Mihăilă, debut la Rizespor Fotbalistul naționalei, titular în înfrângerea usturătoare suferită de formația turcă 

- Valentin Mihăilă (25 de ani) a debutat la noua sa echipă, Rizespor, în prima ligă din Turcia
Valentin Mihăilă a ajuns la Rizespor în această vară, fiind cumpărat de formația turcă de la Parma.
Valentin Mihăilă, debut la Rizespor
Fotbalistul echipei naționale a fost folosit încă din primul minut de către antrenorul Ilhan Palut. Acesta a jucat până în minutul 59, atunci când a fost înlocuit de Halil Dervisoglu.
Deși echipa sa a suferit o înfrângere clară, 0-3 în fața celor de la Goztepe, pentru evoluția sa la debut, Mihăilă a fost notat cu 6,5 de către SofaScore, media echipei fiind de 6,65.
- În urma acestui rezultat, Rizespor se clasează pe locul 18 al clasamentului după prima etapă, în timp ce Goztepe se situează pe podium, mai exact pe poziția #2.
Valentin Mihăilă, cel mai scump transfer din istoria celor de la Rizespor
Fotbalistul din naționala lui Mircea Lucescu a semnat un contract valabil pe 4 ani cu Rizespor, echipă care a terminat pe locul 9 în sezonul precedent al primei ligi din Turcia.
În schimbul lui Mihăilă, Rizespor a achitat două milioane de euro celor de la Parma, ceea ce reprezintă cel mai scump transfer realizat de gruparea turcă de-a lungul istoriei sale.