„Vrem să câștigăm meciul cu FCSB”   Rapid are așteptări mari de la acest sezon: „Să umplem stadionul!”

RAPID - FCSB. Cătălin Vulturar (21 de ani) a vorbit despre startul bun de sezon al giuleștenilor.

Rapid - FCSB va fi duminică, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, cu începere de la ora 21:30.

Cătălin Vulturar este optimist înaintea meciului cu FCSB. Mijlocașul speră ca formația antrenată de Constantin Gâlcă să-și mențină seria rezultatelor pozitive.

Cătălin Vulturar: „Ne dorim foarte mult de la acest sezon”

Rapid e neînvinsă după 5 etape din acest sezon de Superliga. Vulturar speră ca echipa lui să continue seria bună.

„Atmosferă din lot e bună, chiar dacă ultimul rezultat n-a fost atât de bun pe cât ne doream. Ne dorim foarte mult de la acest sezon.

Vrem să câștigăm meciul cu FCSB. Sper să vină multă lume pe Arena Națională, să umplem stadionul! Trebuie să ne vedem de jocul nostru și să evoluăm cât mai bine”, a declarat Cătălin Vulturar în cadrul unui eveniment organizat de club.

De precizat că Rapid este una din cele trei echipe neînvinse din acest sezon, alături de Universitatea Craiova și UTA Arad.

Cătălin Vulturar: „Sunt cu capul sus”

Mijlocașul din Arad s-a confruntat cu probleme musculare, după ce a participat alături de naționala de tineret a României, la Campionatul European din Slovacia.

Vulturar a ratat pregătirea dinaintea startului de sezon, însă este foarte încrezător cu privire la revenirea pe gazon și își dorește ca antrenorul să aibă încredere în el:

„Sper să primesc din ce în ce mai multe minute. Am pierdut startul de sezon pentru că m-am accidentat la echipa națională, dar sunt cu capul sus și-mi doresc foarte multe de la acest sezon ”.

7 meciuri a bifat Cătălin Vultrurar pentru Rapid, după transferul de la UTA, din 2024 (341 de minute)

