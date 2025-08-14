Mastantuono, oficial la Real Madrid  Transferul-record a surprins de la prima conferință: „Idolul meu e Messi” . Va purta numărul legendei Barçei
Franco Mastantuono și Florentino Perez. Foto: Facebook - Real Madrid
Campionate

Mastantuono, oficial la Real Madrid Transferul-record a surprins de la prima conferință: „Idolul meu e Messi”. Va purta numărul legendei Barçei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 17:01
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 17:16
  • Franco Mastantuono (18 ani) a fost prezentat oficial la Real Madrid.

Tânărul mijlocaș argentinian a semnat cu echipa lui Xabi Alonso chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, conform legii din Spania.

Mastantuono, prezentat oficial la Real Madrid

Jucătorul argentinian a venit de la River Plate și a semnat cu Real Madrid un contract valabil pe 6 sezoane.

„Am spus că primul meu vis a fost să joc pentru River și l-am realizat. Cea mai mare echipă din America. Și mulți au plecat de-acolo la Madrid.

Nu l-am văzut jucând pe Di Stefano, dar este o mare bucurie să pot merge de la River la Real Madrid, așa cum a făcut el.

Am văzut-o pe Real Madrid câștigând Liga Campionilor, dominând Europa. A fost incredibil, au fost ani istorici. Sper să am și eu parte de ani ca aceia.

Real Madrid produce jucători incredibili în fiecare sezon, cei mai buni sunt aici. E minunat să fii la un club ca Real Madrid, cu jucătorii pe care i-au avut și pe care îi au. Chiar astăzi am stat cu Bellingham, m-a primit minunat, îl admir foarte mult”.

30 de milioane de euro
valorează Franco Mastantuono, conform Transfermarkt

Franco Mastantuono, transfer-record pentru Argentina

Franco Mastantuono a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului argentinian.

Real Madrid a plătit clauza de 45 de milioane de euro pentru acesta, dar suma întreagă ajunge la 60 de milioane de euro cu tot cu taxe, scrie ole.com.ar.

Transferuri-record în fotbalul argentinian:

  • Enzo Fernandez: de la River Plate la Benfica (48,5 de milioane de euro, incluzând procentul din mutarea ulterioară la Chelsea)
  • Lautaro Martinez: de la Racing la Inter Milano (23 de milioane de euro)
  • Sergio Aguero: de la Independiente la Atletico Madrid (20 de milioane de euro)

Franco Mastantuono va avea un salariu de 4 milioane de euro pe an și o clauză de reziliere setată de Florentino Perez la de 1 miliard de euro, conform presei spaniole.

Mastantuono va avea la Real Madrid numărul idolului său, Leo Messi

Franco Mastantuono va purta numărul 30 la Real Madrid. Argentinianul a ales acest număr pentru că l-a avut și la River Plate, cu o semnificație specială, scrie onefootball.com.

Mastantuono este un mare fan al lui Lionel Messi, pe care-l consideră idolul său. Celebrul jucător argentinian a purtat numărul 30 atât la începuturile sale la Barcelona, cât și la PSG.

De asemenea, noul transferul al lui Real Madrid are și un tatuaj cu data de 18 decembrie 2022. În acea zi, Lionel Messi a câștigat Cupa Mondială din Qatar cu Argentina.

„Sunt argentinian, iar pentru mine Messi este cel mai bun jucător din lume. Mi-au plăcut mult și Di Maria și Higuain la Real Madrid”, a spus Mastantuono.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

