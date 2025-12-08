Cu ce echipă ține Ciprian Ciucu Noul primar al Capitalei nu se poate decide între Steaua și Rapid » Ce spune despre „echipa aia din Berceni”
Ciprian Ciucu. Foto: Facebook, @Ciprian Ciucu
Diverse

Cu ce echipă ține Ciprian Ciucu Noul primar al Capitalei nu se poate decide între Steaua și Rapid » Ce spune despre „echipa aia din Berceni”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 11:14
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 11:25
  • Ciprian Ciucu (47 de ani), noul primar general al Bucureștiului, a vorbit despre echipa de fotbal pe care o susține.
  • Ciucu a explicat motivul pentru care pasiunea sa pentru fotbalul intern s-a diminuat.

Ciucu a mărturisit că simpatizează Steaua București, echipă alături de care a crescut în Drumul Taberei, dar a subliniat că a sprijinit atât clubul din Ghencea, cât și rivala Rapid, de-a lungul mandatului său la Primăria Sectorului 6

„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
Citește și
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
Citește mai mult
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială

Ciprian Ciucu nu se poate hotărî între Steaua și Rapid: „Vreau să le ajut pe amândouă”

Am fost mare amator de fotbal, îmi place acum mai mult să mă joc decât să mă uit, până am avut o dezamăgire în tinerețea mea. Vă aduceți aminte de meciul cu Montpellier cu Steaua? (n.r. - se referă la PSG - Steaua, 0-5)

Eram în sectorul 6, Drumul Taberei, cu cine să țin? La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid?

Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei. Îmi spun de la Steaua că: «Primăria Capitalei nu ne face și nouă promenada din fața stadionului». Am zis «Bine, venim».

La Rapid, la fel: «Am făcut stadionul, dar Primăria Capitalei nu ne bagă în seamă, avem nevoie de trotuar». «Da, venim!» FCSB este… mă băgați în asta, nu mai ies, ca politician”, a declarat Ciucu, potrivit fanatik.ro.

36,16 %
a fost procentul obținut de Ciprian Ciucu, care a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Noul primar a fost urmat de Anca Alexandrescu (21,94 %), Daniel Băluță (20,51 %), Cătălin Drulă (13,90 %) și Ana-Maria Ciceală (5,85 %)

Ciprian Ciucu: „Au venit aici cei de la PSG. M-am enervat rău atunci”

Noul primar a povestit și despre momentul care l-a îndepărtat de fotbalul românesc: „dubla” din 1997 dintre Steaua și Paris Saint-Germain.

„Au venit aici cei de la PSG, le-am dat 3-2, după care la masa verde 3-0. Am zis că mergem mai departe, eram cel mai fericit om.

După care, la Paris am luat 5 «boabe». De acolo am murit de ciudă (n.r. - acuzațiile de blat). M-am enervat rău atunci”, a mai declarat Ciucu.

Deși bucureștenii câștigaseră turul cu 3-2, meciul a fost transformat ulterior într-o victorie la masa verde (3-0), după ce PSG a folosit un jucător suspendat.

În retur, pe „Parc des Princes”, Steaua a cedat categoric, 0-5.

O perioadă am ținut cu Național, deși nu avem nicio treabă. Îmi căutam echipa care să-mi merite fidelitatea. După care, fiind din Ghencea, din Drumul Taberei, am revenit la Steaua. N-am mai urmărit atât de activ fotbalul, am fost mai rar la meciuri. Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești. Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu: „Echipa aia din Berceni nu e Steaua”

În 2022, Ciprian Ciucu posta pe rețelele de socializare un mesaj în care lăuda Steaua pentru cei 75 de ani împliniți la acea vreme și, la final, făcea o aluzie la FCSB.

„La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în Sectorul 6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională!

Dechideti-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni. Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei!

P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, a notat Ciucu pe rețelele de socializare.

Citește și

Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
Diverse
00:19
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
Citește mai mult
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
„Sper să fiți aici”  Fostul adversar al României la CM 1994 crede că „tricolorii” se pot califica la turneul final: „Ar fi extraordinar!”
Nationala
22:11
„Sper să fiți aici” Fostul adversar al României la CM 1994 crede că „tricolorii” se pot califica la turneul final: „Ar fi extraordinar!”
Citește mai mult
„Sper să fiți aici”  Fostul adversar al României la CM 1994 crede că „tricolorii” se pot califica la turneul final: „Ar fi extraordinar!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
steaua bucuresti Primaria Capitalei liga 1 rapid fcsb alegeri ciprian ciucu
Știrile zilei din sport
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Liga 3
09:13
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Citește mai mult
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Superliga
08.12
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Citește mai mult
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Superliga
10:20
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Citește mai mult
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Superliga
08.12
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Citește mai mult
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
17:22
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
16:53
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
16:57
„Neymar, ia genunchiul meu!” VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Superliga
08.12
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Citește mai mult
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Superliga
08.12
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Citește mai mult
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Superliga
10:38
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Citește mai mult
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Campionatul Mondial
11:39
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Citește mai mult
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share