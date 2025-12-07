România pierde un mare talent  Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”

Tenismenul Yannick Alexandrescu (17 ani), clasat pe locul 5 mondial la juniori, a transmis că va reprezenta Franța, în detrimentul României.

Fiul lui Miki Alexandrescu, fost comentator român de Formula 1, a anunțat pe site-urile de socializare că nu va mai reprezenta România.

Yannick Alexandrescu va reprezenta Franța

„Sunt încântat să vă anunț că de acum înainte voi reprezenta Franța.

Pe lângă cetățenia franceză, cultura franceză face parte din mine de când mă știu.

De acum înainte mă voi antrena la Paris, la Centre National d’Entraînement.

Sunt mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”, a transmis Yannick Alexandrescu pe Instagram.

Mesajul postat de sportivul care ocupă locul 5 mondial a fost scris atât în franceză, cât și în engleză. Cu toate acestea, Yannick Alexandrescu a ținut să scrie și în română un mesaj de mulțumire pentru Federație.

„Mulțumesc frumos Federației Române de Tenis și tuturor persoanelor implicate in dezvoltarea mea de-a lungul anilor”.

Pierderea tânărului sportiv este una foarte mare pentru România, în contextul în care nu mai avem alt tenismen în top 200 ATP.

Cel mai bine poziționat jucătoreste Filip Jianu (24 de ani), care se află pe locul 279 ATP.

Performanțele lui Yannick Alexandrescu

Anul acesta, Yannick Alexandrescu a ajuns până în turul 2 la Australian Open și Wimbledon la juniori, a mai evoluat în sferturile de finală de la Roland Garros și a fost eliminat în primul tur la US Open.

Acesta a mai obținut o performanță remarcabilă și la dublu, alături de japonezul Ryo Tabata. Cei doi au ajuns până în sferturile de finală de la Roland Garros.

Sub steagul României, Yannick Alexandrescu a mai fost vicecampion european la categoria U18, fiind învins în finală de germanul Niels McDonald cu scorul de 2-6, 5-7.

Acesta a mai fost finalist și la World Tennis Tour Junior Finals.

