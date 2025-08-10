Incertitudinea Radu Drăgușin De ce insistă Tottenham să ia încă un fundaș central.  Mesajul românului
Radu Drăgușin se antrenează individual la Tottenham Foto: Imago
Stranieri

Incertitudinea Radu Drăgușin De ce insistă Tottenham să ia încă un fundaș central. Mesajul românului

Theodor Jumătate
Publicat: 10.08.2025, ora 13:28
Actualizat: 10.08.2025, ora 13:29
  • Radu Drăgușin ar putea juca din nou, teoretic, luna viitoare. Dar noul antrenor al lui Tottenham se întreabă când va fi „tricolorul” în formă după opt luni de pauză. Și dacă Romero și Van de Ven se accidentează încă o dată. De aceea caută alt stoper bun.

De la începutul verii, jurnaliștii londonezi apropiați de Tottenham au scris că noul manager, Thomas Frank, vrea un nou fundaș central.

Insularii continuă acest subiect și astăzi, atât de aproape de startul sezonului.

Romero și Van de Ven, titulari la 0-4 cu Bayern. Dar ei se pot accidenta oricând

Miercuri, 13 august, Spurs vor înfrunta PSG, la Udine, în Supercupa Europei. Trei zile mai târziu, încep și Premier League, împotriva lui Burnley.

Ultimul amical al pregătirii a fost rău, foarte rău. 0-4 cu Bayern.

Ange Postecoglou, cel care cucerise Europa League și încheiase pe locul 17 în campionat, a fost demis și schimbat cu Frank, dar jocul nu arată bine deloc acum.

Împotriva bavarezilor, a fost clar cine formează duetul de stoperi pe White Hart Lane: Cristian Romero (27 de ani) - Micky van de Ven (24). Niciunul nu a fost înlocuit.

Cum campionul mondial argentinian nu a fost vândut și, momentan, cel puțin, această variantă a fost îndepărtată, ei vor fi titulari și în 2025-2026.

Dar ei au mereu o problemă, nu rezistă o stagiune întreagă fără să se accidenteze. De aceea, e nevoie de o variantă bună de rezervă pentru amândoi.

Cad alte două soluții de stoperi la Tottenham?

Pe bancă au fost Kevin Danso (26 de ani) și Luka Vuskovic (18), la Munchen.

Surprinzător, se spune că Tottenham vrea să-l împrumute pe tânărul croat, deși e considerat un jucător de mare perspectivă.

În același timp, japonezul cumpărat cu 5,8 milioane de euro în această vară de la Kawasaki Frontale, Kota Takai (20 de ani), nu a evoluat niciun minut în intersezon.

12 milioane de euro
este cota lui Luka Vuskovic. Kota Takai, numai 2,5 milioane

Drăgușin ar putea reintra în septembrie. Dar antrenorul lui Tottenham îl vrea în formă

Și se ajunge la Radu Drăgușin. O soluție care nu îl liniștește prea mult pe tehnicianul danez.

Victima unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, pe 30 ianuarie, în Europa League, „tricolorul” în vârstă de 23 de ani a reluat pregătirea individual și speră să revină cât mai repede.

Teoretic, ar putea reintra luna viitoare, însă nu e totul să joace. Antrenorul vrea să-l aibă în formă, nu doar pe teren. Și e posibil să mai dureze până când Radu va atinge punctul maxim.

25 de milioane de euro
valorează Radu Drăgușin, a 3-a cotă printre stoperii lui Tottenham, după Romero și Van de Ven (ambii 50), la egalitate cu Danso. Vuskovic are 12 milioane, Takai - 2,5

Drăgușin învață jocul lui Frank la Tottenham: „Am fost la toate ședințele tactice”

Ce e bine însă pentru Drăgușin, el e integrat în programul echipei. Și, chiar dacă nu se antrenează încă normal, alături de restul grupului, participă la ședințele lui Thomas Frank.

„Sunt parte din reuniunile vestiarului. Am fost toate ședințele tactice, în care antrenorul și staff-ul său încearcă să construiască noul joc al nostru”, a declarat Radu, potrivit Football London. 

„E foarte important, pentru a înțelege și eu modul în care vrea să jucăm, principiile de joc, tactica.

De-abia aștept să revin. Muncesc mult pe teren și în afara lui, cu medicii, terapeuții și preparatorii fizici.

Odată ce sunt sută la sută, ard de nerăbdare să mă pregătesc cu băieții și să intru din nou în meciuri”.

Premier League tottenham radu dragusin Thomas Frank
