„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta” +25 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 00:16
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 00:40
  • FCSB - Oțelul 1-0. Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a reacționat după victoria de la debutul său pe banca echipei.
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Deși FCSB a obținut victoria pe Arena Națională, Laurențiu Reghecampf a identificat problema echipei sale din meciul cu Oțelul.

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FCSB - Oțelul 1-0. Laurențiu Reghecampf: „Trebuie să discut cu jucătorii”

„În primul rând, nu discut direct după meci. Trebuie să analizăm puțin ce s-a întâmplat. Nu marcăm, avem o problemă cu acest moment. Au fost câteva lucruri pe care trebuie să le discutăm, o să le discut cu băieții.

În mare sunt mulțumit, am câștigat trei puncte, acest lucru era foarte important, echipa venea după o perioadă foarte grea, a fost și această perioadă cu jucătorii plecați la echipele naționale.

S-a văzut puțin Korenica, plus ceilalți care au venit pe parcurs. Singurul care a fost plecat și care a avut un randament foarte, foarte bun a fost Rici Pădurariu, care a făcut un meci foarte bun.

În rest, cred că meritam victoria, chiar dacă au avut și ei câteva ocazii.

Aici am zis că trebuie să discut cu jucătorii, trebuia să închidem jocul mult mai repede, să profităm de omul în plus, să pasăm mult mai bine, să avem mult mai mult curaj, dar încă se resimte presiunea rezultatelor negative și va trebui să lucrăm la acest lucru”, a declarat Reghecampf la Prima Sport.

Laurențiu Reghecampf a explicat ce-și dorește de la jucătorii săi în următoarele partide:

„Avem și noi presiunea punctelor, trebuie să încercăm să câștigăm fiecare meci, nu avem deocamdată altă posibilitate. Oricum ar fi, trebuie să fim bine pentru săptămâna viitoare și să câștigăm alte trei puncte.

Nu neapărat mental, avem multe lucruri de rezolvat. Pas cu pas, vom rezolva toate problemele. Îmi doresc foarte mult o echipă mult mai reactivă, mai agresivă, mai ales în momentul când joci acasă.

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Când spun agresivă, mă gândesc în sensul pozitiv al cuvântului, nu să faultăm pe la spate sau să lovim adversarul, ci să fim mult mai agresivi în momentul când pierdem balonul, să jucăm cu o viteză mult mai mare când câștigăm balonul, să vedem spațiile care ni se ivesc în momentele respective și cred eu că, la acest moment, mai avem de lucrat.

Și astăzi, eu văd altfel echipa noastră, o văd mult mai prezentă, mai puternică. Avem jucători care sunt foarte buni în duelurile 1 la 1, ar trebui să profite de această calitate și la finalizare să marcăm”.

Întotdeauna jucătorii tineri au fluctuații de formă, trebuie să discutăm foarte mult cu ei, să se antreneze foarte mult. Au făcut un joc bun astăzi, să continue și sperăm ca la meciul următor să joace la același nivel. Laurențiu Reghecampf, despre Stoian și Pădurariu

Regehcampf: „Sunt bucuros și mândru când văd că toată lumea mă aplaudă”

Noul antrenor de la FCSB a fost aplaudat de fanii echipei înainte de startul meciului.

„Mă simt minunat și fericit pentru că am câștigat, ăsta era obiectivul principal. Cred că am făcut foarte multe lucruri pentru acest club. Sunt bucuros și mândru când văd că toată lumea mă aplaudă și m-a așteptat cu foarte mult extaz.

Au fost și foarte mulți oameni la stadion astăzi. Le mulțumesc pe această cale suporterilor și sperăm să îi avem în număr mult mai mare la următorul meci”.

Cât despre prezența lui Gigi Becali la acest meci, Reghecampf a spus:

„N-am știut (n.red. - că Becali va fi la meci), am vorbit cu dânsul mai devreme, dar n-am știut că vine la meci. Întotdeauna este o surpriză plăcută când vine la meci și este o motivație în plus. Ne bucurăm că am câștigat meciul, a venit cu noroc”.

Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, alături de Valeriu Argăseală la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, alături de Valeriu Argăseală la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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VIDEO. Stoian a marcat unicul gol al „noii” FCSB în meciul cu Oțelul

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