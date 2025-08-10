Alexandru Mitriță (30 de ani) a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în duelul pierdut de echipa lui, Zhejiang FC, împotriva lui Beijing Guoan, 3-4.

Românul traversează o perioadă bună în fotbalul chinez.

Alexandru Mitriță s-a impus, într-un timp scurt, la Zhejiang FC, și a devenit un jucător de bază.

Mitriță, gol și pasă de gol în Zhejiang FC - Beijing Guoan 3-4

Alexandru Mitriță a avut o evoluție consistentă în etapa 20 a primei ligi de fotbal din China, în duelul pierdut de Zhejiang FC împotriva lui Beijing Guoan, 3-4.

În minutul 21 al duelului, Alexandru Mitriță a trimis o centrare în careul oaspeților și Possignolo a marcat, printr-o lovitură de cap. Două minute mai târziu, Guga a restabilit egalitatea.

Minutele adiționale ale primei reprize au adus golul fotbalistului venit de la Universitatea Craiova.

Mitriță a primit o pasă, la 40 de metri de poarta „alb-verzilor”. Românul a driblat un adversar și a șutat din interiorul careului de 16 metri.

În repriza secundă, Wang a mărit avantajul lui Zhejiang la 3-1, însă oaspeții au punctat de trei ori, prin Yonjing Cao, Abreu și Ziming Wang, în minutele 54, 65 și 76.

Zhejiang nu a reușit să restabilească egalitatea. Cu acest eșec, trupa lui Alexandru Mitriță a rămas pe locul 8, cu 29 de puncte acumulate.

Alexandru Mitriță, evoluții bune în China

Sosit în această vară la Zhejiang FC, de la Universitatea Craiova, Alexandru Mitriță a dat semne că s-a adaptat rapid la fotbalul chinez.

6 goluri și 2 pase decisive a dat Alexandru Mitriță, pentru Zhejiang FC.

Cu român în teren, Zhejiang FC a câștigat patru meciuri și a pierdut un singur duel. Alexandru Mitriță a ratat un singur meci disputat de noua lui echipă, de la sosirea în China. Atunci, Zhejiang FC a pierdut, împotriva lui Dalian Zhixing, 0-1.

Alexandru Mitriță a strâns 23 de selecții pentru prima reprezentativă a României și a marcat patru goluri.

Cota de piață a românului este de patru milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

