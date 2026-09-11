Musi, OUT din lotul lui Dinamo Motivul pentru care Nuno Campos  nu-l va avea la dispoziție pentru meciul cu Csikszereda
Alexandru Musi/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Musi, OUT din lotul lui Dinamo Motivul pentru care Nuno Campos nu-l va avea la dispoziție pentru meciul cu Csikszereda

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 20:31
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 20:31
  • CSIKSZEREDA - DINAMO. Alexandru Musi (22 de ani) nu face parte din lotul echipei antrenate de Nuno Campos (51 de ani).
  • Partida de la Miercurea Ciuc se joacă de la ora 21:00 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fără căpitanul Cătălin Cîrjan, suspendat după eliminarea din meciul cu FCSB, Nuno Campos nu se va putea baza nici pe Alexandru Musi în duelul cu ultima clasată.

Accident horror la Madrid în F2 FOTO: Monopostul a luat foc pe circuitul Madring! Pilotul a reușit să iasă la timp
Citește și
Accident horror la Madrid în F2 FOTO: Monopostul a luat foc pe circuitul Madring! Pilotul a reușit să iasă la timp
Citește mai mult
Accident horror la Madrid în F2 FOTO: Monopostul a luat foc pe circuitul Madring! Pilotul a reușit să iasă la timp

Alexandru Musi, OUT din lotul lui Dinamo pentru meciul cu Csikszereda

Om de bază pentru „câini”, extrema stângă nu se va afla nici pe banca de rezerve. Musi a acuzat o ușoară întindere, iar staff-ul tehnic a decis să-l menajeze pentru această partidă, scrie dinamo1948.club.

În derby-ul cu FCSB, fotbalistul de 23 de ani a fost titular, însă a fost schimbat în minutul 54 cu portughezul Diogo Pinto. Pe imaginile TV, Musi a fost surprins în timp ce bombănea în semn de nemulțumire și a plecat direct la vestiare. Ulterior, a venit cu explicații:

„Asta vreau să vă spun aici. OK, ca orice fotbalist, nu poate să-ți placă să fii prima schimbare, dar îi respect decizia.

Și, cum s-a scris, nu știu, am văzut ceva acum, că s-a scris că am plecat în vestiar și nu m-am mai întors. M-am dus până în vestiar să mă schimb, să mă duc până la baie și m-am întors”.

4 goluri și o pasă decisivă
a reușit Musi în 8 meciuri pentru Dinamo, în acest sezon
  • După meciul cu Csikszereda, Dinamo se va duel cu Farul, într-un meci programat duminică, 20 septembrie, cu începere de la ora 20:30. Partida va avea loc pe Arena Națională.

Csikszereda - Dinamo, echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Odor, Szabo, Palmeș, Trif - Paszka - Czekus, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel
    Rezerve: Karacsony, Deaky - Tajti, Magyar, Toth, G. Papp, Oniga, Hegedus, Bota, Szalay, Kukovec, Lima
    Antrenor: Laszlo Szabo
  • Dinamo : Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Pinto - Zandbergen, Karamoko
    Rezerve: Roșca, Ungureanu - Fetai, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Hintsa
    Antrenor: Nuno Campos

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
accidentare dinamo csikszereda Alexandru Musi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
00:42
Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda
Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda
23:37
„Departe de ceea ce vrem” Nuno Campos, după ce Dinamo a învins-o și pe Csikszereda: „Am fost destul de clar cu asta”
„Departe de ceea ce vrem” Nuno Campos,  după ce Dinamo a învins-o și pe Csikszereda: „Am fost destul de clar cu asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Superliga
11.09
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Citește mai mult
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Superliga
11.09
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Citește mai mult
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Superliga
11.09
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Citește mai mult
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța
B365
10.09
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța
Citește mai mult
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 29 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share