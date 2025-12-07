Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”

David Beckham (50 de ani), proprietarul lui Inter Miami, a vorbit despre Lionel Messi (38 de ani), după ce echipa a devenit campioană în MLS.

Fostul fotbalist a dezvăluit că a discutat cu starul argentinian despre posibilitatea ca acesta să se stabilească la Miami, după ce își va încheia cariera.

David Beckham, despre Leo Messi: „Nu există niciun jucător care să iubească Barcelona atât de mult ca el”

Când i-a fost propus să rămână la Miami după retragere, Leo a refuzat:

„Mi-ar plăcea ca Messi să locuiască în Miami după ce se va retrage. Dar mi-a spus că se gândește doar să locuiască în apropierea stadionului Camp Nou.

Nu există niciun jucător care să iubească Barcelona atât de mult ca el. Se vede logo-ul Barça pe piciorul lui și chiar și pe sticla lui de apă”, a spus David Beckham, despre Messi, după titlul cucerit de Inter Miami.

Leo Messi a jucat pentru Barcelona timp de 17 ani, din 2004 până în 2021. Atunci a fost obligat să plece din cauza problemelor financiare ale echipei catalane, de la acel moment. A semnat cu PSG ca jucător liber de contract.

În tricoul Barcelonei, Messi a câștigat toate trofeele posibile și a evoluat în 778 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie nu mai puțin de 672 de goluri.

Alături de formația catalană, Messi a câștigat de 4 ori Liga Campionilor, de 10 ori campionatul Spaniei și de 3 ori Supercupa Europei.

Mai mult, din cele 8 Baloane de Aur pe care le-a câștigat în carieră, 7 au fost cucerite în perioada în care purta tricoul Barcelonei.

