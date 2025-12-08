Cu ce echipă ține Ciprian Ciucu Noul primar al Capitalei nu se poate decide între Steaua și Rapid » Ce spune despre „echipa aia din Berceni”

Ciprian Ciucu (47 de ani), noul primar general al Bucureștiului, a vorbit despre echipa de fotbal pe care o susține.

Ciucu a explicat motivul pentru care pasiunea sa pentru fotbalul intern s-a diminuat.

Ciucu a mărturisit că simpatizează Steaua București, echipă alături de care a crescut în Drumul Taberei, dar a subliniat că a sprijinit atât clubul din Ghencea, cât și rivala Rapid, de-a lungul mandatului său la Primăria Sectorului 6

Ciprian Ciucu nu se poate hotărî între Steaua și Rapid: „Vreau să le ajut pe amândouă”

„ Am fost mare amator de fotbal, îmi place acum mai mult să mă joc decât să mă uit, până am avut o dezamăgire în tinerețea mea. Vă aduceți aminte de meciul cu Montpellier cu Steaua? (n.r. - se referă la PSG - Steaua, 0-5)

Eram în sectorul 6, Drumul Taberei, cu cine să țin? La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid?

Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei. Îmi spun de la Steaua că: «Primăria Capitalei nu ne face și nouă promenada din fața stadionului». Am zis «Bine, venim».

La Rapid, la fel: «Am făcut stadionul, dar Primăria Capitalei nu ne bagă în seamă, avem nevoie de trotuar». «Da, venim!» FCSB este… mă băgați în asta, nu mai ies, ca politician”, a declarat Ciucu, potrivit fanatik.ro.

36,16 % a fost procentul obținut de Ciprian Ciucu, care a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Noul primar a fost urmat de Anca Alexandrescu (21,94 %), Daniel Băluță (20,51 %), Cătălin Drulă (13,90 %) și Ana-Maria Ciceală (5,85 %)

Ciprian Ciucu: „Au venit aici cei de la PSG. M-am enervat rău atunci”

Noul primar a povestit și despre momentul care l-a îndepărtat de fotbalul românesc: „dubla” din 1997 dintre Steaua și Paris Saint-Germain.

„Au venit aici cei de la PSG, le-am dat 3-2, după care la masa verde 3-0. Am zis că mergem mai departe, eram cel mai fericit om.

După care, la Paris am luat 5 «boabe». De acolo am murit de ciudă (n.r. - acuzațiile de blat). M-am enervat rău atunci”, a mai declarat Ciucu.

Deși bucureștenii câștigaseră turul cu 3-2, meciul a fost transformat ulterior într-o victorie la masa verde (3-0), după ce PSG a folosit un jucător suspendat.

În retur, pe „Parc des Princes”, Steaua a cedat categoric, 0-5.

O perioadă am ținut cu Național, deși nu avem nicio treabă. Îmi căutam echipa care să-mi merite fidelitatea. După care, fiind din Ghencea, din Drumul Taberei, am revenit la Steaua. N-am mai urmărit atât de activ fotbalul, am fost mai rar la meciuri. Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești. Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu: „Echipa aia din Berceni nu e Steaua”

În 2022, Ciprian Ciucu posta pe rețelele de socializare un mesaj în care lăuda Steaua pentru cei 75 de ani împliniți la acea vreme și, la final, făcea o aluzie la FCSB.

„La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în Sectorul 6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională!

Dechideti-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni. Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei!

P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua ”, a notat Ciucu pe rețelele de socializare.

