Adrian Ilie, apel către stranieri Motivul pentru care legenda României le cere să dea totul la noile cluburi: „Avem nevoie de ei!”

Adrian Ilie (51 de ani) le-a transmis un mesaj internaționalilor români care se pregătesc să debuteze în noul sezon.

Fostul jucător al Stelei le cere acestora să lupte pentru a prinde cât mai multe minute la club, astfel încât să fie în formă și la echipa națională.

Mai mulți internaționali români și-au schimbat echipele sau se vor transfera în această vară, printre care Dennis Man, Valentin Mihăilă, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Olimpiu Moruțan sau Denis Drăguș, toți componenți ai primei reprezentative.

Adrian Ilie, despre stanieri: „Avem nevoie de ei”

„Cobra” gândește mutările stranierilor ca un beneficiu pe termen lung și la cere acestora să fie constanți la club, pentru a da randament și la echipa națională, în scopul calificării la CM 2026.

„Mulți au plecat spre Turcia sau Grecia. Este foarte important ca cei care au schimbat echipele să joace meci de meci, pentru că avem nevoie de ei la echipa națională! Man și Mihăilă, când erau titulari la Parma, aveau alt statut la echipa națională.

E bine că și-au schimbat echipele, dar trebuie să joace la aceste echipe pentru că avem nevoie de ei.

O să dăm un baraj oricum. Avem șansă și la primul loc, putem să câștigăm toate meciurile până la final. E important ca jucătorii să joace, să dea același randament la națională ca la echipele de club, pentru a avea o șansă și la baraj”, a declarat Adrian Ilie, potrivit digisport.ro.

Programul României în preliminariile CM 2026

Etapa I (21 martie)

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia 0-1

Etapa II (24 martie)

Bosnia – Cipru 2-1

San Marino – ROMÂNIA 1-5

Etapa III (7 iunie)

Bosnia – San Marino 1-0

Austria – ROMÂNIA 2-1

Etapa IV (10 iunie)

21:45 » ROMÂNIA – Cipru 2-0

2-0 21:45 » San Marino – Austria 0-4

Etapa V (6 septembrie)

21:45 » Austria – Cipru

21:45 » San Marino – Bosnia

Etapa VI (9 septembrie)

21:45 » Bosnia – Austria

21:45 » Cipru – ROMÂNIA

Etapa VII (9 octombrie)

21:45 » Austria – San Marino

21:45 » Cipru – Bosnia

Etapa VIII (12 octombrie)

16:00 » San Marino – Cipru

21:45 » ROMÂNIA – Austria

Etapa IX (15 noiembrie)

19:00 » Cipru – Austria

21:45 » Bosnia – ROMÂNIA

Etapa X (18 noiembrie)

21:45 » Austria – Bosnia

21:45 » ROMÂNIA – San Marino

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

