Alex Mățan, prezentat oficial Fotbalistul român va purta tricoul cu numărul 10 la noua sa echipă

- Alexandru Mățan (25 de ani) a fost prezentat oficial la Panetolikos, echipă din prima ligă a Greciei.
Mățan rămăsese fără club după despărțirea de Dibba Al-Hisn, echipă din Emiratele Arabe Unite care îl transferase la începutul anului.
Alexandru Mățan, prezentat oficial la Panetolikos
Mijlocașul ofensiv va purta tricoul cu numărul 10 la echipa care a terminat pe locul secund în play-out-ul ediției precedente a campionatului elen (poziția 10 la general).
Va fi coechipier cu fundașul central Sebastian Mladen (33 de ani), transferat de la Farul în 2022.
„Alexandru Mățan a semnat un contract cu echipa noastră pentru un an. S-a născut pe 29.08.1999 în România și a ajuns la Academia Hagi la vârsta de 10 ani.
Ca profesionist a jucat din 2017 la Viitorul și împrumutat la Voluntari. În martie 2021 a fost cedat la Columbus, în SUA, cu care a înregistrat peste 110 apariții până în ianuarie anul trecut când a plecat, fiind între timp și împrumutat la Rapid. În ultimele luni a jucat în Emiratele Arabe Unite cu Dibba Al-Hisn.
A ales tricoul cu numărul 10. Îi urăm bun venit în echipa noastră!”, se arată în comunicatul clubului Panetolikos.
La precedenta sa echipă, Mățan a bifat doar 81 de minute în trei partide.
Cea mai bună perioadă a carierei a traversat-o la Columbus Crew, cu 7 goluri și 18 pase decisive.