„N-a avut chef să vorbească cu noi” VIDEO. Cîrjan, reacție acidă după ce a fost eliminat de Kovacs. Ce spune Musi despre schimbarea din minutul 54 +51 foto
Cătălin Cîrjan/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„N-a avut chef să vorbească cu noi” VIDEO. Cîrjan, reacție acidă după ce a fost eliminat de Kovacs. Ce spune Musi despre schimbarea din minutul 54

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 00:03
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 01:04
  • DINAMO - FCSB 2-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani) a reacționat după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs (41 de ani).
  • Ce spune Alexandru Musi (22 de ani) despre reacția sa din momentul în care a fost scos de pe teren Nuno Campos, mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Căpitanul „câinilor” a văzut primul cartonaș galben în minutul 50, când a șutat în minge după fluierul arbitrului.

În prelungiri, Kovacs i-a acordat și al doilea cartonaș galben lui Cîrjan, pentru simulare, astfel că s-a restabilit egalitatea numerică. Duarte fusese eliminat de la FCSB în minutul 31.

„Atunci o să intre Drăguș” Baciu a vorbit despre noul atacant al FCSB. Când ar putea debuta în tricoul roș-albastru
Citește și
„Atunci o să intre Drăguș” Baciu a vorbit despre noul atacant al FCSB. Când ar putea debuta în tricoul roș-albastru
Citește mai mult
„Atunci o să intre Drăguș” Baciu a vorbit despre noul atacant al FCSB. Când ar putea debuta în tricoul roș-albastru

DINAMO - FCSB 2-1. Cătălin Cîrjan: „Am încercat să vorbim tot meciul cu el, nu prea a avut chef să vorbească cu noi”

La finalul partidei, fotbalistul lui Dinamo a dezvăluit că nu a primit vreo explicație din partea lui Kovacs.

„În primă fază mă lovește primul jucător. După, vreau să-l driblez pe al doilea. Cad, dar, nu știu, n-am cerut nimic, nu am protestat și am primit al doilea galben. Nu vreau să comentez. Nu mi-a dat nicio explicație.

Chiar tot meciul am încercat toți să vorbim cu dânsul. Nu prea a avut chef să vorbească cu noi în seara asta.

Nu pot să spun dacă mi se pare arogant. Nu vreau să vorbesc urât de nimeni. E un arbitru foarte bun, cel mai bun din România.

Din păcate, s-a stat foarte mult. Nu a fost așa spectacol în prima repriză, pentru că ne-am oprit foarte mult. Vorbeam și cu adversarii. Ne doream să jucăm mai mult fotbal. Dar așa a fost să fie”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan: „Sunt doar 3 puncte”

Cîrjan a vorbit și despre victoria din derby:

„Da, o victorie foarte mare. E un derby, e un meci foarte important pentru noi, pentru suporterii noștri.

Dar, până la urmă, cum a spus și Mister (n.r. antrenorul Nuno Campos) în vestiar, sunt doar 3 puncte și trebuie să continuăm așa.

Nu știu dacă e un secret. Muncim foarte mult. Mister are niște idei foarte bune. Lucrurile merg foarte bine și trebuie să continuăm tot așa.

Cred eu că am creat un grup foarte unit aici. Mai unit decât era în anii precedenți. Și asta ne ajută foarte mult să fim acolo, pe primul loc. Dar trebuie să continuăm așa până la final”.

Campionatul este foarte lung, se joacă 40 de meciuri. Play-off-ul va fi foarte greu. Deocamdată trebuie să strângem puncte, să intrăm în play-off și după vom vorbi de titlul sau de alte lucruri. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+51 Foto
labels.photo-gallery

Alexandru Musi: „Îi respect decizia lui Mister”

La rândul său, Musi a vorbit despre victoria obținută în fața fostei sale echipe:

„Da, este o bucurie mare. Este o victorie în derby. Mă bucur că am luat cele trei puncte, că ne-am făcut treaba bine, să spun așa. Au luat cartonaș roșu, norocos pentru noi și mă bucur pentru aceste trei puncte”.

Fotbalistul de 22 de ani a fost titular, însă Nuno Campos l-a schimbat în minutul 54 cu Diogo Pinto. Pe imaginile TV, Musi a fost surprins în timp ce bombănea în semn de nemulțumire. Jucătorul lui Dinamo a venit cu explicații:

„Asta vreau să vă spun aici. Ok, ca orice fotbalist, nu poate să-ți placă să fii prima schimbare, dar îi respect decizia.

Și, cum s-a scris, nu știu, am văzut ceva acum, că s-a scris că am plecat în vestiar și nu m-am mai întors. M-am dus până în vestiar să mă schimb, să mă duc până la baie și m-am întors”.

VIDEO. Martin Pascual a deschis scorul în Dinamo - FCSB. Istvan Kovacs, decizie dificilă

Citește și

„La asta m-am gândit în primul rând” VIDEO. Drăguș a explicat de ce s-a transferat la FCSB
Superliga
00:04
„La asta m-am gândit în primul rând” VIDEO. Drăguș a explicat de ce s-a transferat la FCSB
Citește mai mult
„La asta m-am gândit în primul rând” VIDEO. Drăguș a explicat de ce s-a transferat la FCSB
Ce se întâmplă cu Baciu Gigi Becali s-a consultat cu galeria, după înfrângerea cu Dinamo. Noul obiectiv setat antrenorului
Superliga
23:55
Ce se întâmplă cu Baciu Gigi Becali s-a consultat cu galeria, după înfrângerea cu Dinamo. Noul obiectiv setat antrenorului
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Baciu Gigi Becali s-a consultat cu galeria, după înfrângerea cu Dinamo. Noul obiectiv setat antrenorului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
dinamo bucuresti Istvan Kovacs fcsb catalin cirjan superliga Alexandru Musi
Știrile zilei din sport
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Superliga
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Citește mai mult
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Superliga
20:25
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Citește mai mult
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Superliga
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Citește mai mult
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Superliga
18:01
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Citește mai mult
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
20:30
LIVE Oțelul - Rapid, în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
LIVE Oțelul - Rapid , în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
21:19
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Top stiri
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Formula 1
17:56
Leclerc, accident violent la Monza FOTO: Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Citește mai mult
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Superliga
16:23
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Citește mai mult
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Stranieri
16:26
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Citește mai mult
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
B365
05.09
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
Citește mai mult
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic

Echipe/Competiții

fcsb 132 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 36 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share