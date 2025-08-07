Alexandru Meszar, președintele celor de la UTA, a anunțat că actuala conducere a clubului arădean este dispusă să cedeze echipa, dacă se vor găsi persoane interesate de preluarea clubului.

UTA Arad ocupă locul 4 în Liga 1, după primele 4 etape disputate.

Alexandru Meszar, anunț despre viitorul UTA-ei : „Se cedează fără nicio pretenție”

Conducătorul de la UTA a vorbit despre posibilitatea ca echipa să fie cedată unui nou investitor, ținând cont de tensiunile dintre administrație și suporteri.

Meszar a declarat că actuala conducere este dispusă să cedeze clubul unor persoane vor prezenta garanții de continuitate pe termen lung în Liga 1.

„Campanii de discreditare a clubului apar periodic, mai ales în perioada de mercato sau după un rezultat bun al nostru, ca să ne «ajute» activitatea.

Clubul nu este de vânzare, dar poate fi cedat unui grup fără niciun ban unei persoane sau unei societăți care prezintă garanții de continuitate pe termen lung în Liga 1, în condiții mai bune decât cele actuale.

Este loc de mai bine, mă bucur că se vede că e pe mâini bune, dar noi ne chinuim. Încercăm să nu sufere echipa, suporterii, să aibă toate condițiile, și le au, dar nu avem nimic asigurat și ne chinuim.

Dacă se prezintă cineva cu garanții concrete că poate să o ducă într-o formă mai sigură pe termen mai lung, în condiții mai bune, se cedează fără nicio pretenție.

Am fi foarte bucuroși, poate am veni și noi cu ceva. UTA este un brand al orașului”, a declarat Alexandru Meszar, pentru TV Arad.

Alexandru Meszar contrazice acum comunicatul emis de club în iunie

După ce, în spațiul public, apăruseră deja mai multe zvonuri legate de posibila schimbare de patronat de la echipa arădeană, clubul a emis un comunicat în luna iunie, în care a explicat faptul că echipa nu este de vânzare.

„După apariția unor informații false în online, precizăm că UTA nu este de vânzare, iar activitatea clubului continuă normal: transferuri, cantonament, abonamente. Zvonurile lansate nu au nicio bază reală”, transmitea UTA pe 30 iunie.

Conducătorul de la Arad a vorbit acum și despre disputele cu Suporter Club UTA, asociație care a dat clubul în judecată și, ulterior, a și câștigat procesul.

„Încercăm să ignorăm toate regiile și mijloacele ”cu care ne ajută” activitatea clubului cei de la Suporter Club UTA.

Sunt mai multe litigii pe rol, avem să le dăm bani, au și ei să ne dea nouă, dar este important ca energia noastră și timpul sunt focusate pentru activitatea clubului, să asigurăm echipei tot ceea ce are nevoie și mai puțin să ne ocupăm de aceste conflicte”, a mai adăugat Meszar.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport