„Fără nicio pretenție”  Meszar e dispus  să renunțe la UTA » Ce a spus despre conflictul cu suporterii + contrazice comunicatul clubului +8 foto
Alexandru Meszar FOTO: UTA Arad
Superliga

„Fără nicio pretenție” Meszar e dispus să renunțe la UTA » Ce a spus despre conflictul cu suporterii + contrazice comunicatul clubului

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 18:52
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 18:53
  • Alexandru Meszar, președintele celor de la UTA, a anunțat că actuala conducere a clubului arădean este dispusă să cedeze echipa, dacă se vor găsi persoane interesate de preluarea clubului.

UTA Arad ocupă locul 4 în Liga 1, după primele 4 etape disputate.

Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare
Citește și
Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare
Citește mai mult
Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare

Alexandru Meszar, anunț despre viitorul UTA-ei: „Se cedează fără nicio pretenție”

Conducătorul de la UTA a vorbit despre posibilitatea ca echipa să fie cedată unui nou investitor, ținând cont de tensiunile dintre administrație și suporteri.

Meszar a declarat că actuala conducere este dispusă să cedeze clubul unor persoane vor prezenta garanții de continuitate pe termen lung în Liga 1.

„Campanii de discreditare a clubului apar periodic, mai ales în perioada de mercato sau după un rezultat bun al nostru, ca să ne «ajute» activitatea.

Clubul nu este de vânzare, dar poate fi cedat unui grup fără niciun ban unei persoane sau unei societăți care prezintă garanții de continuitate pe termen lung în Liga 1, în condiții mai bune decât cele actuale.

Este loc de mai bine, mă bucur că se vede că e pe mâini bune, dar noi ne chinuim. Încercăm să nu sufere echipa, suporterii, să aibă toate condițiile, și le au, dar nu avem nimic asigurat și ne chinuim.

Dacă se prezintă cineva cu garanții concrete că poate să o ducă într-o formă mai sigură pe termen mai lung, în condiții mai bune, se cedează fără nicio pretenție.

Am fi foarte bucuroși, poate am veni și noi cu ceva. UTA este un brand al orașului”, a declarat Alexandru Meszar, pentru TV Arad.

Alexandru Meszar contrazice acum comunicatul emis de club în iunie

După ce, în spațiul public, apăruseră deja mai multe zvonuri legate de posibila schimbare de patronat de la echipa arădeană, clubul a emis un comunicat în luna iunie, în care a explicat faptul că echipa nu este de vânzare.

După apariția unor informații false în online, precizăm că UTA nu este de vânzare, iar activitatea clubului continuă normal: transferuri, cantonament, abonamente. Zvonurile lansate nu au nicio bază reală”, transmitea UTA pe 30 iunie.

Conducătorul de la Arad a vorbit acum și despre disputele cu Suporter Club UTA, asociație care a dat clubul în judecată și, ulterior, a și câștigat procesul.

„Încercăm să ignorăm toate regiile și mijloacele ”cu care ne ajută” activitatea clubului cei de la Suporter Club UTA.

Sunt mai multe litigii pe rol, avem să le dăm bani, au și ei să ne dea nouă, dar este important ca energia noastră și timpul sunt focusate pentru activitatea clubului, să asigurăm echipei tot ceea ce are nevoie și mai puțin să ne ocupăm de aceste conflicte”, a mai adăugat Meszar.

UTA - U Craiova FOTO FB UTA.jpg
UTA - U Craiova FOTO FB UTA.jpg

Galerie foto (8 imagini)

UTA - U Craiova FOTO FB Craiova (1).jpg UTA - U Craiova FOTO FB Craiova (2).jpg UTA - U Craiova FOTO FB Craiova (3).jpg UTA - U Craiova FOTO FB Craiova (4).jpg UTA - U Craiova FOTO FB Craiova (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

U Craiova - Spartak Trnava 3-0  Victorie entuziasmantă în Conference League! Ce îi așteaptă pe elevii lui Rădoi
Conference League
23:46
U Craiova - Spartak Trnava 3-0 Victorie entuziasmantă în Conference League! Ce îi așteaptă pe elevii lui Rădoi
Citește mai mult
U Craiova - Spartak Trnava 3-0  Victorie entuziasmantă în Conference League! Ce îi așteaptă pe elevii lui Rădoi
CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League
Europa League
21:25
CFR Cluj - Braga 1-2 Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League
Citește mai mult
CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
suporteri liga 1 uta arad alexandru meszar
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share