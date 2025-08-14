Duminică, în Craiova, o femeie a fost bătută într-un supermarket de doi indivizi.

Aceasta este soția lui Alex Raicea (28 de ani), mijlocaș la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu.

Poliția a deschis un dossar penal, însă nu consideră că situația este de „risc iminent”.

Duminică, în Craiova, la un magazin local, o femeie a fost agresată de doi bărbați, tată și fiu. Conflictul ar fi pornit de la casa de marcat, unde cei doi indivizi ar fi avut un comportament agresiv, nemulțumiți de timpul de așteptare, scrie editie.ro.

Agresiunea a avut loc în apropiere de casa victimei.

Soția fotbalistului Alexandru Raicea, bătută într-un supermarket din Craiova

Conform gsp.ro, Luminița, tânăra agresată, este soția lui Alexandru Raicea. Aceasta a fost transportată la spital, cu răni multiple la nivelul capului. INML Dolj a decis că femeia nu are nevoie de zile de recuperare.

După ce a fost lovită, tânăra a sunat la Poliție, moment în care a fost atacată din nou și și-ar fi pierdut cunoștința.

Când a văzut că sun la poliție s-a enervat și mai tare. A început din nou să mă lovească și în momentul respectiv, ca să scap de el, eu am vrut să ies afară. Când vorbeam cu operatorul de la 112 la telefon, fiul lui a început din nou să mă înjure. S-a întors și el și a început să mă lovească din nou. La momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoștința. Martorii mi-au spus că am fost lovită și după ce am leșinat. Luminița Raicea, conform editie.ro

Alex Raicea: „Zile groaznice, îi e frică să mai iasă din casă!”

Fotbalistul Alex Raicea, soțul Luminiței, a oferit mai multe detalii despre situație.

„Ne-am speriat foarte tare amândoi. Ne-am mai liniștit între timp. Acum se simte mai bine, din punct de vedere fizic. Psihic e mai complicat, îi e cam frică să iasă din casă. Nici mie nu îmi vine să o mai las singură. Au fost niște zile groaznice.

Am stat până la 5 dimineața la spital, i-au făcut tot felul de investigații pentru că a fost lovită la cap. Și, în plus, și-a pierdut și cunoștința.

Când am ajuns acolo, erau în jur de 50 de persoane strânse. Ea îmi zicea că nu-și simte mâinile și picioarele. Ne-am speriat cu toții. A fost un șoc, cred a avut și un atac de panică. Probabil și de asta a leșinat. Nu se gândea că poate păți așa ceva, mai ales că nu l-a provocat și nu i-a zis nimic ca să-l supere.

Am mers la Poliție, am dat declarații. Au imaginile de pe camere, au martori și știu și cine sunt agresorii. Rămâne ca Poliția să-și facă treabă și să-i prindă. Cei doi au fugit imediat după ce au lovit-o. Dacă era altcineva, nu femeie, probabil că nu ar fi fost violenți. Dar au zis să arate că sunt șmecheri cu o femeie.

Important e că nu a fost nimic mai grav, că își revine și cei doi să fie prinși”, a pus Raicea pentru gsp.ro.

Mijlocașul este născut la Craiova și a evoluat pentru formația lui Mititelu între 2017 și 2023, revenind în Bănie anul trecut.

Comunicatul emis de Poliția din Craiova: „Nu este o situație de risc iminent”

Poliția locală din Craiova a intervenit la fața locului, însă atacatorii fugiseră. A deschis un dosar penal abia a doua zi, după ce Luminița a mers la secție să depună o plângere.

Poliția a anunțat că i-a identificat pe atacatori, însă consideră că situația nu este una de risc iminent.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, pe baza răspunsurilor oferite de tânără, nu a rezultat risc iminent, fiind adus la cunoștință acesteia faptul că poate solicita instanței de judecată emiterea unui ordin de protecție comunicat Secția 1 Poliție Craiova

„În continuarea activităților desfășurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, polițiștii Secției 1 Poliție Craiova au identificat un bărbat, de 57 de ani, din Craiova, bănuit că, la data de 10 august a.c., ar fi agresat-o pe tânăra de 26 de ani, din aceeași localitate.

Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul ar fi agresat-o fizic pe tânără, respectiv ar fi împins-o și tras-o de ureche, în timp ce se aflau în incinta unui supermarket din municipiul Craiova, iar după ce au părăsit incinta magazinului, ar fi lovit-o în zona capului”, se arată în comunicatul emis de Secția 1 Poliție din Craiova, potrivit editie.ro.

Sursa citată susține că atacatorii ar fi Vasile Miclescu, cunoscut drept „Astronom” și fiul său.

