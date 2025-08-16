Propus la națională Costel Gâlcă îi cere lui Lucescu să cheme un rapidist la lot: „Cea mai bună extremă din România”
Alexandru Dobre FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Propus la națională Costel Gâlcă îi cere lui Lucescu să cheme un rapidist la lot: „Cea mai bună extremă din România”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 17:24
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 18:34
  • Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, speră ca Alexandru Dobre (26 de ani), mijlocașul giuleștenilor, să fie convocat

Dobre are un start excelent de sezon la Rapid, unde a marcat 3 goluri în primele 5 etape.

Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”
Citește și
Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”
Citește mai mult
Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”

Costel Gâlcă crede că Dobre merită să fie chemat la națională: „Cred că este cea mai bună extremă”

Costel Gâlcă speră că elevul său l-a convins pe Mircea Lucescu să îi dea o șansă și la echipa națională.

„E un jucător important. El, prin evoluțiile lui, sper să ajungă imediat la echipa națională, pentru că eu cred că este cea mai bună extremă din campionat.

El are o constanță în jocuri și atunci trebuie să fie și chemat la echipa națională”, a spus Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei.

2 selecții
are Alexandru Dobre pentru prima reprezentativă a României

Alexandru Dobre, despre selecția la echipa națională: „Nu este în controlul meu”

Alexandru Dobre nu exclude o posibilă chemare la echipa națională, dar se concentrează pe evoluțiile sale de la Rapid.

„Este un lucru care nu este în controlul meu. În controlul meu să performez săptămânal pentru Rapid și să o fac cât mai bine.

Cu siguranță, dacă rezultatele sunt pozitive, dacă jocul meu este pozitiv, nu excludem posibil și o convocare”, a spus Alexandru Dobre, la conferința de presă.

Alexandru Dobre este concentrat la derby-ul de duminică, de la ora 21:30, de pe Arena Națională, din etapa #6 a Superligii, împotriva celor de la FCSB.

Focusul total este pe jocul nostru, pe ce am pregătit tactic. FCSB poate să pună orice echipă în teren. Pe noi ne interesează ca jocul nostru să nu mai sufere cum a suferit în prima repriză la Galați. Sper să fim constanți pe durata celor 90 de minute și, la final, să ne bucurăm alături de suporterii noștri Alexandru Dobre, fotbalist Rapid

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Întăriri pentru Rapid Un fotbalist legitimat la Genoa, testat de Gâlcă. În 2024 a debutat în Serie A
Superliga
13:03
Întăriri pentru Rapid Un fotbalist legitimat la Genoa, testat de Gâlcă. În 2024 a debutat în Serie A
Citește mai mult
Întăriri pentru Rapid Un fotbalist legitimat la Genoa, testat de Gâlcă. În 2024 a debutat în Serie A
„Vrem să câștigăm meciul cu FCSB”   Rapid are așteptări mari de la acest sezon: „Să umplem stadionul!”
Superliga
12:50
„Vrem să câștigăm meciul cu FCSB” Rapid are așteptări mari de la acest sezon: „Să umplem stadionul!”
Citește mai mult
„Vrem să câștigăm meciul cu FCSB”   Rapid are așteptări mari de la acest sezon: „Să umplem stadionul!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
rapid bucuresti echipa nationala a romaniei Alexandru Dobre costel galca
Știrile zilei din sport
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Citește mai mult
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Citește mai mult
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Citește mai mult
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 16 rapid 36 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 17 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
17.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share