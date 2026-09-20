„Au făcut intenționat!” Alex Chipciu, acuzații dure despre starea gazonului de la Voluntari: „Nu pot interveni peste primărie” » Florin Pîrvu i-a dat replica
Alex Chipciu, în dreapta. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Au făcut intenționat!” Alex Chipciu, acuzații dure despre starea gazonului de la Voluntari: „Nu pot interveni peste primărie” » Florin Pîrvu i-a dat replica

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 17:46
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 17:46
  • FC Voluntari - U Cluj 0-2. Alex Chipciu (37 de ani) a contestat vehement starea gazonului de pe terenul formației ilfovene.
  • Răspunsul antrenorului gazdelor, Florin Pîrvu, mai jos în articol.
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Echipa pregătită de Cristiano Bergodi s-a impus în deplasarea din etapa #10 și a urcat pe loc de play-off, având încă un meci mai puțin disputat față de celelalte adversare.

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FC Voluntari - U Cluj 0-2. Alex Chipciu: „Câmpul ăsta era până la genunchi. Au făcut intenționat, cu siguranță”

Fundașul „șepcilor roșii” acuză adversarii că gazonul a fost netuns intenționat, pentru a împiedica jocul de pase al clujenilor.

„Un meci greu, au avut și ei ceva ocazii. Dar cred că ocaziile au venit pe fondul că noi încercam să pasăm. Câmpul ăsta era până la genunchi, nu puteam. Au făcut intenționat, cu siguranță.

Dar, până la urmă, i-am prins și am dat gol. Cred că am fost mult mai buni decât ei. Din meciul de azi rămânem doar cu punctele și plecăm acasă.

Era iarba până la genunchi, face mingea trei minute de la unul la altul. În mod intenționat, cu siguranță. Dar asta e, ne-am adaptat.

LPF, FRF, cine trebuie să facă? Nu avem reguli. Iarba poate să fie cum vrea. Am înțeles că avem stadioane unde echipele nu pot interveni peste primărie, dar aici e echipa cu primăria. Și se face așa, intenționat. Ce fotbal să mai jucăm? Mă rezum doar la victoria asta”, a declarat Alex Chipciu, potrivit digisport.ro.

Florin Pîrvu: „Și noi am jucat pe același teren”

Ulterior, antrenorul ilfovenilor a avut contestat primul gol al ardelenilor și a comentat declarațiile lui Chipciu.

„Nu mă leg de arbitraj, vă spun sincer, știți că nu vorbesc. Dar, se pare că primul gol al celor de la U Cluj este marcat dintr-o poziție de ofsaid.

Nu știu cum au fost trase liniile, vom vedea și noi la analiza care se va face. Dar, chiar și așa, dacă a fost ofsaid, ce mai putem face? Nu mai putem întoarce nimic.

Sperăm ca, după perioada asta, să ne adunăm, să ne pregătim bine și să reușim să adunăm puncte.

Pentru ei a fost poziție regulamentară, dar de asta nu vreau să comentez acum. Pentru că nu vreau să primesc vreo sancțiune. Nu comentez, avem oameni care pot comenta.

Dar, pe imagini și VAR-ul fiind foarte aproape aici, și antrenorul meu secund, și cei de la încălzire, și cei care se ocupau de VAR au spus că a fost un ofsaid foarte mare”, a declarat Florin Pîrvu, la Prima Sport.

Întrebat despre acuzațiile aduse de Chipciu, tehnicianul a transmis:

„Nu este cazul, pentru că și noi am jucat pe acelați teren. Nu cred că facem lucruri din acestea. Și meciul de la Rapid noi l-am jucat tot pe un gazon care a fost foarte mare.

Nu, nu cred că terenul a influențat evoluția echipelor. Poate, mai degrabă, ora sau faptul că a fost foarte cald. Nu starea terenului”.

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