„Să vorbească și alți jucători” Iuliu Mureșan a explicat de ce Louis Munteanu nu a fost la flash-interviu, după meciul cu Craiova

U Craiova - CFR Cluj 1-1. Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele CFR Cluj, a explicat motivul pentru care atacantul Louis Munteanu (23 de ani) nu a participat la interviul de după meci.

Munteanu a înscris golul egalizator la începutul reprizei secunde, dar nu s-a bucurat și nu a acordat interviul de după meci.

Ulterior, au circulat zvonuri că nu ar fi fost lăsat să acorde interviu reprezentanților TV, deși ar fi trebuit să participe după ce a marcat.

U Craiova - CFR Cluj 1-1 . Iuliu Mureșan a explicat de ce Munteanu nu a vorbit cu televiziunile după meci

„N-a fost interzis să dea interviu, dar e bine să vorbească și alți jucători, care au lucruri interesante de spus. Louis Munteanu nu e supărat pe club. El e un jucător cu personalitate. Și personalitatea lui se vede și pe teren.

Eu am spus mereu că a fost gestionată greșit relația clubului cu Louis Munteanu. Important e ca el să înțeleagă, să marcheze în continuare. Fiindcă doar așa se poate transfera.

Dacă nu joacă și e demoralizat, atunci cota sa va scădea întruna”, a declarat Iuliu Mureșan pentru Digi Sport, conform sport.ro.

Întrebat ce ar face CFR dacă ar primi o ofertă de 10 milioane pentru golgheterul echipei din sezonul 2024-2025 (25 de goluri în 42 de meciuri), Iuliu Mureșan a răspuns:

„Aș recomanda patronului să-l dea. Dar suma o stabilește patronul. E clubul lui și, sub patronatul lui Neluțu Varga, CFR a luat cinci titluri”.

Atacantul este cotat la 5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Totuși, discuțiile despre un posibil transfer în străinătate, cu sume care ar fi putut fi de până la cinci ori mai mari, i-ar fi afectat performanțele din sezonul curent.

3 goluri a marcat Louis Munteanu în cele 20 de meciuri jucate în sezonul 2025-2026. Pentru Louis Munteanu, reușita cu U Craiova a fost abia al doilea gol în acest campionat, la aproape două luni de la prima sa reușită, în 5 octombrie, împotriva celor de la Hermannstadt

În urma remizei din derby-ul de duminică, clujenii ocupă locul 11, cu 20 de puncte acumulate după cele 19 partide jucate

Craiova rămâne pe locul 4 în clasament, la patru puncte în spatele liderului Rapid.

