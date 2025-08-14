Rapid București anunță că Alexandru Dobre (26 de ani) nu va părăsi prea curând clubul din Giulești.

După apariția în spațiul public a mai multor informații care sugerau că Alexandru Dobre ar putea pleca de la Rapid, giuleștenii au anunțat că atacantul e netransferabil.

Dobre nu pleacă! Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”

Conducătorii trupei din Grant își doresc ca fotbalistul, sosit de la Famalicao, să continue în tricoul alb-vișiniu.

„Pentru a pune capăt speculațiilor: contractul lui Alexandru Dobre, unul dintre căpitanii Rapidului, este valabil încă doi ani, până la finalul sezonului 2026-2027.

Evoluțiile sale sunt apreciate atât de conducerea clubului, cât și de suporteri. În scurt timp, Dobre a devenit unul dintre cei mai iubiți jucători din Giulești, iar acest lucru cântărește enorm în planurile de viitor ale clubului nostru”, se arată în comunicatul emis de clubul Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

Alexandru Dobre este parte din nucleul de bază al Rapidului și, împreună cu restul echipei, are un singur obiectiv: să bucure rapidiștii meci de meci. Comunicat clubul Rapid

Alexandru Dobre este unul dintre fotbaliștii pe care se bazează Costel Gâlcă. Jucătorul a fost integralist în toate meciurile disputate de Rapid în această stagiune.

A marcat de două ori cu FC Argeș, 2-0, și o dată împotriva celor de la Oțelul Galați, 1-1.

1.800.000 euro este cota de piață a lui Alexandru Dobre, potrivit Transfermarkt.

Alexandru Dobre, jucător de bază la Rapid

Transferat în toamna anului trecut, Alexandru Dobre s-a integrat rapid în lotul giuleștenilor. Jucătorul venit după un angajament în Portugalia, la Famalicao, a debutat cu o „dublă”, în poarta celor de la Farul Constanța, într-o victorie categorică a Rapidului, 5-0.

Fotbalistul a venit la Rapid, după mai multe experiențe în campionatele din Vestul Europei. El a mai evoluat pentru Bury, Yeovil Town, Rochdale, Wigan, Dijon și Famalicao.

Extrema este al treilea cel mai bine cotat jucător din lotul giuleștenilor, după Andrei Borza, (2 milioane de euro) și Claudiu Petrila (2,5 milioane de euro).

VIDEO Golul marcat de Alex Dobre în Oțelul - Rapid 1-1

