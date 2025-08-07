Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare
Ordonanța de Urgență care deblochează construcția arenei din „Ștefan cel Mare” ar urma să intre spre aprobare la sfârșitul acestei luni
Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 17:37
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 17:37
  • Ordonanța de Urgență care deblochează construcția arenei din „Ștefan cel Mare” ar urma să intre spre aprobare la sfârșitul acestei luni.

Dinamo București își dispută în acest moment meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” și pe Arena Națională.

Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește și
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor

Construcția stadionului „Dinamo” ar putea începe în 2026

Suporterii dinamoviști au avut emoții legate de construirea noii arene din „Ștefan cel Mare”, după ce guvernul a decis să oprească finanţarea construcţiei stadioanelor care nu au depăşit pragul de 50% al execuţiei.

Situația s-a schimbat însă, după ce Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a dat o Ordonanță de Urgență. În cazul în care va fi aprobată, în perioada 25-28 august, construcția stadionului „Dinamo” ar putea începe anul viitor, informează pagina „Noul stadion Dinamo”.

Ordonanța are în vedere proiectele de construcții școli, spitale, proiectele program “Anghel Saligny” pentru canalizare si gaze in comune si sate dar si cele cele de construcții complexuri sportive, săli si stadioane ale CNI.

Pașii care ar trebui urmați pentru construcția noul stadion Dinamo:

  • 1 septembrie - se deblochează proiectul dacă se dă ordonanța
  • CNI emite ordinul de începere a lucrărilor către Bog'art, câștigătorul licitației
  • Imediat începe demolarea, care va dura până în prima parte a lui 2026
  • Începe construcția, care va dura cel puțin 2 ani, finalizată cel mai devreme în 2028

Informații oficiale‼️ Conform informațiilor publicate de Secretariatul General al Guvernului...

Posted by Noul Stadion “Dinamo” on Thursday 7 August 2025

Mai multe stadioane au fost afectate

Decizia guvernului de a opri construcțiile, din cauza deficitului bugetar, a afectat mai multe arene sportive, ce nu au fost finalizate.

Acestea sunt proiectele de stadioane și săli sportive ce au fost afectate:

  • Proiecte ale căror contracte sunt semnate, dar lucările nu au fost începute: Arena Multifuncțională Dinamo, Stadion Constanța, Stadion Pitești, Stadion Hunedoara, Baza sportiva olimpică Izvorani, Stadion Timișoara, Stadion Slatina.
  • Proiecte în faza de licitație: Stadion Oradea, Stadion Brașov, Stadion Bistrița, Sala Iași.
  • Cu studii de fezabilitate finalizate dar neaprobate de Guvern: Stadion Botoșani, Stadion Iași.

Dinamo a retrogradat la ultimul meci pe vechiul stadion

Ultimul meci disputat de Dinamo pe vechiul stadion din „Ștefan cel Mare” a fost unul de tristă amintire pentru „câinii roșii”, în vara lui 2022.

Dinamo a remizat, 1-1, împotriva Universității Cluj, în barajul pentru salvarea de la retrogradare. Rezultatul nu a fost suficient, întrucât trupa lui Dusan Uhrin Jr. a pierdut, 0-2, manșa tur.

Astfel, ultimul duel de pe stadionul din Complexul Sportiv Dinamo a consemnat prima retrogradare din istoria clubului.

VIDEO. „Mereu am fost vânat". Denis Alibec, „Lumini și Umbre", ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Dinamovistul cu două facultăți Le-a urcat în paralel, iar în copilărie a făcut dansuri sportive: „Era nervoasă mama" 
Superliga
10:16
Dinamovistul cu două facultăți Le-a urmat în paralel, iar în copilărie a făcut dansuri sportive: „Era nervoasă mama”
Dinamovistul cu două facultăți Le-a urmat în paralel, iar în copilărie a făcut dansuri sportive: „Era nervoasă mama” 
Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare" și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Superliga
14:28
Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei

FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop" și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

