Mihăilă, debut la Rizespor Fotbalistul naționalei, titular în înfrângerea usturătoare suferită de formația turcă 

Valentin Mihăilă (25 de ani) a debutat la noua sa echipă, Rizespor, în prima ligă din Turcia

Valentin Mihăilă a ajuns la Rizespor în această vară, fiind cumpărat de formația turcă de la Parma.

Valentin Mihăilă, debut la Rizespor

Fotbalistul echipei naționale a fost folosit încă din primul minut de către antrenorul Ilhan Palut. Acesta a jucat până în minutul 59, atunci când a fost înlocuit de Halil Dervisoglu.

Deși echipa sa a suferit o înfrângere clară, 0-3 în fața celor de la Goztepe, pentru evoluția sa la debut, Mihăilă a fost notat cu 6,5 de către SofaScore, media echipei fiind de 6,65.

În urma acestui rezultat, Rizespor se clasează pe locul 18 al clasamentului după prima etapă, în timp ce Goztepe se situează pe podium, mai exact pe poziția #2.

Valentin Mihăilă, cel mai scump transfer din istoria celor de la Rizespor

Fotbalistul din naționala lui Mircea Lucescu a semnat un contract valabil pe 4 ani cu Rizespor, echipă care a terminat pe locul 9 în sezonul precedent al primei ligi din Turcia.

În schimbul lui Mihăilă, Rizespor a achitat două milioane de euro celor de la Parma, ceea ce reprezintă cel mai scump transfer realizat de gruparea turcă de-a lungul istoriei sale.

