și își caută un nou angajament, după ce a semnat rezilierea contractului cu FCSB.

A plecat de la FCSB Mihai Stoica a făcut anunțul despre Alex Băluță : „A semnat în seara asta”
Citește și
A plecat de la FCSB Mihai Stoica a făcut anunțul despre Alex Băluță: „A semnat în seara asta”
Citește mai mult
A plecat de la FCSB Mihai Stoica a făcut anunțul despre Alex Băluță : „A semnat în seara asta”

Alexandru Băluță, antrenament individual în pădure

Deși momentan nu are echipă, Alexandru Băluță nu ia pauză de la antrenamente.

Astăzi, extrema dreapta a repostat o serie de clipuri, pe Instagram, din timpul unui antrenament individual de pregătire fizică.

El a putut fi văzut când alerga pe drumuri de țară, îmbrățișa un stejar vechi de 300 de ani, ridica greutăți sau făcea o baie de gheață la finalul pregătirii:

Antrenamentul lui Alex Băluță. FOTO instagram.com/sashacalisthenic
Antrenamentul lui Alex Băluță. FOTO instagram.com/sashacalisthenic

Galerie foto (19 imagini)

Antrenamentul lui Alex Băluță. FOTO instagram.com/sashacalisthenic Antrenamentul lui Alex Băluță. FOTO instagram.com/sashacalisthenic Antrenamentul lui Alex Băluță. FOTO instagram.com/sashacalisthenic Antrenamentul lui Alex Băluță. FOTO instagram.com/sashacalisthenic Antrenamentul lui Alex Băluță. FOTO instagram.com/sashacalisthenic
+19 Foto
labels.photo-gallery

„La Drăgănești-Vlașca există un stejar impresionant, vechi de peste 300 de ani, care a devenit o adevărată legendă. Se spune că sub ramurile lui bătrâne se adunau haiducii, iar cântece populare au fost inspirate de acest copac falnic.

Astăzi, stejarul este ocrotit, recunoscut ca parte din patrimoniul natural și înscris la arborii ocrotiți, un martor tăcut al istoriei și al poveștilor care s-au țesut în jurul său de-a lungul secolelor”, a explicat pe InstaStory antrenorul lui Băluță, Sasha.

Pe lângă videoclipurile de la antrenament, Alexandru Băluță a repostat și un colaj video cu toate golurile marcate în tricoul lui FCSB.

Alexandru Băluță a reziliat contractul cu FCSB

În cursul acestei săptămâni, Mihai Stoica a clarificat situația lui Alexandru Băluță, care nu a mai jucat din etapa #3 a play-off-ului din sezonul anterior al Superligii.

„Pe lista de campionat sunt 21 de jucători în afara celor formați de club. Edjouma, Băluță și Gele nu și-au găsit locul. A plecat Ștefănescu, a intrat Edjouma acum. Pleacă Gheorghiță, trebuie să ținem locul pentru Dawa.

Băluţă a încheiat contractul cu noi. În seara aceasta (n.r. - vineri) a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil va semna în străinătate. Sunt multe echipe care îl doresc în străinătate.

Rămâne de văzut cu Gele (n.r. - dacă va fi trecut pe lista de campionat). Nu prea cred, asta rămâne de discutat cu Gigi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

În play-off-ul sezonului trecut, jucătorul a evoluat numai 47 de minute, dintre care 45 în derby-ul cu Dinamo, din etapa #2, 2-1.

  • Pentru „roș-albaștri”, Alexandru Băluță a jucat 81 de meciuri, a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Cine arbitrează echipele românești Cum arată brigăzile de arbitri care vor oficia meciurile din Europa League și Conference League
Europa League
15:25
Cine arbitrează echipele românești Cum arată brigăzile de arbitri care vor oficia meciurile din Europa League și Conference League
Citește mai mult
Cine arbitrează echipele românești Cum arată brigăzile de arbitri care vor oficia meciurile din Europa League și Conference League
A semnat cu CFR Cluj  Jucătorul dat afară de FCSB s-a înțeles cu formația lui Dan Petrescu
Superliga
14:58
A semnat cu CFR Cluj Jucătorul dat afară de FCSB s-a înțeles cu formația lui Dan Petrescu
Citește mai mult
A semnat cu CFR Cluj  Jucătorul dat afară de FCSB s-a înțeles cu formația lui Dan Petrescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
ANTRENAMENT fcsb alexandru baluta reziliere contract
Știrile zilei din sport
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Superliga
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Citește mai mult
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Opinii
08:48
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Citește mai mult
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Stranieri
18:34
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Citește mai mult
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Stranieri
11:39
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Citește mai mult
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
17:04
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
19:53
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Supercampioni  Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
19:52
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 27 rapid 22 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share