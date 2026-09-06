„N-a avut chef să vorbească cu noi” VIDEO. Cîrjan, reacție acidă după ce a fost eliminat de Kovacs. Ce spune Musi despre schimbarea din minutul 54

DINAMO - FCSB 2-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani) a reacționat după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs (41 de ani).

Ce spune Alexandru Musi (22 de ani) despre reacția sa din momentul în care a fost scos de pe teren Nuno Campos, mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Căpitanul „câinilor” a văzut primul cartonaș galben în minutul 50, când a șutat în minge după fluierul arbitrului.

În prelungiri, Kovacs i-a acordat și al doilea cartonaș galben lui Cîrjan, pentru simulare, astfel că s-a restabilit egalitatea numerică. Duarte fusese eliminat de la FCSB în minutul 31.

DINAMO - FCSB 2-1 . Cătălin Cîrjan: „Am încercat să vorbim tot meciul cu el, nu prea a avut chef să vorbească cu noi”

La finalul partidei, fotbalistul lui Dinamo a dezvăluit că nu a primit vreo explicație din partea lui Kovacs.

„În primă fază mă lovește primul jucător. După, vreau să-l driblez pe al doilea. Cad, dar, nu știu, n-am cerut nimic, nu am protestat și am primit al doilea galben. Nu vreau să comentez. Nu mi-a dat nicio explicație.

Chiar tot meciul am încercat toți să vorbim cu dânsul. Nu prea a avut chef să vorbească cu noi în seara asta.

Nu pot să spun dacă mi se pare arogant. Nu vreau să vorbesc urât de nimeni. E un arbitru foarte bun, cel mai bun din România.

Din păcate, s-a stat foarte mult. Nu a fost așa spectacol în prima repriză, pentru că ne-am oprit foarte mult. Vorbeam și cu adversarii. Ne doream să jucăm mai mult fotbal. Dar așa a fost să fie”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan: „Sunt doar 3 puncte”

Cîrjan a vorbit și despre victoria din derby:

„Da, o victorie foarte mare. E un derby, e un meci foarte important pentru noi, pentru suporterii noștri.

Dar, până la urmă, cum a spus și Mister (n.r. antrenorul Nuno Campos) în vestiar, sunt doar 3 puncte și trebuie să continuăm așa.

Nu știu dacă e un secret. Muncim foarte mult. Mister are niște idei foarte bune. Lucrurile merg foarte bine și trebuie să continuăm tot așa.

Cred eu că am creat un grup foarte unit aici. Mai unit decât era în anii precedenți. Și asta ne ajută foarte mult să fim acolo, pe primul loc. Dar trebuie să continuăm așa până la final”.

Campionatul este foarte lung, se joacă 40 de meciuri. Play-off-ul va fi foarte greu. Deocamdată trebuie să strângem puncte, să intrăm în play-off și după vom vorbi de titlul sau de alte lucruri. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

Alexandru Musi: „Îi respect decizia lui Mister”

La rândul său, Musi a vorbit despre victoria obținută în fața fostei sale echipe:

„Da, este o bucurie mare. Este o victorie în derby. Mă bucur că am luat cele trei puncte, că ne-am făcut treaba bine, să spun așa. Au luat cartonaș roșu, norocos pentru noi și mă bucur pentru aceste trei puncte”.

Fotbalistul de 22 de ani a fost titular, însă Nuno Campos l-a schimbat în minutul 54 cu Diogo Pinto. Pe imaginile TV, Musi a fost surprins în timp ce bombănea în semn de nemulțumire. Jucătorul lui Dinamo a venit cu explicații:

„Asta vreau să vă spun aici. Ok, ca orice fotbalist, nu poate să-ți placă să fii prima schimbare, dar îi respect decizia.

Și, cum s-a scris, nu știu, am văzut ceva acum, că s-a scris că am plecat în vestiar și nu m-am mai întors. M-am dus până în vestiar să mă schimb, să mă duc până la baie și m-am întors”.

VIDEO. Martin Pascual a deschis scorul în Dinamo - FCSB. Istvan Kovacs, decizie dificilă

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport