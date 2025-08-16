Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, speră ca Alexandru Dobre (26 de ani), mijlocașul giuleștenilor, să fie convocat

Dobre are un start excelent de sezon la Rapid, unde a marcat 3 goluri în primele 5 etape.

Costel Gâlcă crede că Dobre merită să fie chemat la națională: „Cred că este cea mai bună extremă”

Costel Gâlcă speră că elevul său l-a convins pe Mircea Lucescu să îi dea o șansă și la echipa națională.

„E un jucător important. El, prin evoluțiile lui, sper să ajungă imediat la echipa națională, pentru că eu cred că este cea mai bună extremă din campionat.

El are o constanță în jocuri și atunci trebuie să fie și chemat la echipa națională”, a spus Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei.

2 selecții are Alexandru Dobre pentru prima reprezentativă a României

Alexandru Dobre, despre selecția la echipa națională: „Nu este în controlul meu”

Alexandru Dobre nu exclude o posibilă chemare la echipa națională, dar se concentrează pe evoluțiile sale de la Rapid.

„Este un lucru care nu este în controlul meu. În controlul meu să performez săptămânal pentru Rapid și să o fac cât mai bine.

Cu siguranță, dacă rezultatele sunt pozitive, dacă jocul meu este pozitiv, nu excludem posibil și o convocare”, a spus Alexandru Dobre, la conferința de presă.

Alexandru Dobre este concentrat la derby-ul de duminică, de la ora 21:30, de pe Arena Națională, din etapa #6 a Superligii, împotriva celor de la FCSB.

Focusul total este pe jocul nostru, pe ce am pregătit tactic. FCSB poate să pună orice echipă în teren. Pe noi ne interesează ca jocul nostru să nu mai sufere cum a suferit în prima repriză la Galați. Sper să fim constanți pe durata celor 90 de minute și, la final, să ne bucurăm alături de suporterii noștri Alexandru Dobre, fotbalist Rapid

