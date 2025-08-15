Întăriri pentru Rapid Un fotbalist legitimat la Genoa, testat de Gâlcă. În 2024 a debutat în Serie A
Constantin Gâlcă/ Foto:sportpicture.eu
Întăriri pentru Rapid Un fotbalist legitimat la Genoa, testat de Gâlcă. În 2024 a debutat în Serie A

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 13:03
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 13:03
  • Christos Papadopolous (20 de ani), mijlocaș grec, legitimat la Genoa, se pregătește alături de Rapid.

Se preconizează un nou transfer pe axa Genoa - Rapid, cluburi deținute de omul de afaceri Dan Șucu.

Christos Papadopoulos se antrenează cu Rapid

Concret, giuleștenii au anunțat prin intermediul unui comunicat că mijlocașul grec Christos Papadopoulos se va pregăti în următoarea perioadă cu formația antrenată de Constantin Gâlcă.

„Christos Papadopoulos, mijlocaș grec în vârstă de 20 de ani, jucător legitimat la Genoa CFC, s-a alăturat de astăzi (n.r. joi) antrenamentelor Rapidului și va lucra în perioada următoare sub comanda lui Constantin Gâlcă.

Fotbalist de picior stâng, cu profil ofensiv, Papadopoulos va participa la pregătirea echipei în următoarea perioadă, urmând ca staff-ul tehnic să evalueze stilul său de joc” a anunțat Rapid pe site-ul oficial.

Christos Papadopoulos / Foto: fcrapid.ro Christos Papadopoulos / Foto: fcrapid.ro
Christos Papadopoulos / Foto: fcrapid.ro

Papadopoulos a debutat în fotbal la Falaniakos, urmând să fie transferat liber de contract la Aetos Makrych, care l-a cedat gratis la Iraklis Larissa.

Avea să facă pasul spre fotbalul italian, în anul 2022, când ajungea la academia celor de la Genoa.

A evoluat în mare parte la echipele de juniori ale clubului, fiind împrumutat în toamna trecută la formația Juventus Next Gen, echipa de rezerve a clubului din Torino.

Papadopoulos și-a făcut debutul în serie A pentru Genoa, pe 5 mai 2024, într-o remiză cu AC Milan, scor 3-3. A fost utilizat timp de 3 minute.

700.000 de euro
este cota lui Christos Papadopoulos, potrivit transfermarkt.ro

Transferurile Rapidului din această vară:

  • Drilon Hazrollaj de la FC Malisheva pentru 900.000 de euro
  • Antoine Baroan de la FC Winterthur pentru 400.000 de euro
  • Kader Keita de la CFR Cluj pentru 200.000 de euro
  • Raul Stanciu de la Lecce pentru 100.000 de euro
  • Lars Kramer de la Aalborg, venit gratis

VIDEO. Golul marcat de Alex Dobre în Oțelul - Rapid 1-1

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

