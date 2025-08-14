Star la 17 ani  Kairat Almaty, dusă de un puști  în play-off-ul Ligii Campionilor » A fost deja cumpărat de o forță din Europa
Star la 17 ani Kairat Almaty, dusă de un puști în play-off-ul Ligii Campionilor » A fost deja cumpărat de o forță din Europa

Publicat: 14.08.2025, ora 17:40
Actualizat: 14.08.2025, ora 17:56
  • Dastan Satpaev (17 ani) a fost decisiv pentru Kairat Almaty în preliminariile Ligii Campionilor, echipa din Kazahstan reușind să ajungă în play-off.
  • A fost deja cumpărat de Chelsea și e comparat cu unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Premier League.

Chelsea este cunoscută pentru faptul că reușește să identifice și să își asigure foarte devreme serviciile viitoarelor staruri din fotbalul mondial.

Dastan Satpaev, comparat cu Sergio Aguero, a fost cumpărat de Chelsea

La începutul anului, Chelsea l-a cumpărat pe Dastan Satpaev de la Kairat Almaty pentru 4 milioane de euro.

Așa cum s-a întâmplat în cazul lui Estevao, lăsat să joace pentru Palmeiras până la împlinirea vârstei de 18 ani, nici kazahul nu a face deocamdată mutarea pe Stamford Bridge, scrie goal.com.

În schimb, Satpaev va continua să evolueze până în vara anului următor la Kairat Almaty, iar prestațiile din 2025 i-au entuziasmat pe fanii lui Chelsea, care îl consideră noul Sergio Aguero.

18 goluri
în 26 de meciuri a produs Dastan Satpaev în sezonul 2024/25: a marcat de 10 ori și a livrat 8 pase decisive

Dastan Satpaev, record în Liga Campionilor

Pe 8 iulie, Satpaev a devenit cel mai tânăr marcator din Liga Campionilor, la 16 ani, 10 luni și 26 de zile, după ce a deschis scorul în manșa tur a „dublei” cu Olimpija Ljubljana. Meciul din Slovenia s-a terminat cu scorul de 1-1, însă Kairat s-a impus cu 2-0 pe teren propriu.

Ulterior, tânărul atacant a dat tonul revenirii în confruntarea cu KuPS. După 0-2 în Finlanda, Satpaev a deschis scorul în Kazahstan și a pasat decisiv la golul de 3-0.

În turul 3 preliminar, Dastan a marcat unicul gol în victoria obținută de Kairat pe teren propriu în fața celor de la Slovan Bratislava, din penalty, în minutul 90.

Formația din Slovacia a restabilit egalitarea în retur (tot 1-0), însă echipa din Almaty a avut câștig de cauză la loviturile de departajare, scor 4-3.

Kairat Almaty se va duela pentru un loc în faza principală din Liga Campionilor cu Celtic Glasgow. Dacă va fi eliminată de campioana din Scoția, va continua în grupa XXL din Europa League.

5 ani
va dura contractul dintre Chelsea și Dastan Satpaev

