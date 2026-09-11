Musi, OUT din lotul lui Dinamo Motivul pentru care Nuno Campos  nu-l va avea la dispoziție pentru meciul cu Csikszereda

- CSIKSZEREDA - DINAMO. Alexandru Musi (22 de ani) nu face parte din lotul echipei antrenate de Nuno Campos (51 de ani).
- Partida de la Miercurea Ciuc se joacă de la ora 21:00 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Fără căpitanul Cătălin Cîrjan, suspendat după eliminarea din meciul cu FCSB, Nuno Campos nu se va putea baza nici pe Alexandru Musi în duelul cu ultima clasată.
Alexandru Musi, OUT din lotul lui Dinamo pentru meciul cu Csikszereda
Om de bază pentru „câini”, extrema stângă nu se va afla nici pe banca de rezerve. Musi a acuzat o ușoară întindere, iar staff-ul tehnic a decis să-l menajeze pentru această partidă, scrie dinamo1948.club.
În derby-ul cu FCSB, fotbalistul de 23 de ani a fost titular, însă a fost schimbat în minutul 54 cu portughezul Diogo Pinto. Pe imaginile TV, Musi a fost surprins în timp ce bombănea în semn de nemulțumire și a plecat direct la vestiare. Ulterior, a venit cu explicații:
„Asta vreau să vă spun aici. OK, ca orice fotbalist, nu poate să-ți placă să fii prima schimbare, dar îi respect decizia.
Și, cum s-a scris, nu știu, am văzut ceva acum, că s-a scris că am plecat în vestiar și nu m-am mai întors. M-am dus până în vestiar să mă schimb, să mă duc până la baie și m-am întors”.
- După meciul cu Csikszereda, Dinamo se va duel cu Farul, într-un meci programat duminică, 20 septembrie, cu începere de la ora 20:30. Partida va avea loc pe Arena Națională.
Csikszereda - Dinamo, echipele de start:
- Csikszereda: Pap - Odor, Szabo, Palmeș, Trif - Paszka - Czekus, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel
Rezerve: Karacsony, Deaky - Tajti, Magyar, Toth, G. Papp, Oniga, Hegedus, Bota, Szalay, Kukovec, Lima
Antrenor: Laszlo Szabo
- Dinamo : Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Pinto - Zandbergen, Karamoko
Rezerve: Roșca, Ungureanu - Fetai, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Hintsa
Antrenor: Nuno Campos