Nicolescu, replică pentru rapidiști Președintele lui Dinamo, despre faza tensionată din derby: „Pot să mă gândesc că a fost un fel de truc” +13 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

Nicolescu, replică pentru rapidiști Președintele lui Dinamo, despre faza tensionată din derby: „Pot să mă gândesc că a fost un fel de truc”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 20:18
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 20:18
  • RAPID - DINAMO 0-1. Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele „câinilor”, a vorbit despre momentul care a dus la eliminarea lui Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul giuleștenilor.
  • Oficialul dinamovist a răspuns și acuzațiilor lui Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului.
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Daniel Pancu a fost eliminat în minutul 52 al partidei din Giulești, după o ieșire nervoasă la adresa arbitrului Horațiu Feșnic, care oprise jocul după ce Alexandru Musi a rămas întins pe gazon, în urma unui duel cu Grameni.

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Andrei Nicolescu: „Nu pot să-l suspectez pe Musi de absolut nimic”

La finalul meciului de sâmbătă, Victor Angelescu l-a acuzat pe Musi de tragere de timp, considerându-l vinovat pentru eliminarea lui Pancu.

Andrei Nicolescu a răspuns acestor acuzații, susținând că problemele jucătorului venit de la FCSB s-au confirmat, acesta fiind nevoit să părăsească terenul după doar câteva momente.

„Nu pot să comentez, că nu am văzut, se ridicaseră spectatorii din fața mea. Am văzut mai mult pe reluare. Ce pot eu să vă spun sută la sută e următorul lucru. Musi e primul jucător din lotul nostru care își dorește să stea cât mai mult în teren.

Ar juca 100 de minute în fiecare meci. Deci din perspectiva asta nu pot să-l suspectez pe Musi de absolut nimic. A încercat, s-a dus la margine să i se dea cu Kelen (n.r. un spray pentru calmarea durerii), a încercat să rămână pe teren și efectiv nu a putut.

Ulterior s-a și văzut, că a cerut schimbare. Deci din perspectiva asta nu cred că e vreo șmecherie, nu are legătură cu vreun truc.

Pur și simplu copilul nu a mai putut să stea în ghete, chiar și după Kelen. Că l-am văzut atunci când i-a dat, și i-a dat bine de tot, și tot nu a reușit să stea în teren”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Feșnic nu ar fi trebuit să oprească meciul. Din tribune s-a văzut că Musi a venit la marginea terenului, şi-a dat cu spray, apoi s-a întors 3 metri pe teren și s-a întins pe jos. Noi eram în atac. Nu era lovitură la cap ca să oprească meciul. Dacă antrenorul intră pe teren, e eliminat. Cred că putea fi evitat, nu trebuia să oprească meciul. Putea să îi spună al patrulea oficial că Musi a intrat intenționat pe teren. Victor Angelescu, președinte Rapid

Andrei Nicolescu, despre accidentarea lui Musi: „Se pare că e afectată și glezna”

Musi nu a mai putut continua după duelul cu Grameni și a fost scos de pe teren. Există posibilitatea ca dinamovistul să fi suferit o accidentare, iar Andrei Nicolescu a anunțat că luni vor fi disponibile mai multe informații despre starea sa.

Vedem mâine. Nu e doar o lovitură oarbă, se pare că e afectată și glezna. Vom vedea. Cred că totuși momentul s-a inflamat artificial.

Meciul nu e oprit la un minut sau în prima parte a acestui incident, e oprit la vreo două minute, ceea ce înseamnă că arbitrul a așteptat destul de mult ca să vadă dacă jucătorul poate să își reia locul în teren sau nu.

Nu știu, cred că așa e vulcanul din Giulești, uneori generează reacții nebănuite”.

FOTO. Eliminarea lui Pancu în Rapid - Dinamo 0-1

Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg
Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg

Galerie foto (13 imagini)

Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
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Cât despre reacția nervoasă a lui Daniel Pancu, Andrei Nicolescu a comentat:

„Nu îmi permit să discut. Știu că la naționala României (n.r. U21) a mai fost un incident de genul ăsta și am auzit ulterior și explicațiile lui referitoare la reacția la adresa arbitrului.

Dacă ar fi să mă iau după explicațiile anterioare, de la incidentul de la naționala României, atunci pot să mă gândesc că a fost un fel de truc și un fel de presiune.

Explicația lui Pancu atunci a fost că a vrut să atragă atenția arbitrului, la acel meci era o tensiune mare, și cumva prin gestul lui a luat asupra lui presiunea pe care arbitrul o avea asupra jucătorilor și le-a redat jucătorilor capacitatea de a gestiona finalul de meci.

Dar nu știu dacă e același lucru și pur și simplu pe acest eveniment nu vreau să comentez”.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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