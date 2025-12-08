Record istoric pentru Barcelona Hansi Flick a aliniat  cea mai tânără echipă din La Liga, în meciul cu Real Betis
Lamine Yamal, Hansi Flick și Pau Cubarsi. Foto: Imago
Campionate

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 11:56
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 11:56
  • Hansi Flick (60 de ani), antrenorul Barcelonei, a stabilit o performanță istorică. A doborât un record vechi de aproape un secol.
  • În meciul cu Real Betis, câștigat de catalani cu 5-3, media de vârstă a titularilor lui Flick a fost de 23,34 ani.

Ultima dată când Barcelona a avut o echipă de start atât de tânără a fost pe 28 decembrie 1930, în meciul cu Racing de Santander, cu o medie de vârstă de 23,09 ani, conform mundodeportivo.com.

Hansi Flick a aliniat cea mai tânără echipă din La Liga în meciul cu Real Betis

În meciul cu Betis, 9 titulari aveau 25 de ani sau mai puțin, singurii mai în vârstă fiind Jules Koundé (27 ani) și Marcus Rashford (28 ani), englezul fiind cel mai vârstnic titular sub 30 de ani.

Cei mai tineri jucători folosiți de Flick au fost:

  • Lamine Yamal – 18 ani
  • Pau Cubarsi – 18 ani
  • Roony Bardghji – 20 ani
  • Alejandro Balde – 22 ani
  • Pedri – 23 ani
  • Gerard Martin – 23 ani
  • Eric Garcia – 24 ani
  • Joan Garcia – 24 ani
  • Ferran Torres – 25 ani
25,3
este media de vârstă a întregului lot catalan. Cel mai bătrân jucător este Robert Lewandowski (37 de ani), urmat de Wojciech Szczesny (35 de ani) și Marc-Andre ter Stegen (33 de ani). Următorul după aceștia, Christensen, are 29 de ani, sub pragul de 30

Recordul nu ia în calcul meciul din 9 septembrie 1984, când Barcelona a învins Zaragoza cu 4-0.

Deși media de vârstă a echipei era de 20,69 ani, partida nu este luată în calcul pentru acest record deoarece echipa de start a fost alcătuită din juniori din cauza unei greve a fotbaliștilor seniori.

Catalanii au cel mai tânăr lot din La Liga, urmați de aproape de Real Sociedad și Real Madrid, ambele cu o medie de 26 de ani, conform transfermarkt.com.

Cea mai vârstnică echipă este Rayo Vallecano, cu o medie de 28,8 ani.

Media de vârstă în Top 5 campionate din Europa:

  • La Liga – 27,3 ani
  • Serie A – 26,5 ani
  • Premier League – 26,1 ani
  • Bundesliga – 25,8 ani
  • Ligue 1 – 25,3 ani

Barcelona a învins-o pe Betis cu 5-3

Meciul de pe „Estadio de La Cartuja” a început dificil pentru catalani. Antony a deschis scorul în minutul 6, însă elevii lui Hansi Flick au reacționat excelent și au înscris patru goluri până la pauză.

Ferran Torres a reușit un „hat-trick”, prin golurile din minutele 11, 13 și 40, iar Roony Bardghji a punctat și el în minutul 31.

Lamine Yamal a înscris în minutul 59, dar Betis a redus din diferență prin Llorente, în minutul 85. Cucho Hernandez a stabilit scorul final, 3-5, din penalty, în minutul 90.

28.7 de ani
este media de vârstă a lotului lui Betis

Barcelona ocupă primul loc în La Liga, cu 40 de puncte acumulate, după cele 16 meciuri jucate.

Betis se află pe pe poziția 5, cu 24 de puncte, după cele 15 partide disputate.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Real Betis fc barcelona record la liga hansi flick
Știrile zilei din sport
