SUA s-ar putea duela cu România pe 25 iunie, la Los Angeles, în ultima etapă a grupei D.

Jucătorii lui Mauricio Pochettino au un atu față de toți adversarii din prima fază a Mondialului.

Selecționerul atrage însă atenția: „Doar Argentina poate face asta”.

Între 1990 și 2014, Statele Unite au participat la șapte ediții în șir de Campionatul Mondial.

De patru ori au depășit faza grupelor, însă o singură dată au învins în eliminatorii.

La CM 2002, au câștigat în „optimi” în fața Mexicului, 2-0 (McBride 8, Donovan 65) și au jucat în „sferturi”, 0-1 cu Germania (Ballack 39).

România ar putea înfrunta SUA în ultima etapă a grupei la CM 2026

După ce au ratat prezența la Mondialul din 2018, au revenit în 2022, cu alte „optimi”.

Anul viitor, obiectivul e să se califice dincolo de serii. Ultimii rivali ar putea fi „tricolorii”:

Pulisic, decarul Americii Foto: Imago

12 iunie (Los Angeles): Paraguay.

19 iunie (Seattle): Australia.

25 iunie (Los Angeles): câștigătoarea play-off-ului european C (Slovacia/Kosovo - Turcia/România).

Numai că, în 2026, spre deosebire de 1994, când au evoluat tot acasă, vor fi în „32”-imi dacă trec de grupa D, la întâiul turneu final cu 48 de echipe.

Toți americanii vor să spunem că trofeul e ținta noastră. Dar mai realist ar fi ca Statele Unite să depășească bariera lor cea mai îndepărtată la Mondial Tyler Adams, mijlocaș SUA

SUA, atu față de primii trei adversari la Mondial

Americanii au un avantaj față de toți rivalii din serie. Pe primii pe care îi va înfrunta la CM 2026 i-a învins în amicalele din acest an, în toamnă.

14 octombrie: 2-1 cu Australia, la Commerce City, Colorado (H. Wright 33, 51 - Bos 19).

15 noiembrie: 2-1 cu Paraguay, la Chester, Pennsylvania (Reyna 4, Balogun 71 - Arce 10).

Au un atu și asupra oricărei naționale europene ce s-ar califica din play-off.

14 este locul ocupat de Statele Unite ale Americii în clasamentul FIFA

Toți cei 4 posibili adversari sunt în spatele americanilor în topul FIFA: 25 Turcia, 45 Slovacia, 47 România, 80 Kosovo.

Ce spune Pochettino despre fiecare meci de la CM 2026

Mauricio Pochettino, 53 de ani, din septembrie 2024 la naționala SUA, e cel mai realist dintre toți.

Privind grupa de la Mondial, antrenorul argentinian a spus: „Dacă ești Argentina, poți să cauți adversarii din fazele eliminatorii”.

Pentru SUA, primul meci e finala Cupei Mondiale. Al doilea și al treilea sunt tot finala World Cup Mauricio Pochettino, selecționerul SUA

Nu i-a fost ușor lui Pochettino la americani. În 22 de partide, are 13 succese, dar și 7 înfrângeri.

Decarul Christian Pulisic (Milan, 82 de selecții, 32 de goluri, 21 de assisturi) își dorește limpede să se califice dincolo de faza grupelor.

Vrea doar victorii: „Indiferent în ce fază vom pierde, nu vom fi fericiți. Vom da absolut tot”.

