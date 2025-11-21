Am întrebat bărbații de la meciul România – San Marino dacă au văzut sponsorul misterios de pe stadion

România – San Marino a fost genul de meci care s-a simțit bine din tribune, în ciuda ploii.

Cu un scor ca 7 la 1 pentru România, entuziasmul publicului n-a slăbit un minut, dar între goluri și autogoluri a trecut neobservat un sponsor neobișnuit de pe teren.

Pe panourile și bannerele de pe teren a apărut Prostate Cancer (cancerul de prostată) tratat ca un sponsor oficial. A fost inclusiv în transmisiunile televizate, dar nu prea l-a observat nimeni. Cu toate acestea, rolul mesajelor a fost să arate un adevăr care nu ține de sport, ci de rutină și atenție: poți ignora cancerul de prostată chiar și atunci când este în fața ta.

Contextul nu este deloc o glumă. Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer la bărbații din România, a doua cauză de deces prin cancer și în 95 la sută dintre cazuri este descoperit târziu. Noiembrie este luna internațională de conștientizare și exact în perioada asta s-a ales demonstrația de pe stadion. Ideea campaniei susținute de Regina Maria este simplă: să pui problema în fața bărbaților într-un loc în care se uită constant, apoi să vezi câți o observă cu adevărat.

Ca să testăm această teorie am mers printre suporteri și i-am întrebat direct pe bărbații din tribune dacă au văzut sponsorul. Am vrut să aflăm cum se raportează bărbații români la această problemă medicală. Reacțiile le vedeți în materialul de mai jos.

La final, întrebarea rămâne deschisă: dacă pe stadion trece neobservat, cum trece în viața reală.

Poți să afli mai multe informații despre pericolul cancerului de prostată și chiar să primești un test PSA gratuit ca să eviți acest risc pe prostatecancer.ro, până pe 30 noiembrie.