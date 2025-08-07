Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare

Ordonanța de Urgență care deblochează construcția arenei din „Ștefan cel Mare” ar urma să intre spre aprobare la sfârșitul acestei luni.

Dinamo București își dispută în acest moment meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” și pe Arena Națională.

Construcția stadionului „Dinamo” ar putea începe în 2026

Suporterii dinamoviști au avut emoții legate de construirea noii arene din „Ștefan cel Mare”, după ce guvernul a decis să oprească finanţarea construcţiei stadioanelor care nu au depăşit pragul de 50% al execuţiei.

Situația s-a schimbat însă, după ce Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a dat o Ordonanță de Urgență. În cazul în care va fi aprobată, în perioada 25-28 august, construcția stadionului „Dinamo” ar putea începe anul viitor , informează pagina „Noul stadion Dinamo”.

Ordonanța are în vedere proiectele de construcții școli, spitale, proiectele program “Anghel Saligny” pentru canalizare si gaze in comune si sate dar si cele cele de construcții complexuri sportive, săli si stadioane ale CNI.

Pașii care ar trebui urmați pentru construcția noul stadion Dinamo:

1 septembrie - se deblochează proiectul dacă se dă ordonanța

CNI emite ordinul de începere a lucrărilor către Bog'art, câștigătorul licitației

Imediat începe demolarea, care va dura până în prima parte a lui 2026

Începe construcția, care va dura cel puțin 2 ani, finalizată cel mai devreme în 2028

Informații oficiale‼️ Conform informațiilor publicate de Secretariatul General al Guvernului... Posted by Noul Stadion “Dinamo” on Thursday 7 August 2025

Mai multe stadioane au fost afectate

Decizia guvernului de a opri construcțiile, din cauza deficitului bugetar, a afectat mai multe arene sportive, ce nu au fost finalizate.

Acestea sunt proiectele de stadioane și săli sportive ce au fost afectate:

Proiecte ale căror contracte sunt semnate, dar lucările nu au fost începute: Arena Multifuncțională Dinamo, Stadion Constanța, Stadion Pitești, Stadion Hunedoara, Baza sportiva olimpică Izvorani, Stadion Timișoara, Stadion Slatina.

Proiecte în faza de licitație: Stadion Oradea, Stadion Brașov, Stadion Bistrița, Sala Iași.

Cu studii de fezabilitate finalizate dar neaprobate de Guvern: Stadion Botoșani, Stadion Iași.

Dinamo a retrogradat la ultimul meci pe vechiul stadion

Ultimul meci disputat de Dinamo pe vechiul stadion din „Ștefan cel Mare” a fost unul de tristă amintire pentru „câinii roșii”, în vara lui 2022.

Dinamo a remizat, 1-1, împotriva Universității Cluj, în barajul pentru salvarea de la retrogradare. Rezultatul nu a fost suficient, întrucât trupa lui Dusan Uhrin Jr. a pierdut, 0-2, manșa tur.

Astfel, ultimul duel de pe stadionul din Complexul Sportiv Dinamo a consemnat prima retrogradare din istoria clubului.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport