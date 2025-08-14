Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”
Alexandru Dobre FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 18:44
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 18:48
  • Rapid București anunță că Alexandru Dobre (26 de ani) nu va părăsi prea curând clubul din Giulești.

După apariția în spațiul public a mai multor informații care sugerau că Alexandru Dobre ar putea pleca de la Rapid, giuleștenii au anunțat că atacantul e netransferabil.

Optimist înainte de Rapid - FCSB  Victor Angelescu vrea victoria în derby: „E o perioadă bună pentru noi” + Ce spune despre faza controversată de la meciul cu Oțelul
Citește și
Optimist înainte de Rapid - FCSB Victor Angelescu vrea victoria în derby: „E o perioadă bună pentru noi” + Ce spune despre faza controversată de la meciul cu Oțelul
Citește mai mult
Optimist înainte de Rapid - FCSB  Victor Angelescu vrea victoria în derby: „E o perioadă bună pentru noi” + Ce spune despre faza controversată de la meciul cu Oțelul

Dobre nu pleacă! Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”

Conducătorii trupei din Grant își doresc ca fotbalistul, sosit de la Famalicao, să continue în tricoul alb-vișiniu.

„Pentru a pune capăt speculațiilor: contractul lui Alexandru Dobre, unul dintre căpitanii Rapidului, este valabil încă doi ani, până la finalul sezonului 2026-2027.

Evoluțiile sale sunt apreciate atât de conducerea clubului, cât și de suporteri. În scurt timp, Dobre a devenit unul dintre cei mai iubiți jucători din Giulești, iar acest lucru cântărește enorm în planurile de viitor ale clubului nostru”, se arată în comunicatul emis de clubul Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

Alexandru Dobre este parte din nucleul de bază al Rapidului și, împreună cu restul echipei, are un singur obiectiv: să bucure rapidiștii meci de meci. Comunicat clubul Rapid

Alexandru Dobre este unul dintre fotbaliștii pe care se bazează Costel Gâlcă. Jucătorul a fost integralist în toate meciurile disputate de Rapid în această stagiune.

A marcat de două ori cu FC Argeș, 2-0, și o dată împotriva celor de la Oțelul Galați, 1-1.

1.800.000 euro
este cota de piață a lui Alexandru Dobre, potrivit Transfermarkt.

Alexandru Dobre, jucător de bază la Rapid

Transferat în toamna anului trecut, Alexandru Dobre s-a integrat rapid în lotul giuleștenilor. Jucătorul venit după un angajament în Portugalia, la Famalicao, a debutat cu o „dublă”, în poarta celor de la Farul Constanța, într-o victorie categorică a Rapidului, 5-0.

Fotbalistul a venit la Rapid, după mai multe experiențe în campionatele din Vestul Europei. El a mai evoluat pentru Bury, Yeovil Town, Rochdale, Wigan, Dijon și Famalicao.

Extrema este al treilea cel mai bine cotat jucător din lotul giuleștenilor, după Andrei Borza, (2 milioane de euro) și Claudiu Petrila (2,5 milioane de euro).

VIDEO Golul marcat de Alex Dobre în Oțelul - Rapid 1-1

Citește și

Pe picior de plecare Manea și Aioani ar vrea să se despartă de Rapid
Superliga
20:27
Pe picior de plecare Manea și Aioani ar vrea să se despartă de Rapid
Citește mai mult
Pe picior de plecare Manea și Aioani ar vrea să se despartă de Rapid
Rapid - FCSB Au fost vândute aproximativ 10.000 de bilete pentru derby-ul de pe Arena Națională
Superliga
16:17
Rapid - FCSB Au fost vândute aproximativ 10.000 de bilete pentru derby-ul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Rapid - FCSB Au fost vândute aproximativ 10.000 de bilete pentru derby-ul de pe Arena Națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
rapid bucuresti Alexandru Dobre PLECARE
Știrile zilei din sport
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Conference League
10:15
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
Citește mai mult
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Europa League
09:45
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”
Citește mai mult
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Europa League
14.08
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Citește mai mult
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Europa League
14.08
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Citește mai mult
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
11:18
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB  Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
10:30
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Top stiri din sport
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Europa League
00:24
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Citește mai mult
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Europa League
14.08
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Citește mai mult
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Europa League
14.08
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește mai mult
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Europa League
14.08
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 14 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share