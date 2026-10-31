Ca la noi, la nimeni! FOTO. Suprafața de joc de pe „Ilie Oană”, dezastruoasă! » Au vopsit liniile înainte de meciul cu CFR! +15 foto
Foto: captură Prima Sport 1
Superliga

Ca la noi, la nimeni! FOTO. Suprafața de joc de pe „Ilie Oană”, dezastruoasă! » Au vopsit liniile înainte de meciul cu CFR!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 19:41
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 20:13
  • Petrolul - CFR Cluj. Starea gazonului de pe stadionul „Ilie Oană” lasă de dorit și în partida din etapa #14 din Superliga.
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În acest sezon, suprafața de joc de la Ploiești n-a fost la standardele dorite. LPF chiar a notificat clubul cu privire la starea gazonului, Petrolul riscând retragerea omologării arenei.

Deși s-au efectuat mai multe lucrări de întreținere la nivelul terenului, gazonul e în continuare într-o stare deplorabilă.

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FOTO. Gazonul de pe „Ilie Oană”, în stare critică la Petrolul - CFR Cluj

Petrolul Ploiești primește vizita celor de la CFR Cluj în această seară, dar gazonul le pune probleme fotbaliștilor celor două echipe.

Înainte de începerea meciului, mai mulți angajați ai clubului gazdă au ieșit pe teren pentru a vopsi liniile careului, acestea fiind cu greu vizibile.

Punctul de la 11 metri din interiorul careului, de unde jucătorii execută penalty-urile, a fost vopsit cu o mătură de un angajat.

Mai mult, organizatorii au adus bureți pe teren pentru a îndepărta apa din anumite zone ale terenului.

Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1
Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (15 imagini)

Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1 Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1 Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1 Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1 Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1
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În plus, pe teren se pot observa multe zone în care gazonul lipsește, iar din cauza ploii s-au format și multe bălți care îi incomodează pe jucători.

CFR Cluj a deschis scorul încă din minutul 5, după o intrare excelentă a lui Braun în careu. Acesta a trecut cu ușurință de un adversar și i-a pasat lui Drazic.

Atacantul lui Marius Șumudică s-a demarcat perfect și l-a învins pe Zima cu un șut pe jos, la colțul lung. În timpul acestei faze s-a observat cum gazonul era îmbibat cu apă.

Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1
Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (15 imagini)

Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1 Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1 Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1 Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1 Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană”, în stare proastă. Foto: captură Prima Sport 1
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Înainte de acest meci, Petrolul se afla pe locul 4 în Superliga, cu 23 de puncte, în timp ce CFR Cluj se poziționa pe locul 10, cu 17 puncte.

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