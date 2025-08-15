Întăriri pentru Rapid Un fotbalist legitimat la Genoa, testat de Gâlcă. În 2024 a debutat în Serie A

Christos Papadopolous (20 de ani), mijlocaș grec, legitimat la Genoa, se pregătește alături de Rapid.

Se preconizează un nou transfer pe axa Genoa - Rapid, cluburi deținute de omul de afaceri Dan Șucu.

Christos Papadopoulos se antrenează cu Rapid

Concret, giuleștenii au anunțat prin intermediul unui comunicat că mijlocașul grec Christos Papadopoulos se va pregăti în următoarea perioadă cu formația antrenată de Constantin Gâlcă.

„Christos Papadopoulos, mijlocaș grec în vârstă de 20 de ani, jucător legitimat la Genoa CFC, s-a alăturat de astăzi (n.r. joi) antrenamentelor Rapidului și va lucra în perioada următoare sub comanda lui Constantin Gâlcă.

Fotbalist de picior stâng, cu profil ofensiv, Papadopoulos va participa la pregătirea echipei în următoarea perioadă, urmând ca staff-ul tehnic să evalueze stilul său de joc” a anunțat Rapid pe site-ul oficial.

Christos Papadopoulos / Foto: fcrapid.ro

Papadopoulos a debutat în fotbal la Falaniakos, urmând să fie transferat liber de contract la Aetos Makrych, care l-a cedat gratis la Iraklis Larissa.

Avea să facă pasul spre fotbalul italian, în anul 2022, când ajungea la academia celor de la Genoa.

A evoluat în mare parte la echipele de juniori ale clubului, fiind împrumutat în toamna trecută la formația Juventus Next Gen, echipa de rezerve a clubului din Torino.

Papadopoulos și-a făcut debutul în serie A pentru Genoa, pe 5 mai 2024, într-o remiză cu AC Milan, scor 3-3. A fost utilizat timp de 3 minute.

700.000 de euro este cota lui Christos Papadopoulos, potrivit transfermarkt.ro

Transferurile Rapidului din această vară:

Drilon Hazrollaj de la FC Malisheva pentru 900.000 de euro

de la FC Malisheva pentru 900.000 de euro Antoine Baroan de la FC Winterthur pentru 400.000 de euro

de la FC Winterthur pentru 400.000 de euro Kader Keita de la CFR Cluj pentru 200.000 de euro

de la CFR Cluj pentru 200.000 de euro Raul Stanciu de la Lecce pentru 100.000 de euro

de la Lecce pentru 100.000 de euro Lars Kramer de la Aalborg, venit gratis

